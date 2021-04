‘Cool’ stadsdeel van New York omarmt de toverende reuzen van Brooklyn Nets

Het mekka van het basketbal bevindt zich in Midtown Manhattan en heet Madison Square Garden, hoewel basketbalfans er simpelweg aan refereren als ‘The Garden’. Het is de thuishaven van New York Knicks, die er begin jaren 70 schier onoverwinnelijk waren. Aan de hand van onder anderen Willis Regis en Walt Frazier won het team zowel in 1970 als in 1973 de titel van de National Basketball Association (NBA).

Het huidige Knicks-team, met als grote man Julius Randle, is zeker niet slecht en heeft goede kans de play-offs te halen. Toch kunnen fans uit Brooklyn tegenwoordig gerust in hun eigen stadsdeel blijven voor topbasketbal. Zij kopen een kaartje voor het Barclays Center, waar Brooklyn Nets sinds 2012 speelt. Nets-fans weten het zeker: hun team gaat de NBA winnen. „Honderd procent”, zegt Eddie Kuccynski (19), vlak voor de thuiswedstrijd van zijn Nets tegen Washington Wizards. „We gaan vanavond winnen, we gaan de Conference [regionale divisie vooraf aan de play-offs om de titel, red.] winnen en we gaan de komende jaren de NBA winnen.”

Echte Nets-families

Zijn drie kornuiten, net als Kuccynski per trein uit New Yorks buurstaat New Jersey gekomen, geven hem bij wijze van instemming een high-five. De jongens zijn al hun leven lang fan, komen uit echte Nets-families. In die hoedanigheid zijn ze tot nu toe overigens nog niet echt verwend. Sinds de toetreding tot de NBA in 1976 hebben de Nets nauwelijks succes gekend, tenzij je de twee verloren play-offs-finales uit 2002 en 2003 meerekent. Het team heette destijds nog New Jersey Nets en speelde in die staat in het plaatsje Teaneck.

In 2012 verhuisde de club naar Brooklyn om daar in het pas gebouwde Barclays Center te gaan spelen, en nam de naam Brooklyn Nets aan. Qua achterban sloeg het team zo een dubbelslag: het verwierf nieuwe fans in Brooklyn, maar behield ook veel oude fans. Kuccynski is zelfs blij met de verhuizing, ook al moet hij nu anderhalf uur reizen voor een wedstrijd: „Brooklyn is cool.”

Wegens de pandemie zijn er maar weinig fans in het Barclays Center in Brooklyn, voor het duel tussen New York Knicks en Brooklyn Nets, op 15 maart. Foto Justin Lane/EPA

Dat vindt niet alleen Kuccynski. Brooklyn is door de jaren heen een cultureel icoon met internationale allure geworden, en is in sommige opzichten zelfs Manhattan voorbijgestreefd — denk aan popmuziek, mode, culinaire avontuurlijkheid, kunst, film, literatuur. Brooklyn is niet meer alleen het stadsdeel van politieagenten, werklui en migranten, maar net zo goed dat van kunstenaars, schrijvers en acteurs, en de professionals die er zich de hoge huren en huizenprijzen kunnen veroorloven.

Het management van de Nets buit de ‘coole’ status van de nieuwe thuisstad opzichtig uit. De Nets spelen in een zwart tenue, zoals ook hun warming-up outfit — grijze sweatpants, zwarte katoenen trui met hoodie – associaties oproept met hiphop en Brooklyns straatcultuur. De cheerleaders zijn voor de helft mannelijk, wederom in het zwart gekleed. Tijdens time-outs vermaken ze het publiek met breakdancing en acrobatische hoogstandjes die je ook ziet in New Yorks subways, uitgevoerd door lenige tieners, begeleid door luide hiphop uit een boombox. Merchandise kun je er kopen in de Swag Shop. Het shirt met rugnummer 11, van publiekslieveling Kyrie Irving, vindt er het meeste aftrek.

Brooklyn-cool

Op het veld is vooral James Harden, met zijn volle baard en haast stoned ogende blik, de verpersoonlijking van Brooklyn-cool. Bij het begin van de wedstrijd tegen Washington Wizards lijkt het nog alsof hij liever iets anders zou doen, maar dat verandert als de Nets na uiterst slap verdedigen en enkele gemiste schoten van nota bene Irving rap op 13 punten achterstand komen. Harden vloekt en spoort zijn teamgenoten luidkeels aan, wat goed hoorbaar is in het vanwege Covid nauwelijks gevulde stadion. Plots wordt er wel strak verdedigd en zijn de rebounds voor Brooklyn. Vanaf nu bepaalt Harden het tempo en als hij niet zelf scoort met een afstandsschot of lay-up na een van zijn verrassende versnellingen, dan creëert hij ruimte voor de brille van Kyrie Irving, bij voorkeur met een no-look pass. Mocht een Brooklyn-schot er eens niet in een keer invallen, dan zijn er altijd nog de power forwards DeAndre Jordan en Nicolas Claxton, beiden 2 meter 11 lang, om het laatste zetje te geven.

De Nets hebben in de wedstrijd tegen de Wizards sowieso wel iets weg van een slapende reus, die uithaalt elke keer dat hij gewekt wordt. Nooit voelt het alsof de Wizards nog echt kunnen terugkomen – en dat gebeurt ook niet (113-106).

Play-offs

De play-offs kunnen de Brooklyn Nets nauwelijks nog ontlopen. Op het moment van schrijven staat het sterrenteam gedeeld eerste in de Eastern Conference. Was de ranglijst gebaseerd op de laatste twee maanden, dan zouden de Nets eenzaam bovenaan staan. Na een stroeve start, waarin de sterren Harden, Irving en Durant duidelijk nog aan elkaar moesten wennen, verliest het team nog zelden, ook nu Durant geblesseerd (hamstring) aan de kant staat.

Het optimisme onder Nets-fans is dus zo gek niet, erkent basketbalcoach Ralph Baker Jr, zelf een fan van de New York Knicks. Baker speelde in zijn studententijd voor Hampden-Sydney College op het hoogste amateurniveau en ziet iets bij de Nets dat hij graag wat meer zou zien bij de jeugd die hij traint: de absolute wil om te winnen. „Harden en Durant zijn sterren en hadden overal kunnen tekenen, maar ze kwamen naar Brooklyn omdat ze willen winnen. Het team is fenomenaal. Als het zo doorgaat, kunnen ze straks alleen maar All Stars [volgens de NBA de beste spelers in de competitie, mvg] opstellen.” Daarmee doelt hij op de recente, tussentijdse komst van Blake Griffin en de veteraan LaMarcus Aldridge, beiden meermaals verkozen tot All Star. „Waarom denk je dat die gekomen zijn? Juist, om te winnen.”

Of de Brooklyn Nets daadwerkelijk aan de vooravond van een hegemonie á la de Chicago Bulls in de jaren negentig staan, weet uiteraard ook Baker niet. „In de play-offs is de druk heel anders dan in de conference. Niemand weet hoe dit pas samengestelde team daarmee zal omgaan.” De fundamenten zijn er in ieder geval wel, zegt hij. „Irving is eind twintig, Harden, Durant en Griffin zijn begin dertig. Dat is de leeftijd waarop basketballers pieken en nog vier, vijf goede jaren voor zich hebben. Met Aldridge hebben ze ervaring achter de hand en de jongere spelers zijn bovengemiddeld goed.” Maar ook als de Nets straks niet winnen, blijft de Knicks-fan een zwak houden voor het huidige team. „Ze zijn geweldig om naar te kijken. De Nets kunnen toveren.”