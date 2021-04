R&B Serpentwithfeet Deacon ●●●●●

Er was een verhuizing naar het zonovergoten Los Angeles voor nodig om Serpentwithfeets duistere r&b met trillende uithalen te laten verzachten tot ‘gospelpop’ in pasteltinten. Lieflijk bezingt hij de intimiteit en huiselijkheid van zijn relaties met zwarte mannen op zijn tweede album, Deacon. Nog steeds weet de klassiekgeschoolde operazanger, die vroeger in het kerkkoor zong, zijn prachtige warme stem sierlijk alle kanten op te laten buigen. Maar het drama is meer ingetogen. De korte liedjes zijn troostrijk; klassieke r&b vol prachtige harmoniezang. Hij klinkt soms gloedvol maar vooral kwetsbaar en romantisch. In de ballad ‘Old & Fine’ bezingt hij hoe hij oud wil worden met zijn lief. „Gezegend zijn mannen met love handles en sokken met sandalen”, zingt hij in ‘Malik’ over een anti-adonis. Zelfs als hij lust bezingt (‘Amir’, ‘Derrick’s Beard’) staat de liefde voorop. De intieme collage liefdesliedjes is prachtig en activistisch: juist door het alledaagse van de herenliefde te bezingen, normaliseert hij die.