Een bizarre begrafenis in een New Yorkse museumtuin

Het was een bizarre ceremonie, in de tuin van het Amerikaanse Museum voor Natuurlijke Geschiedenis in New York. Een groep mannen, geleid door de antropoloog Franz Boas, had zich daar in februari 1898 verzameld om plechtig afscheid te nemen van Qisuk, een Inuit uit Groenland die in het museum had gediend als menselijk materiaal voor etnografisch onderzoek. Hij was overleden aan tbc en zou in de tuin worden begraven. Aanwezig was Qisuks 7-jarige zoon Minik, die de laatste rustplaats van zijn vader mocht markeren.

Alleen, de zoon wist het niet, maar er was geen lijk en dus ook geen begrafenis. De ceremonie was nep, louter bedoeld om Minik gemoedsrust te geven, legde Boas later uit. Qisuks lichaam was na zijn dood, zoals dat van talloze andere inheemse Amerikanen en andere koloniale onderdanen, allang prijsgegeven aan de wetenschap. Het was ontleed, het brein verwijderd en het gereconstrueerde skelet opgenomen in de etnografische verzameling van het museum: ‘een Eskimo’. Een analyse van de hersenen verscheen in het vakblad American Anthropologist. Toen het verhaal van de nep-ceremonie uitkwam, volgde eventjes media-ophef, maar die doofde snel uit. Het zou nog duren tot 1993 voor Qisuks stoffelijke resten werden teruggegeven aan famileleden in Groenland.

Het is een van de onthullende scènes in The Reinvention of Humanity, een verhalende geschiedenis van de beginjaren en hoogtijdagen van de Amerikaanse culturele antropologie. De Duits-Amerikaanse wetenschapper Franz Boas (1858-1942) speelt een sleutelrol. Hij geldt als de grondlegger van de moderne culturele antropologie, die in cultuur (en niet in natuur, klimaat of biologie) de verklaring ziet voor uiteenlopende menselijke gewoontes en gedragscodes. Van een synoniem voor ‘beschaving’ veranderde cultuur in een antropologisch kernbegrip, of het nu ging om de San in Namibië, de Apachen in Arizona (lang gereduceerd tot ‘natuurvolkeren’) of om moderne Europeanen. Veldwerk en het verzamelen van empirische data, waarbij de eigen culturele opvattingen moesten worden opgeschort, was voortaan de methode.

Seksuele mores

Die benadering werd een doorslaand succes, allereerst in academisch Amerika, later bij het grote publiek. Boas’ leerlingen Margaret Mead en Ruth Benedict schreven bestsellers over de (vermeend zorgeloze) seksuele mores op Samoa en, kort na de Tweede Wereldoorlog, over de Japanse cultuur. Hun interesse werd gevoed door hun positie thuis: Mead en Benedict maakten deel uit van de progressieve bohème, die zich afzette tegen de provinciale bekrompenheid van het vroeg twintigste-eeuwse Amerika.

Met Boas werden ook zij boegbeelden van wat – met een veel misbruikte term - cultuurrelativisme is gaan heten: de overtuiging dat menselijk gedrag cultureel bepaald is, maar ook dat alle culturen waarde hebben en er tussen hen geen lineaire hiërarchie bestaat met de moderne als hoogste uitkomst of zelfs evolutionair doel. Het is minder een uitgewerkte theorie dan een praktische wenk aan veldwerkers om zich bewust te zijn van hun culturele vooroordelen en tegelijk een morele overtuiging dat alle culturen expressies zijn van een menselijke creativiteit die niet is voorbehouden aan ‘ons’.

Charles King, zelf geen antropoloog, plaatst het werk van Boas met een onbevangen blik in de volkenkunde van de 19de en begin 20ste eeuw. Die was een haard van raciaal superioriteitsdenken en het geloof in een ‘natuurlijke ordening van menselijke soorten’. Boas verzette zich daartegen. Zijn bekendste boek, The Mind of Primitive Man (1911), is een frontale aanval op het rassendenken. Het stond lijnrecht tegenover dystopische pleidooien voor witte suprematie als The Passing of The Great Race (1916) en The Rising Tide of Color (1920), beide veel gelezen in het Amerika van segregatie en lynchings. Het is King niet ontgaan dat zelfs de nazi’s, die de VS als voorbeeld namen voor hun rassenwetten, de Amerikaanse one drop rule te ver vonden gaan (de regel dat één zwarte voorouder iemand ‘zwart’ maakt).

Met verve beschrijft King de belevenissen van vroege etnografen die er op uittrokken om zich bij een ‘primitieve stam’ te voegen – zoals Frank Cushing die krijger werd bij de Zuni in Nieuw-Mexico. King wijst erop dat zulke etnografische pioniers niet alleen werden gehinderd door romantische fantasieën. Inheemse informanten speldden nieuwsgierige onderzoekers – afgezanten van de koloniale overheerser immers – soms maar wat op de mouw of praatten hen naar de mond. Soms liep het slecht af: Boas’ pupil Henriëtte Schmerler werd in 1931 vermoord tijdens veldwerk onder de Apachen.

Nazi’s in New York

Boas was geen koloniaal, integendeel. Maar King heeft wel een scherp oog voor de ambivalenties in ook zijn karakter en werk, zoals de anekdote over de ‘begrafenis’ van Qisuk al laat zien. Boas was beïnvloed door het denken van filosofen als Herder over het unieke, in zichzelf gesloten karakter van elke cultuur. Tegelijkertijd was hij overtuigd van de mogelijkheid van universele, objectieve wetenschap en neigde hij ertoe niet-westerse volken te beschouwen als ‘laboratoria’. Zijn afkeer van theorievorming en generalisaties is later bekritiseerd door marxistische antropologen en anderen, die nadruk legden op materiële en biologische factoren of – recenter – genetische. Veldwerk zoals Boas het deed is allang niet meer de standaard in het vak.

Dat neemt niet weg dat zonder Boas en zijn leerlingen een schat aan antropologische kennis over Native American-volken niet zou zijn bewaard, behalve als curiosa van een ‘verdwijnend ras’. Boas inventariseerde dozijnen inheems-Amerikaanse talen en verzamelde enorme collecties data over hun rituelen en gebruiken.

Bovenal blijft het zijn verdienste dat hij door zijn werk én hervormingen aan Amerikaanse universiteiten vrijwel eigenhandig de houdgreep doorbrak waarin het wetenschappelijke racisme de etnografie hield. In zijn latere jaren hekelde hij de rassenleer van de nazi’s, al zag hij die niet als een Duitse bijzonderheid. Ook in Amerika congresseerden nazi’s openlijk in New York en terroriseerde de racistische Ku Klux Klan zwarte burgers, met gedoogsteun van Zuidelijke staten.

Tot zijn laatste snik bleef Boas benadrukken dat het denken in rassen verwerpelijk is én onwetenschappelijk. Letterlijk, want kort voor zijn dood noemde hij racisme nog ‘een monsterlijke vergissing en een onbeschaamde leugen’.

Inspiratie

Dat is ook de les van King, die schrijft dat zijn verhaal gaat over mannen en vrouwen ‘aan het front van de grootste morele slag van onze tijd: de strijd om te bewijzen dat de mensheid één en ondeelbaar is’. Dat heeft onverminderde actualiteit en urgentie, meent hij terecht. Het blijkt uit de nieuwe populariteit van ‘raciaal realisme’ bij extreem-rechts. Maar ook uit de geobsedeerde polemieken tegen ‘cultuurrelativisme’ (die een hoofdstuk vullen in het tweedelige handboek voor Leidse rechtenstudenten Encyclopedie van de rechtswetenschap van de hoogleraren Cliteur en Ellian – het moet de aspirant-juristen kennelijk direct worden afgeleerd). Ook in Nederland is de term bijna synoniem geworden voor landverraad – een verwijt dat Boas al werd gemaakt.

In Amerikaanse campuskringen en onder woke activisten is respect voor culturele gevoeligheden intussen van de weeromstuit soms juist een vrijwel onaantastbare norm geworden; als het gaat om andermans (niet-westerse) cultuur wordt geen kritiek of kanttekening getolereerd, laat staan het je ‘toe-eigenen’ ervan.

Tussen die uitersten van enerzijds (veel dominanter) etnisch superioriteitsdenken en anderzijds reflexmatige eerbied voor alles wat anders is, houdt King een open oog voor de humanistische inzet van het cultuurrelativisme van Boas en de zijnen. Zij wilden sensibiliteit tussen culturen verfijnen in plaats van afstompen en het begrip voor andere vergroten zonder die te reduceren tot struikelende voorlopers van onszelf of nobele wilden. Wie door die missie gegrepen wil worden, kan terecht bij deze fascinerende geschiedenis.



Charles King: The Reinvention of Humanity. A Story of Race, Sex, Gender and the Discovery of Culture. The Reinvention of Humanity. A Story of Race, Sex, Gender and the Discovery of Culture. Vintage, 448 blz. € 17,99 ●●●●●