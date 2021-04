Anjet Daanje wint Bordewijkprijs voor roman ‘De herinnerde soldaat’

De Haagse Literatuurprijzen zijn toegekend aan schrijvers Anjet Daanje, Maud Vanhauwaert en Piet Gerbrandy. Dat maakte de organiserende Jan Campert-stichting donderdagavond bekend.

Daanje krijgt voor haar roman De herinnerde soldaat de F. Bordewijk-prijs, Maud Vanhauwaert ontvangt voor de dichtbundel Het stad in mij de Jan Campert-prijs en de tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs voor essayistiek gaat naar Grondwater van Piet Gerbrandy. Aan elk van de prijzen is een bedrag van 6.000 euro verbonden. Vorig jaar werd al de grootste onderscheiding onder de Haagse Literatuurprijzen toegekend: de Constantijn Huygens-prijs voor het gehele oeuvre van Guus Kuijer.

F. Bordewijk-prijs: Anjet Daanje

In De herinnerde soldaat herkende de jury een „meesterwerk” en „een roman die werkelijk afwijkt, die de lezer niet zozeer behaagt, als wel betovert”. De roman van Anjet Daanje (1965) gaat over een Eerste Wereldoorlog-soldaat die zijn geheugen kwijt is en in een gesticht teruggevonden wordt door zijn echtgenote. Thuis voedt zij hem met zijn herinneringen, waaruit zich een verrassende psychologische roman ontspint. Een „uitzonderlijk goed boek” dat draait „om de steeds verschuivende verhouding tussen illusie en desillusie”, aldus de jury. Het is de eerste grote prijs voor de „sinds haar debuut in 1993 veel te weinig opgemerkte Anjet Daanje”.

Jan Campert-prijs: Maud Vanhauwaert

Alles wat Maud Vanhauwaert (1984) in twee jaar tijd deed als (zeer productieve) stadsdichter van Antwerpen kwam terecht in het kloeke Het stad in mij, dat evenzeer een dichtbundel als een rijk beeldend verslag van talloze projecten is – zoals Vanhauwaerts dichterschap ook deels een kunstperformance is. Als stadsdichter bracht ze poëzie zo veel mogelijk in de publieke ruimte om zo de woorden, ‘muizenstrontjes/ sporen van een schrijver/ die al lang vertrokken is’, voor voorbijgangers tot leven te wekken. De jury prijst Het stad in mij als „een schitterend vormgegeven verhaal van tot op het bot benutte poëtische vrijheid”.

J. Greshoff-prijs: Piet Gerbrandy

Over Hans Faverey, de dichter aan wie Piet Gerbrandy (1958) het langste essay in de bundel Grondwater wijt, schrijft de essayist, classicus en poëziecriticus: ‘Faverey lezen is in samengebalde vorm een levensloop doormaken.’ In zijn uitvoerige poëziebeschouwingen is Gerbrandy „op zoek naar de verbanden tussen gedicht en maker, of, met andere woorden, naar existentiële aspecten van poëzie”, aldus de jury. Hij toont hoe de ervaring in poëzie betekenis krijgt en laat zo zien, volgens de jury, „wat poëzie lezen kan zijn en zou moeten zijn”.

