Egypte claimt miljard dollar na Suezblokkade

De Suez Canal Authority (SCA) zal ongeveer 1 miljard dollar (850 miljoen euro) aan compensatie eisen voor de stremming in het Suezkanaal. Zes dagen blokkeerde het Japanse containerschip Ever Given, varend onder Panamese vlag voor een Taiwanese rederij, de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië.

Volgens directeur Osama Rabie van de SCA is de compensatie gebaseerd op misgelopen tolheffingen (schepen betalen honderdduizenden euro’s om door het kanaal te mogen varen), schade door baggeren en bergen van het blokkerende schip en kosten van apparatuur en personeel. Rabie heeft dat volgens financieel persbureau Bloomberg gezegd tegen de lokale Egyptische zender Sada Elbalad.

Rabie maakte niet duidelijk van wie de SCA compensatie eist. De Japanse eigenaar van de Ever Given, Shoei Kisen, moet volgens maritieme advocaten betalen voor het vlottrekken van het schip.

„Het land staat in zijn recht”, aldus Rabie volgens Bloomberg. Volgens hem heeft het incident de reputatie van Egypte beschadigd. „Dit land zou genoegdoening moeten krijgen.”

De Taiwanese rederij Evergreen Marine Corp., die de Ever Given huurt, benadrukte donderdag niet verantwoordelijk te zijn voor de vertraging van de lading. Het bedrijf verwacht niet enige compensatie te moeten betalen.

Shoei Kisen gaat compensatie bespreken met de Suez Canal Authority, maar het Japanse bedrijf gaf verder geen bijzonderheden.

De Ever Given ligt nu in het Grote Bittermeer, halverwege het Suezkanaal. Daar hebben duikers onderzocht in hoeverre het schip schade heeft opgelopen en of het op eigen kracht naar bestemming Rotterdam kan varen. De SCA meldde donderdag dat het tot vrijdagnacht of zaterdagochtend duurt voor alle vertragingen in het Suezkanaal zijn opgelost.