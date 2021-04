Fractievoorzitters kunnen gespreksverslagen inzien voor openbaarmaking

De fractievoorzitters in de Tweede Kamer krijgen donderdagochtend de gelegenheid om hun eigen gespreksverslagen met de opgestapte verkenners eerst in te zien voordat ze openbaar gemaakt worden. Als de politici het eens zijn met de aantekeningen en concept-verslagen worden ze verzonden naar de Kamer. Dat hebben de nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) laten weten aan de Tweede Kamer in een brief.

Tijdens het debat over de mislukte verkenning woensdag verzocht een deel van de Kamer om alle stukken vrij te geven. Gezien de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen vinden Van Ark en Koolmees het belangrijk dat de betrokkenen de stukken eerst inzien, schrijven zij. Als een partijleider zich niet herkent in de aantekeningen, dan kan hij of zij dat aangeven. Mochten er passages worden weggelaten, dan zullen Van Ark en Koolmees daar ook melding van maken in de brief die zij met de stukken naar de Kamer zullen sturen.

De nieuwe verkenners schrijven dat zij zelf tot nu toe ook geen inzage hebben gehad in de stukken, omdat die over de vorige fase van de verkenning gingen. Ze zeggen een kopie te kunnen verstrekken van de stukken die er op 25 maart lagen, toen de verkenning abrupt is afgebroken. Het gaat dan onder meer om de aantekeningen van de ambtelijke ondersteuning van de gesprekken met de lijsttrekkers en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Daar zijn inmiddels samenvattingen van gemaakt die moesten dienen als input voor het eindverslag van de vorige verkenners.

De lijsttrekkers kunnen donderdagochtend de stukken inzien tussen 09.00 en 10.00 uur. Om 11.00 uur begint het debat over de mislukte verkenning. Dat werd woensdag opgeschort, omdat de Kamer eerst alle stukken wilde ontvangen.

