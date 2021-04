Dwangarbeid in Xinjiang? ‘Nepnieuws’, denken ze bij de Beijing Fashion Week

Je kunt niet meteen zien of Angelbaby Leo nu een Chinese of een westerse vrouw is. Ze heeft geel krullend haar, de bruine irissen van haar ogen vallen bijna helemaal weg onder haar lichtblauwe contactlenzen. Ze draagt een vleugje zilver-roze oogschaduw in de kleur van haar jurk. Ze is zangeres, Angelbaby Leo is haar artiestennaam. De jurk is een avondjurk, strapless en bezet met overweldigend veel fonkelende strass-steentjes. Aan haar vinger een rode steen zo groot als een ei.

Het is Beijing Fashion Week, en Angelbaby is naar de modeshow van ontwerpster Grace Chen gekomen. Heeft ze wel eens gehoord van de Chinese boycot van het Zweedse modeconcern H&M?

„Natuurlijk”, zegt Angelbaby. Ze vervolgt: „Ik begrijp niet waarom H&M onze katoen niet wil. Het maakt ons Chinezen heel ongelukkig”.

Zijzelf staat open voor het Westen, zegt ze. „Ik hou van Tina Turner en ik heb veel westerse vrienden. Maar het Westen heeft iets tegen China.”. Ze heeft geen idee waarom – van dwangarbeid in Xinjiang heeft ze nog nooit gehoord. „Laat iedereen toch gewoon rustig zijn geld verdienen.”

Ook de meeste andere bezoekers van de show weten niet precies waarom H&M geen katoen meer uit Xinjiang wil gebruiken. Of ze weten het wel, maar ze zeggen het niet hardop. Niemand heeft begrip voor de actie van het bedrijf, dat vorig jaar verklaarde af te zien van katoen uit het westelijke Xinjiang omdat daar dwangarbeid van Oeigoeren aan te pas kwam.

De verklaring wekte destijds geen ophef, maar leidde een week terug opeens tot felle, door de overheid aangewakkerde protesten toen de jeugdorganisatie van de Communistische Partij van China haar onder neus van het publiek duwde. De protesten troffen niet alleen H&M, maar ook westerse merken als Nike, Adidas en Burberry.

Genocide

De Oeigoeren, een minderheid die een aan het Turks verwante taal spreekt, worden in China zo zwaar onderdrukt dat sommige landen spreken van genocide. Naarmate er meer over het lot van de Oeigoeren naar buiten komt, groeit in het Westen het ongemak. Begin vorige week kondigden de EU, de VS, het VK en Canada sancties af tegen hooggeplaatste Chinezen.

China sloeg onmiddellijk terug met sancties tegen westerse parlementariërs en academici, waarop de protesten tegen westerse kledingbedrijven volgden. Ondertussen blijft Xinjiang belangrijk in de katoenproductie wereldwijd: zo’n 20 procent van alle katoen ter wereld komt er vandaan.

Ontwerper Zhou Li gebruikte uit protest tegen de westerse boycot juist alleen katoen uit Xinjiang in haar show. Foto Tingshu Wang/Reuters

Boeket katoentakken

Ontwerpster Zhou Li sloot zich dinsdag tijdens de Fashion Week aan bij dat Chinese protest. Na afloop van haar show liep ze met een boeket katoentakken de catwalk op. „Katoen uit Xinjiang is mijn schat en mijn liefde”, zei ze tegen persbureau Reuters. Ze gebruikte voor haar show met opzet juist alléén katoen uit Xinjiang. „Met onze Chinese ontwerpen steun ik de bevolking van Xinjiang”, aldus Li.

De 16-jarige Maxine Wang ziet er in haar sweater en spijkerbroek niet onmiddellijk uit als een modemeisje. „Ik ben de dochter van Grace Chen”, legt ze haar aanwezigheid uit. Ze is in Amerika geboren en zit op een internationale school. Het maakt haar niet minder vaderlandslievend, zo blijkt. „Ik leer over Black Lives Matter en over xenofobie. Ik denk dat de boycot van katoen uit Xinjiang voortkomt uit discriminatie tegen Chinezen”, zegt ze. „Ze kijken in het Westen neer op mensen uit Xinjiang, en ze denken dat Xinjiang onafhankelijk moet zijn of zo”, denkt Wang. „Maar het fijne weet ik er ook niet van.”

Een wat oudere vrouw die goed Engels spreekt, is een van de weinigen die wel weet dat H&M bezorgd is over dwangarbeid. Ze draagt een lange witte plissérok met een zwart jasje erop. Haar naam noemt ze niet. „Dat het buitenland China beschuldigt van dwangarbeid is een typisch geval van fake news. Ik geloof er gewoon helemaal niets van.”