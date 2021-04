De grote reis van Gerry en Gerrit

Het beest zit rechtop, drijft rustig op de gladde zee. Zijn baasje is al van boord gesprongen om de kano naar de kant te trekken. Pas als de punt het zand raakt, staat de hond op en wandelt zonder natte pootjes te krijgen het strand op. Baas spreidt badhanddoek, hond gaat liggen. We lachen om het tafereel.

Mijn vader en ik zitten elk op een steen in de kleine baai. Een half uur eerder hebben we knetterrijpe tomaten gekocht, een stokbrood en een stuk kaas. Elke dag lunchen we op dezelfde manier. Alleen de kaas verandert. Gister was die Italiaans, nu zijn we de grens gepasseerd en eten we Franse comté.

De golven klotsen zachtjes tegen de rode rotsen, ik breek het brood, mijn vader klopt op de zakken van zijn korte broek. „Waar is mijn mes?”

Ik raak niet meer in paniek als het mes is verdwenen, mijn vader is het tijdens deze roadtrip minstens één keer per dag kwijt. Dat is niet de ouderdom, dat is mijn vader. Hij klautert omhoog richting de geparkeerde Mercedes cabrio die we deze week hebben geleend van mijn broer en rommelt in het dashboardkastje. Triomfantelijk steekt hij het rode zakmes in de lucht. „Ik ben niets zonder mijn mes”, zegt hij, en ik knik.

Al 25 jaar gaan mijn vader en ik met enige regelmaat samen op vakantie. Het Zwitserse zakmes is zijn gereedschapskist. Gisteravond hebben we er op de hotelkamer nog een fles chianti mee opengemaakt, een dag eerder knipte hij met het uitschuifschaartje een pleister af. „Hoe kom je er eigenlijk aan?”, vraag ik. Verbaasd kijkt hij me aan. „Weet je dat niet?” Ik weet alleen dat hij er sinds ik me kan heugen mee vergroeid is.

„Dit mes”, zegt hij als hij het op zijn geopende hand legt en laat glinsteren in de zon, „heb ik gekregen van oom Jan en tante Annie. Altijd als ik het gebruik, denk ik aan hen. Zonder oom Jan en tante Annie had ons leven er heel anders uitgezien. Dan hadden jij en ik hier nu niet gezeten.”

‘Hulp in de huishouding gezocht.’ Het is in de vroege zomer van 1977 als Gerry deze beknopte advertentie leest in het huis-aan-huisblad. Haar zoontje is die ochtend naar de kleuterschool, de peuterdochter staat te kirren in de box. Gerry herkent het adres in de advertentie: dat is van de nieuwe achterbuurvrouw. Bijna elke dag ziet ze de keurige dame voorbijrijden in haar groene Citroën DS 23. De buurvrouw steekt dan vriendelijk haar hand op. Gerry knipt de advertentie uit en legt hem diezelfde avond voor aan haar man Gerrit. „Zal ik hier eens op reageren?”, vraagt ze. „Het zijn onze nieuwe achterburen.”

De buurvrouw heet Annie en komt uit het Gooi

Gerrit vindt het geen goed idee. Zijn vrouw beleeft al nauwelijks plezier aan het doen van haar eigen huishouden, waarom zou ze dan bij een ander aan de slag gaan? Maar Gerry belt de volgende dag toch de buurvrouw. Haar dochtertje zal in augustus twee ochtenden naar de peuterspeelzaal gaan en dan wordt het wel heel stil in huis. In die uren kan zij mooi iets nieuws oppakken. Tot 1973 werkte Gerry op het gemeentehuis van Deventer als secretaresse van de burgemeester. Zoals vrijwel alle vrouwen in die tijd stopte ze toen ze moeder werd. Het werk mist ze nog elke dag, vooral het contact met collega’s en het buitenshuis zijn. Gerry heeft een goed stel hersens: ze deed vier jaar ulo en twee jaar mms, was een van de beste leerlingen van de klas. Maar ze groeide op als oudste dochter in een bescheiden boerengezin met zes kinderen en verder studeren vond haar vader niet nodig. Gerry hielp thuis, totdat ze uit huis ging en met Gerrit dertig kilometer verderop haar eigen gezin stichtte.

Als de jonge moeder later die week in een nette broek richting de nieuwe achterbuurvrouw wandelt voor een sollicitatiegesprek, woont ze al acht jaar aan de doorgaande weg op de grens tussen Gelderland en Overijssel. Het eenvoudige vrijstaande huis kochten ze in 1969 voor 37.500 gulden, een godsvermogen. Gerrit verdiende als vrachtwagenchauffeur 130 gulden per week, en ook hij had geen bemiddelde ouders. Ze bezaten niet eens een auto en deden alles op de scooter. Toch wilden ze daar wonen, vrij tussen de weilanden. Gerrit besloot te gaan werken als timmerman. Niet omdat dat beter verdiende, maar in verband met de werktijden; hij hoefde dan niet meer tot ’s avonds laat op de vrachtwagen te zitten en kon die uren inzetten om te klussen. Toen de kinderen kwamen, was het huis af.





Eenmaal in de villa van de achterbuurvrouw kijkt Gerry haar ogen uit. Antiek, veel zilver. De royale woonkamer biedt uitzicht op de IJssel, in de tuin ligt een zwembad. De buurvrouw heet Annie en komt uit het Gooi. Niet van oorsprong: haar wortels liggen in Rotterdam. Met haar man Jan – ze trouwden in de jaren dertig, midden in de economische crisis – heeft ze dit huis gekocht vanwege de ligging in de bocht van de rivier. Jan en Annie zijn gepensioneerd, ze reizen veel. Ze hebben vroeger een drogisterij gehad en een bedrijf dat films verhuurde aan filmfestivals, bedrijven en scholen. Vanwege de reuma die zij in de oorlog heeft opgelopen kan Annie haar handen slecht gebruiken. Vandaar die advertentie voor een hulp in de huishouding. Binnen no time kent Gerry het hele levensverhaal. Als ze de deur uitloopt, heeft ze al ja gezegd. Twee ochtenden in de week helpen bij Annie, aan het eind van de zomer weet ze dat het helpen vooral praten is. Steevast wordt ze ontvangen met koffie en een croissant – gebakken door Jan – en zodra ze aan tafel schuift om koper of zilver te poetsen, begint Annie een gesprek.

Twee maanden later komt Gerry met een vreemd verzoek thuis: of Gerrit het ziet zitten rond Kerst een maand op het huis van de achterburen te passen? Het echtpaar gaat op vakantie naar Amerika en wil de villa niet onbeheerd achterlaten. Bovendien moeten de dieren in het naastgelegen hertenweitje dagelijks gevoerd worden.

Gerrit is niet enthousiast. In zijn eigen huis heeft hij een tropisch zeewateraquarium dat hij met zijn leven bewaakt. De keizersvis, de koraalduivel, de zeester en de anemoonvis die erin rondzwemmen, kosten stuk voor stuk meer dan een weeksalaris. Pas nog speelde zich een drama af tussen het zeewier: voor zijn verjaardag had hij twee poetsgarnalen gevraagd – de hele familie zamelde geld in. De dieren moesten twee weken in quarantaine voor ze bij de andere vissen konden worden gelaten. Gespannen zat hij voor het glas te kijken hoe de nieuwe aquariumbewoners zouden worden verwelkomd. Het ging gruwelijk mis: met twee happen had de lipvis beide nieuwelingen verorberd. Weg poetsgarnalen, weg geld. „Ik heb die mensen nog nooit gezien”, zegt een nukkige Gerrit in zijn zelfgemaakte teakhouten keuken. „Waarom zou ik daar dan gaan wonen en mijn eigen vissen achterlaten?” Gerry dringt aan. „Ga eerst eens kennismaken.”

Als autofreak Jan Gerrit dan ook nog toezegt dat hij in de groene DS (Jan noemt het zijn ‘duikboot’) mag rijden, wordt Gerrit nog enthousiaster

De films van Laurel en Hardy geven de doorslag. Tijdens een rondleiding door het huis laat Jan zijn verzameling zien. Er is een speciale filmkamer. Als je een schilderij weghaalt, zit er een gat in de muur waar je de projector doorheen kunt steken. Op een oprolbaar scherm kun je 16-millimeterfilms kijken.

Gerrit is gek op Stan en Ollie. De twee mannen vinden elkaar in de slapstickhumor en raken niet uitgepraat. Als autofreak Jan Gerrit dan ook nog toezegt dat hij in de groene DS (Jan noemt het zijn ‘duikboot’) mag rijden, wordt Gerrit nog enthousiaster. Net als Gerry voelt hij zich op zijn gemak bij het echtpaar. En deze mensen, die begonnen met niks maar dankzij hard werken een vermogen op hun bankrekening zagen ontstaan, hebben iets van de wereld gezien.

Begin 1978 volgt opnieuw een opmerkelijk verzoek van Jan en Annie. Ze zijn weer terug in Nederland, maar vertellen dat ze in Florida een huis hebben gekocht. Hun enige kind woont met zijn gezin in Nieuw-Zeeland en vanuit Amerika reizen ze daar gemakkelijker naartoe. The Sunshine State kennen ze van Jans werk: om filmrechten te kopen, reisde hij de hele wereld over. Toen Philips begin jaren zeventig de videospeler introduceerde en iedereen op particuliere basis films kon huren en bekijken, wist Jan dat hij zijn zaak maar beter heel snel kon verkopen. Nadat hij de zaak had overgedaan aan zijn concurrent, was hij miljonair.

Het echtpaar vindt het vreselijk jammer dat ze moeten vertrekken nu ze net zulke fijne vrienden hebben gevonden in hun nieuwe buren. Dan de vraag: of Gerrit en Gerry alsjeblieft zo snel mogelijk in de Verenigde Staten op bezoek willen komen. Mét de kinderen, op hún kosten.

Die nacht doen Gerrit en Gerry geen oog dicht. Amerika! Dat kennen ze alleen uit boeken en van tv. Het land van de ongekende mogelijkheden. Van de eerste maanlanding. Van Hollywood. Maar ook het land van Watergate en de hopeloze Vietnamoorlog. Zou het waar zijn? Zullen zij, de timmerman en zijn ‘poetshulp’, daar ooit voet aan wal zetten? Kunnen ze zo’n uitzonderlijk aanbod wel accepteren? Houden de achterburen zich aan hun belofte en regelen ze daadwerkelijk vier vliegtickets?

Zolang de villa aan de rivier nog niet is verkocht, zorgen Gerrit en Gerry voor de kippen en de hertjes. Gerrit verkoopt namens Jan ook de ‘duikboot’ aan een excentrieke dominee. Een deel van de winst mag hij in eigen zak steken. Alle correspondentie verloopt via de PTT. Jan typt zijn lange brieven op lichtgewicht luchtpostpapier, Gerry stuurt Annie maandelijks een stapel uitgelezen Libelles terug. In de zomer van 1978 is het huis verkocht. En jawel, de inmiddels Amerikaanse vrienden herhalen hun genereuze uitnodiging: steek de oceaan over, wij betalen alles.

„Ik durfde het mijn ouders eerst niet eens te vertellen”, zegt Gerry 43 jaar later als ze door het fotoboek ‘Florida 1978’ bladert. „Het was zoiets groots.”

Gerry is mijn moeder. Ze wijst op een foto van een onooglijk grijs vrachtwagentje op de parkeerplaats van Schiphol. Dat was een auto van het timmerbedrijf waar mijn vader werkte. Hiermee bracht een oom ons naar het vliegveld – de koffers stuiterden achterin de laadbak. (Diezelfde oom zou de vakantieweken ook voor de vissen zorgen.)

Mijn ouders hadden nog nooit gevlogen. ‘Vliegen boven de wolken is erg fascinerend’, heeft mijn moeder bij een luchtfoto in het album geschreven. Op het volgende kiekje zien we twee blonde hoofdjes boven de bruine vliegtuigstoelen uit piepen. „Weet je er nog iets van?” vraagt mijn vader. Helaas, met mijn drie jaar was ik te jong om al herinneringen te maken. Mijn oudere broer weet soms nog een flard van de reis uit zijn geheugen op te dissen. Hoe hij van een goochelaar tijdens een live show een potlood doormidden moest breken, maar dat niet wilde. Thuis was hem geleerd dat je zuinig moest zijn op andermans spullen.

Ik ken ‘oom’ Jan en ‘tante’ Annie, zoals we ze mochten noemen, al mijn hele leven. Althans, tot ze doodgingen. Maar de vraag waarom ze mijn ouders naar Amerika lieten komen, en later zelfs 10.000 gulden schonken zodat ze hen konden bezoeken in Nieuw-Zeeland, heb ik thuis nooit gesteld. Het antwoord is ook niet zo spannend, leer ik deze avond aan tafel bij mijn ouders. „Omdat ze echt heel graag wilden dat we kwamen”, zegt mijn moeder. „En omdat ze het ons gunden.”

Interessanter is wat die eerste trip naar Amerika bij mijn ouders teweeg heeft gebracht. Daar ben ik me pas van bewust sinds mijn vader twee jaar geleden over zijn zakmes begon te vertellen.

„Stel je even voor”, zegt hij bij een foto in het album. „We kwamen aan in Florida. Oom Jan opende de garage en zei: ‘Dit is jouw auto voor de komende dagen.’ Ik mocht rondrijden in zijn achtcilinder Chrysler Le Baron.” Mijn vader wist en weet alles van elk merk. Niemand in Nederland had een Chrysler.

Champagne! Dat hadden ze in de Achterhoek nog nooit gedronken

Mijn moeder herinnert zich de warme wind toen ze met aan elke hand een kleintje de trap van het vliegtuig afdaalde. Thuis was het winter, ze had iedereen dik aangekleed.

„Bij oom Jan en tante Annie kregen we champagne omdat het zo’n bijzondere dag was. We waren negen jaar getrouwd”, weet mama nog. Champagne! Dat hadden ze in de Achterhoek nooit gedronken.

De voormalige achterburen nemen ons mee naar Disney World, geopend in 1971 en zestig vierkante kilometer groot. Ze maken foto’s als wij poseren bij Donald Duck en Pluto. ’s Avonds in zijn eigen huis met uitzicht op een meer vertoont oom Jan Disney-films.

Op een aanplakzuil in Orlando ziet Gerrit een poster van Johnny Cash. Hij spreekt geen Engels, maar begrijpt dat er een concert van zijn idool wordt aangekondigd. Voorzichtig vraagt hij of oom Jan en tante Annie een avondje op de kinderen willen passen, zodat Gerry en hij het optreden kunnen bijwonen.

„Wij daar naartoe, in die grote Chrysler van oom Jan. Het concert was in een park, in het midden van een waterpartij dreef een eiland waar de band zou verschijnen. Daar zagen we voor het eerst mensen met halveliterbekers cola. En van die grote emmers popcorn. Alles in Amerika was groot.”

Op het podium verschijnt papa’s held. De countryzanger spreidt zijn armen en zegt: ‘My name is Johnny Cash’. Mijn vader krijgt bij 28 graden kippenvel op zijn armen. „Ik zei tegen je moeder: hier zullen weinig Nederlandse bouwvakkers zijn. Die opmerking hebben we op andere plekken in de wereld nog vaak herhaald.”

Mijn lange, slanke moeder draagt die avond haar in Orlando aangeschafte gele T-shirt met de kreet ‘Tall is beautiful’ erop. Een spijkerbroek met wijde pijpen en blokhakken. Bij het nummer ‘Hit the Road and Go’ droomt ze van haar allereerste roadtrip, waar ze over een paar dagen aan zal beginnen. In de geleende camper van oom Jan.

Thuis heeft ze informatie over Florida opgevraagd bij verschillende reisbureaus. De Everglades, de Keys, de Golf van Mexico, Miami, ze wil het allemaal zien. Onderweg een stop bij het Kennedy Space Center van de NASA. De Space Shuttles waren vanaf daar gelanceerd.

In het album zoekt mijn moeder een foto. Het hele gezin in zwemkleding op het strand. ‘Palm Beach, 1 januari 1979’ heeft mijn vader in het zand geschreven. Het bijschrift van mijn moeder: ‘Wat zouden ze in Nederland nu aan het doen zijn?’

Florida is zes keer groter dan Nederland. In acht dagen leggen mijn ouders met mijn broer en mij 1.460 mijl af. „Een Amerikaan rekent niet in afstand, maar in uren”, leerde mijn vader. „Waar wij zeggen dat het driehonderd kilometer is van Maastricht naar Groningen, zeggen zij: een rit van drie uur.”

De grootsheid, de wijde horizon, de vergezichten. Dat is wat zich nestelt in de hoofden van mijn ouders. De wereld is zo veel groter dan het stukje Gelderland waar ze vandaan komen. Achter het stuur van de Dodge Xplorer 220 Motorhome neemt mijn vader zich voor elke cent die hij kan sparen door over te werken of bij te beunen, achter te houden voor volgende reizen.

Twee jaar later zullen mijn ouders opnieuw voor een maand naar Amerika vertrekken, dit keer op eigen kosten en zonder kinderen. Met de camper van oom Jan zien ze de indrukwekkende nationale parken, de Grand Canyon. Ze rijden door de woestijn. Mijn ouders verbazen zich erover dat hier de prachtigste bloemen bloeien. Op school – mijn vader deed alleen de lagere school en een stukje lts – hadden ze geleerd dat de woestijn niet meer was dan een eindeloze zandbak.

‘Eerst koffie”, zegt mijn moeder. Mijn broer trekt de campingtafel en stoelen onder uit het ruim. Papa heeft de camper geparkeerd langs een weg waar eens per half uur een auto overheen rijdt. Het is 39 graden, we nestelen ons buiten in de schaduw van de wagen.

„Doen we het wel of doen we het niet?”, vraagt mijn vader. Iets verderop staat een bordje: ‘Nemrut Dagi’. De Turkse berg is 2.100 meter hoog en in de reisgids staat dat je beter niet met eigen vervoer omhoog kunt rijden. De weg is slecht en er is niemand in de buurt om je te helpen bij pech. Nemrut Dagi staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco, het is een toeristische attractie – al is hier geen toerist te bekennen. In een nabijgelegen stad kun je een bustrip boeken.

Het is midden jaren tachtig. Mijn ouders spreken geen Turks en in dit berglandschap verstaat niemand Engels. De communicatie gaat al drie weken met handen en voeten.

Het was mijn vader die per se naar Turkije wilde. Zijn kapster was dochter van een gastarbeider, zij had hem verteld over de schoonheid van het land. Daarna was hij informatie gaan verzamelen. Al een paar jaar doorkruisten we in de zomervakantie grote delen van West-Europa. Samen met Duitse familie hadden mijn ouders, enthousiast geworden door hun Amerika-tours, een tweedehands camper gekocht. Het was betaalbaar omdat ze de kosten konden delen en de wagen thuis vollaadden met blikken cornedbeef en 3ES-cola.

In Frankrijk werd het, lang leve het massatoerisme, steeds drukker. Papa had expansiedrang. Turkije werd zijn nieuwe stip op de horizon.

„We zijn nu al zover gekomen, ik denk dat we het maar gewoon doen”, zegt mijn vader bij de koffie op de klaptafel. „Wat kan ons nu helemaal gebeuren?”

Mijn ouders hebben inmiddels zo veel gereisd dat ze erop vertrouwen dat ze problemen samen wel oplossen. Eerder deze reis viel de motor uit. Vriendelijke dorpsbewoners en een gealarmeerde politieagent sleepten de camper naar een garage, gesproken taal was niet nodig om het euvel te verhelpen.

Papa neemt zijn plek achter het stuur van de FFB (Freizeit-Fahrzeug-Bau) weer in, mama zit er in korte broek naast, mijn broer en ik kruipen op onze banken achterin. Al na een paar honderd meter kunnen we elkaar niet meer zien. De bergweg is zo godvergeten droog en stenig dat het stof door gaten en kieren de camper binnendringt. De hellingsgraad neemt toe. Papa schakelt een versnelling terug, en nog een. Mama vraagt of we niet beter kunnen stoppen. Nee, want dan krijgen we de verhitte motor misschien nooit meer aan de praat.

Het zijn spannende uren, we rijden zo langzaam dat berggeiten ons rechts en links inhalen. Maar uiteindelijk staan we dan toch op een soort parkeerplaats op de top.

Lopend gaan we door naar het hoogtepunt: een grafheuvel met daarop kolossale beelden van Griekse, Armeense en Perzische goden. Waarschijnlijk ligt hier koning Antiochus I (69-34 voor Christus) begraven. Mijn ouders zijn euforisch. Niet alleen vanwege deze betoverende plek, maar vooral omdat ze het opnieuw hebben gered. De zuchtende Duitse camper krijgt schouderklopjes.

Met Jan en Annie blijft de band warm en innig. Waar we ook zijn, altijd gaat er een kaart op de bus naar Amerika

De route die mijn vader heeft uitgestippeld door Turkije loopt verder langs de grens met Iran. Terug via de Zwarte Zee, waar we door Turkse families worden uitgenodigd voor zoete thee. Onderweg komen we weinig bouwvakkers uit Nederland tegen.

Mijn vaders blik op de maatschappij verandert. Hij begint zich te storen aan de vreemdelingenhaat die bijna gemeengoed is in de bouwkeet, corrigeert collega’s als ze vooroordelen spuien waarvan hij met eigen ogen heeft gezien dat ze niet kloppen. Intussen heeft hij zo veel verschillende culturen, levenswijzen, bouwstijlen, landschappen en beschavingen gezien dat hij weet dat zoiets als ‘de waarheid’ niet bestaat. „Ga reizen”, wordt zijn antwoord op iedereen die kortzichtige en ongefundeerde uitspraken doet.

Met Jan en Annie blijft de band warm en innig. Waar we ook zijn, altijd gaat er een kaart op de bus naar Amerika. Mijn moeder schrijft lange brieven en verzendt pakketten met daarin reformartikelen waar tante Annie met haar reuma erg aan hecht maar die daar niet verkrijgbaar zijn. Als we jarig zijn, komen er pakjes uit de USA. Dankzij mijn ‘oom en tante’ speelde ik met echte Barbie’s in plaats van goedkope plastic imitatiepoppen die hun knieën niet eens konden buigen.

Uiteindelijk verhuizen mijn ouders’ vrienden naar Nieuw-Zeeland. Daar kunnen ze hun kleinkinderen zien opgroeien. Soms komen ze naar Nederland en nemen mijn vader en moeder dan mee uit eten. Tijdens een van die bezoekjes aan de Achterhoek vraagt oom Jan of Gerrit hem even naar de bank wil brengen. Mijn vader wacht met draaiende motor voor het gebouw. Als oom Jan weer instapt, overhandigt hij hem een envelop met 10.000 gulden. „Nu kunnen jullie ons komen opzoeken in Nieuw-Zeeland.”

Terwijl we de fotoalbums doorbladeren, vraag ik mijn ouders of dat niet ongemakkelijk was. Konden ze zo’n bedrag zonder blikken of blozen aannemen? „Ja”, zegt mijn moeder. „Ze wisten dat wij dat nooit konden betalen. Een ticket kostte in die tijd al 3.600 gulden.” Mijn ouders voelden vooral een enorme dankbaarheid.





De band met de gulle vrienden had het meest weg van die tussen ouders en (volwassen) kinderen. In het ‘Florida 1978’-album lees ik ergens dat mijn moeder schrijft dat ‘moeder Annie’ zulke lekkere oliebollen heeft gebakken van de ingrediënten die mijn ouders op verzoek uit Nederland hadden meegebracht.

„We waren ook niet de enigen die werden uitgenodigd”, vult mijn vader aan. „De zussen van tante Annie, die helemaal niet bemiddeld waren, vlogen ook die kant op. En andere familieleden.”

Van oom Jan leerde mijn vader hoe belangrijk het is om te delen. Heb je geld of succes, doe er dan ook anderen een plezier mee en je geluk zal groeien.

„Ze lieten zich niet voorstaan op hun rijkdom”, zegt mijn moeder. „We zaten eens in een restaurant in Amerika. Oom Jan trof daar bekenden. Hij stelde ons voor met de woorden: ‘Dit zijn vrienden van ons uit Nederland, die zijn over.’ Hij zou nooit zeggen dat we daar op zijn kosten zaten.”

In 1988 vlogen mijn ouders naar Nieuw-Zeeland. Van hun eigen gespaarde centen plakten ze er een rondreis door Thailand bij aan. Ze bleven een maand weg. Mijn broer en ik logeerden allebei bij een ander bevriend gezin.

In de supermarkt in Auckland kregen Gerrit en Gerry voor het eerst door dat er iets niet in de haak was. Samen met Jan en Annie deden ze boodschappen. Jan pakte een chocoladereep uit het schap en begon ervan te eten. Dat mocht hier gewoon, zei hij. Annie voelde zich zichtbaar opgelaten en wees de caissière erop dat de reep van haar man ook moest worden afgerekend. Jan reageerde als een verongelijkt kind. Hij wist zeker dat het mocht en werd boos omdat Annie hem afviel. Nadat de boodschappen waren uitgeladen, liep mijn vader om Jans geïmporteerde Mercedes heen. Wat hij van een afstandje had gezien, klopte. De wagen zat vol deuken. Mijn vader kende niemand die zuiniger op zijn auto’s was dan Jan.

De brieven uit Nieuw-Zeeland werden schaarser en warriger. Annie liet haar Nederlandse vrienden weten dat haar lieve Jan niet meer mocht autorijden. Later kon hij niet meer alleen thuis blijven en besloten ze terug te verhuizen naar Nederland.

Mijn vader hielp met de verbouwing van het appartement in Rotterdam, mijn moeder ging veel op bezoek. Jan stopte met praten. De stilte werd opgevuld met verdriet.

Het zakmes, een van de laatste cadeaus die Gerrit van zijn grote vriend uit Nieuw-Zeeland had gekregen, zat ook die middag in papa’s broekzak

Jan overleed uiteindelijk op 82-jarige leeftijd in een verpleeghuis aan de gevolgen van Alzheimer.

Rond zijn kist bedankten mijn ouders hem in gedachten voor alle kansen die hij hen had gegeven. Hoe zij via zijn uitgestoken hand de wereld buiten hun eigen milieu hadden verkend en waren gegroeid in hun ontwikkeling. Hoe ze hadden geleerd verder te kijken dan hun eigen horizon, groot te dromen.

Het zakmes, een van de laatste cadeaus die Gerrit van zijn grote vriend uit Nieuw-Zeeland had gekregen, zat ook die middag in papa’s broekzak.

Vanuit Californië heeft mijn broer die trieste dag in 1996 vast even stilgestaan bij de crematie van oom Jan. Hij liep toen stage in Amerika, het land waar het voor mijn ouders allemaal begonnen was. Toen ik 21 werd en antropologie studeerde, kreeg ik van mijn ouders een vliegticket voor mijn verjaardag: „Ga je broer maar opzoeken.”

Samen maakten de twee blonde hoofdjes van weleer de rondreis die onze ouders in 1980 ook afgelegd hadden. Dat de wereld meer te bieden had dan de Achterhoek, was ons al een heel leven lang ingeprent.

Tante Annie verhuisde op haar oude dag nog een laatste keer. Ze streek neer in Portugal, op een steenworp afstand van de plek waar haar zoon was gaan wonen. „We zijn nog één keer op bezoek geweest”, vertelt mama. „Ze had uitzicht op zee, maar de gordijnen zaten de hele dag dicht.” Zonder Jan had het leven zijn kleur verloren. In 2002 overleed ze.

Haar geest zit in alle vakantiefotoboeken van mijn ouders, in de reizen die mijn broer en ik vervolgens maakten, in het beeldje op de kast, in het durven vertrouwen op de goedheid van mensen en in het pakken van kansen zodra die zich aandienen. „Er is geen dag dat ik niet aan oom Jan en tante Annie denk”, zegt papa.

Het Zwitserse zakmes was hij bijna kwijt geweest. Begin vorig jaar, op het vliegveld, zat het per ongeluk in zijn handbagage. Of hij het maar wilde achterlaten bij de douane. Hij liet nog liever zijn vlucht schieten dan dat hij aan dat verzoek zou voldoen. Het mes kon na een boel gepraat alsnog mee in de ruimbagage. ’s Avonds appte mijn vader een foto van een geopende fles wijn. Het zakmes met de kurk eraan gespietst lag er tevreden naast.

Illustraties Rosa Snijders