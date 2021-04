De Kamer debatteert over de mislukte verkenning

Rutte zegt dat hij tegen de verkenners niks heeft gezegd over Omtzigt. Suggereert ook dat er nu, met het opstappen van de verkenners, geen uitleg meer kan komen in de Kamer over de gelekte aantekeningen (deel 1) pic.twitter.com/lrwLtQpvKB

Hier was @MinPres heel helder: hij had niet over @PieterOmtzigt gesproken met de verkenners. Helemaal niet.En dus gewoon toch wel. Nu blijkt hij dat hij de waarheid niet sprak. https://t.co/V7ijtbG9EJ

Lees ook: De almacht van Mark Rutte (VVD), tot een week geleden nog onbesproken, is na een historische dag in Den Haag een stuk minder vanzelfsprekend. Rutte, pas net beëdigd als Tweede Kamerlid, belandde in een machtsstrijd met het grootste deel van de Kamer .

De verslagen van de gesprekken die de oud-verkenners met de fractievoorzitters hebben gevoerd, zijn zojuist openbaar gemaakt. Een passage uit het gespreksverslag van Mark Rutte: „Hoop dat CDA zich herpakt…. Als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen. Je moet wat met Omtzigt: minister maken”. Uit de aantekening is op te maken dat Rutte zich zorgen maakt over de CDA-fractie, waar het afgelopen tijd rommelde . „Ik hoop dat CDA zich herpakt”, staat in de notities, „je hebt ze [waarschijnlijk] wel nodig.”

Het debat over de mislukte eerste verkenning begint zeker niet voor 12.00

Om 12.00 wordt het debat hervat over de mislukte eerste verkenning van de kabinetsformatie en de uitgelekte notities van de inmiddels afgetreden verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Het debat zou eigenlijk om 11.05 beginnen, maar op de valreep werd dit naar het middaguur verschoven. De fractievoorzitters hebben meer lees- en voorbereidingstijd nodig.

Nadat woensdagmiddag de nieuw verkozen Tweede Kamerleden waren beëdigd, stemde de gehele Kamer in met een debat over de eerste verkenning. Een overtuigende meerderheid had, in navolging van PVV-leider Geert Wilders, geëist dat alle documenten rond de verkenning en de gevoerde gesprekken openbaar zouden worden gemaakt. Maar gisteravond bleef het bij enkele kantjes.

Rond 19.00 bleek dat het de nieuwe verkenners, Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) niet zou lukken om álle documenten nog op woensdag bij elkaar te krijgen en openbaar te maken. Rutte zelf nam na zevenen het woord met een bijzonder voorstel. Hij vroeg de Kamervoorzitter om alle stukken door te nemen en alleen de gedeeltes te publiceren waarin de naam van Pieter Omtzigt genoemd werd. Daar was geen meerderheid voor.

Vanaf 9.00 vanochtend kunnen de fractievoorzitters hun gespreksverslagen inzien. Bij goedkeuring sturen Koolmees en Van Ark deze naar de Kamer. Deze verslagen en de gisteren verstuurde notities vormen de basis van het debat vandaag.

De verkenning kwam vorige week donderdag tot een abrupt einde nadat Ollongren te horen had gekregen dat ze positief getest was op het coronavirus en in alle haast het Binnenhof verliet. Onder haar arm waren notities van de verkenning zichtbaar, die door een fotograaf leesbaar werden vastgelegd. Er viel onder andere te lezen „functie elders” bij Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), een aantekening over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra en dat linkse partijen elkaar „niet echt vasthouden”.

Ollongren en Jorritsma stapten daarna op, maar de notities riepen te veel vragen op. De oud-verkenners probeerden die maandag in een brief weg te nemen door te zeggen dat zij verantwoordelijk waren voor de notities, niet de fractievoorzitters met wie zij gesproken hadden. Maar uit de brief bleek niet wie de notities dan wel gemaakt hebben, waardoor er nog steeds veel onduidelijkheid heerst.

Zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag hebben wat uit te leggen in het debat, want de verkenners waren hun partijgenoten en de gelekte notities waren bedoeld voor gesprekken met Rutte en Kaag. Beiden zullen als Kamerlid het woord voeren in het debat.