Foto’s van deportatie uit Kamp Vught: ‘Tussen de slachtoffers op het perron’

We zien mensen met hun bepakking, zowel verward als gelaten. Het zijn Nederlandse Joden, die op het punt staan om vanuit Kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibór te worden gedeporteerd. Daar werden de meesten van deze groep van 1.250 mensen meteen na aankomst door de Duitsers vergast. Nationaal Monument Kamp Vught maakte woensdag bekend dat het onlangs in het bezit is gekomen van drie foto’s die deze deportatie laten zien. Het is uniek beeld, omdat er weinig fotomateriaal uit Vught bekend is – en al helemaal niet met Joden erop.

De foto’s zijn genomen door een Duitse soldaat en kwamen uit een album met de titel Zur Erinnerung an meine Dienstzeit. Duitse militairen maakten veel foto’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook van onderwerpen als deportaties en executies.

Het NIOD kon de foto’s dateren aan de hand van de nummering op twee bagagelabels. Die waren te herleiden tot Rebecca de Groot en Rosalchen de Bruin-Salomonson. Op basis van deze kennis kon vervolgens via de transportlijsten worden vastgesteld dat de foto’s gemaakt zijn op 23 mei 1943.

Directeur Jeroen van den Eijnde van het Nationaal Monument Kamp Vught reageerde op de vondst: „Dankzij deze foto’s begeef je je bijna 80 jaar later als het ware tussen de slachtoffers op het perron.”