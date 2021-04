Danone gaat 1.850 banen schrappen, 458 in Frankrijk

Bij levensmiddelenbedrijf Danone verdwijnen wereldwijd 1.850 banen, waarvan 458 in belangrijkste land Frankrijk. Dat blijkt uit een brief die donderdag vanuit het hoofdkantoor is verstuurd en waarin toelichting wordt gegeven op een eerder aangekondigde reorganisatie. Oud-topman Emmanuel Faber, die in maart moest vertrekken, had vorig jaar al een soortgelijk plan geschetst, waarin hij uitkwam op een banenverlies „van 1.500 tot 2.000 plekken”.

Fabers plan genaamd ‘Local First’ wordt zo toch grotendeels gevolgd. Er komt een einde aan de structuur van het bedrijf, dat was opgeknipt in drie grote takken voor zuivel- en plantaardige producten, gespecialiseerde voeding, en flessen bronwater. In plaats daarvan zullen straks beslissingen op geografische basis worden gemaakt, zodat vestigingen van het bedrijf per land meer autonomie krijgen. Het plan moet besparingen opleveren voor Danone, dat vorig jaar door de coronacrisis de omzet met 6,6 procent zag kelderen (tot 23,6 miljard euro).

Onder leiding van Emmanuel Faber ging Danone meer rekening houden met gezondheid, duurzaamheid en diversiteit. Aandeelhouders die ontevreden waren over de resultaten stuurden hem weg

Eerder deze week lichtte de nieuw directie ‘Local First’ toe aan de personeelsorganisaties in Frankrijk. De personeels- en vakbonden zijn vooralsnog kritisch. Er worden behalve ‘Local First’, ook nog bezuinigingen worden doorgevoerd die specifiek betrekking hebben op Frankrijk, zo stelt een vertegenwoordiger tegenover persbureau AFP: „Het management minimaliseert de impact.” Zo wordt ook gewerkt aan een reorganisatie van verkoopteams, waarbij volgens de vakbond CGT ook banen zouden verdwijnen bij administratieve afdelingen en bij tussenmanagers.

Het hoofdkantoor verwacht in Frankrijk de reorganisatie „geleidelijk te laten plaatsvinden, verspreid over meerdere maanden in 2021 en 2022″. Bij Danone Frankrijk werken zo’n achtduizenden mensen, en het bedrijf heeft wereldwijd 100.000 werknemers. Hoe ‘Local First’ in andere landen zal uitvallen, wordt uit de brief van donderdag niet duidelijk.