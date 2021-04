Bingen doe je maar aan het eind van het seizoen

Valt de nieuwe Captain America te vertrouwen? Wie zijn de Flag Smashers en wat willen ze? Het zijn vragen waar kijkers van de nieuwe actieserie van superheldenproducent Marvel niet meteen antwoord op krijgen. En daarom zitten ze elke vrijdagochtend klaar om een nieuwe aflevering van The Falcon and the Winter Soldier te bekijken. Volgens Disney beleefde de serie met de eerste aflevering onlangs „de meest bekeken seriepremière ooit op Disney+”. Tot frustratie van journalisten deed het bedrijf dat zonder daarbij cijfers of heldere context te bieden, maar dat de serie goed scoort op de streamingdienst zal ongetwijfeld kloppen. En als het seizoen zich net zo ontwikkelt als Disney+-producties als The Mandalorian en WandaVision dat deden, dan zal dat publiek nog veel groter worden. Die series wisten dankzij de ‘ouderwetse’ uitzendstrategie van Disney elke week meer spanning op te bouwen. In tegenstelling tot Netflix worden seizoenen namelijk gedoseerd uitgebracht, wat helpt in het creëren van meer momentum op sociale media en fora als Reddit.

Netflix ontketende zo’n acht jaar geleden een revolutie in de televisiewereld door eigen series te maken en die uit te brengen via het ‘bingemodel’: volledige seizoenen van Netflix Originals zouden in één keer te bekijken zijn. Abonnees hoefden niet langer te wachten, seizoenen van House of Cards, Orange is the New Black of Stranger Things waren in een weekendje in zijn geheel te bekijken.

Dat grote aanbod brengt het gevaar met zich mee dat kijkers het gevoel hebben achter te lopen: de ene week heeft iedereen het over het bizarre einde van de thriller Behind Her Eyes, een week later is die serie van de popculturele radar verdwenen en gaat het over de jonge hulptroepen van Sherlock Holmes in The Irregulars.

De voordelen van het bingemodel zijn voor de fanatieke kijkers echter overduidelijk en andere streamingdiensten namen het voorbeeld van Netflix dan ook al snel over. Een nieuwe standaard leek geboren, zeker na de slotaflevering van Game of Thrones. Die populaire fantasyserie werd wekelijks uitgezonden door HBO, de Amerikaanse abonneezender die met kwaliteitsseries als The Sopranos een nieuwe standaard voor tv-drama’s zette. De zender koos voor kwaliteit boven kwantiteit en zond afleveringen van zijn kroonjuwelen elke zondagavond uit. Game of Thrones kon zo op natuurlijke wijze een publiek opbouwen en uitgroeien tot een megahit.

Het was een keuze op creatief gebied. We wilden dat het iets langzamer zou gaan en dat er zo ruimte zou zijn voor discussie

Ook nu worden de belangrijkste series van de zender op die manier aangeboden. In april moet de duistere misdaadserie Mare of Easttown met steractrice Kate Winslet zorgen voor reuring. Maar HBO is onderdeel van telecomconcern AT&T en heeft in de VS een streamingdienst, HBO Max, waar veel meer content voor nodig is. Een buzzy serie als Made for Love wordt daar weer op een andere manier uitgebracht, met wekelijkse blokken van drie afleveringen.

Meer ruimte voor discussie

Anno 2021 is de streamingmarkt gefragmenteerder dan ooit en proberen de verschillende aanbieders allerlei strategieën uit om abonnees te trekken (en te behouden). Met de komst van als Disney+, Amazon Prime Video en Apple TV+ maakt de wekelijkse kijkafspraak daarom ook een comeback. De eerder genoemde series van Disney springen momenteel het meest in het oog, maar ook Amazon koos voor de wekelijkse uitzenden van seizoen 2 van hitserie The Boys. Sommige fans waren niet blij met die keuze, maar showrunner Eric Kripke wel, vertelde hij tijdens een interview met The Wrap: „Het was een keuze op creatief gebied. We wilden dat het iets langzamer zou gaan en dat er zo ruimte zou zijn voor discussie”. In Nederland wist Videoland de discussie rondom misdaadserie Mocro Maffia levendig te houden door te kiezen voor een wekelijks uitzendmoment.

Lees ook: Disney+ dingt nu ook naar de gunst van de volwassen kijker

Het wachten is ook voor de Netflix-abonnees niet helemaal nieuw: aangekochte series als Better Call Saul en co-producties als Undercover worden ook wekelijks uitgebracht omdat men de uitzendschema’s van tv-zenders in het buitenland moet volgen. Een one size fits all is er dus nooit geweest. De streamingdienst beweegt mee en zegt gaat vaker te gaan experimenteren met de distributie van originals. Zo werd vorige week bekend dat de nieuwe seizoenen vam realityseries The Circle en Too Hot to Handle in delen worden uitgebracht. Op die manier is er meer tijd voor kijkers om alle ontwikkelingen te ontleden, aldus het bedrijf.