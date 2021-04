Tóch publiek bij Eurovisie Songfestival dit jaar, wel onder voorwaarden Het kabinet gaat toch publiek toestaan bij de shows van het Eurovisie Songfestival die in mei in Rotterdam worden gehouden. Dat meldt de organisatie van het festival donderdag op haar site. Alle negen shows (de wedstrijd zelf en de generale repetities) worden onderdeel van het overheidsexperiment Fieldlab. De organisatie schrijft dat was gewerkt aan vier verschillende scenario’s om het Songfestival in elk geval door te kunnen laten gaan. „Dat we nu de mogelijkheid krijgen om het draaiboek voor een Eurovisie Songfestival mét publiek weer open te slaan is iets waar we alleen maar van konden dromen”, schrijft de uitvoerend producent van het festival, Sietse Bakker. „We zijn het kabinet en Fieldlab Evenementen dankbaar voor dit perspectief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven.” Het evenement vindt plaats op 18, 20 en 22 mei. Hoeveel publiek er precies aanwezig zal zijn en welke voorwaarden voor hen zullen gelden is nog niet bekend. NOS schrijft dat het om ongeveer de helft van het voor corona verwachte aantal bezoekers zal zijn: zo’n 3.500 mensen in plaats van plusminus 7.000 . Wanneer de kaartverkoop start is nog niet bekend.



Johnson & Johnson gooit partij van vaccin weg na productiefout in VS De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson heeft een partij van zijn coronavaccin moeten weggooien omdat die niet voldeed aan kwaliteitseisen na een fout bij het productieproces. Dat heeft het bedrijf woensdag verklaard, meldt Reuters. De onderneming heeft niet laten weten om hoeveel doses van het vaccin het gaat. Volgens The New York Times zijn ongeveer 15 miljoen doses onbruikbaar, meldt de krant op basis van een anonieme bron. De vaccinvloeistof in kwestie is geproduceerd bij de farmaceutische fabrikant Emergent Biosolutions, een van ongeveer tien productiepartners van Johnson & Johnson, en was nog niet gebotteld. Volgens de Times hebben werknemers van de fabriek in Baltimore enkele weken geleden ingrediënten voor het vaccin van Johnson & Johnson verwisseld met die voor het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, dat bij dezelfde productiefaciliteit wordt gemaakt. Volgens J&J is de vaccinvloeistof in kwestie niet doorgestuurd naar het bedrijf dat de vaccinflesjes vult en het productieproces voltooit. De fout vormt een forse tegenslag voor Johnson & Johnson, dat wordt gezien als een cruciaal vaccin omdat er slechts een prik bij nodig is. J&J had toegezegd voor eind mei 100 miljoen doses te leveren in de VS. Volgens het bedrijf blijft dat doel in stand.