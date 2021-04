Fraaie klankrijm in onbewogen praatzang

Pop Dry Cleaning New Long Leg ●●●●●

Juist toen de term ‘postpunk’ al zijn betekenis verloren leek te hebben, was daar de Londense band Dry Cleaning die het genre nieuw leven inblies. Hun motorische soundscapes doen denken aan de ongeschoolde doe-het-zelfmethode van Wire en Young Marble Giants, met simpel slagwerk, krassende gitaren en een zoemende bas. Werkelijk origineel zijn de vocalen van Florence Shaw, een praatzangeres die vrij associeert uit onderwerpen die haar zomaar in het hoofd schieten. „Just an emo dead stuff collector”, typeert ze haar strandjuttermethode in ‘Strong Things’ met een tekst over „things that come to the brain”. Ze is een Laurie Anderson zonder stemvervorming, die in haar schijnbaar onbewogen voordracht een fraaie klankrijm tevoorschijn tovert. ‘Scratchcard Lanyard’ is haar surrealistische visitekaartje, vol van woordassemblages over stuiterballen en vrouwen met vliegeniersbrillen. Als Shaw het in ‘More Big Birds’ heel even op een zingen zet, klinkt haar „duh duh duh” kinderlijk onbevangen.