Biden wil 2.300 miljard dollar voor infrastructuur VS

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag een economisch plan gepresenteerd ter waarde van 2.300 miljard dollar (ongeveer 1.960 miljard euro) om de infrastructuur van de Verenigde Staten grondig te vernieuwen en klimaatverandering aan te pakken. Het grootschalige plan, dat volgens Biden miljoenen banen zal scheppen, moet gedeeltelijk worden gefinancierd met belastingverhogingen voor het bedrijfsleven. Dat melden internationale persbureaus.

Het ambitieuze „Amerikaanse banenplan” van het Witte Huis zou, als het wordt aangenomen door het Congres, de rol van de Amerikaanse overheid als groeimotor voor de economie aanmerkelijk opvoeren. Ook zou het een van de belangrijkste beleidspunten van oud-president Donald Trump ongedaan maken: forse belastingverlagingen voor ondernemingen, doorgevoerd in 2017. Republikeinse partijgenoten van Trump hebben afwijzend op het plan gereageerd.

Biden prees het economische plan aan als „een investering in Amerika” die je maar „eens in een generatie” ziet. Tijdens de presentatie van het plan in de industriestad Pittsburgh, in de staat Pennsylvania, vergeleek hij de voorgestelde hervorming van de Amerikaanse economie met het baanbrekende ruimtevaartprogramma van de VS in de jaren zestig. Hij beloofde economische resultaten op de schaal van de New Deal, waarmee in de jaren ’30 de Grote Depressie werd bestreden.

„Dit is geen plan dat rommelt in de marge”, aldus Biden bij de presentatie van het voorstel, dat volgt op het coronasteunplan ter waarde van 1.900 miljard dollar dat begin maart werd aangenomen door het Congres. „Het is de grootste investering in Amerikaanse banen sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zal miljoenen banen scheppen, goedbetalende banen.”

Vernieuwing van wegen en bruggen

Een groot deel van het voorgestelde bedrag, 621 miljard dollar, is bestemd voor de vernieuwing van verouderde wegen en bruggen, voor openbaar vervoer, faciliteiten voor electrische auto’s en andere infrastructuur voor transport. Ook wordt onder meer 111 miljard dollar uitgetrokken voor de vervanging van loden waterleidingen en vernieuwing van rioleringen, 100 miljard dollar voor breedband-internet in het hele land, en 100 miljard voor modernisering van het elektriciteitsnet ten behoeve van schone energie.

In combinatie met het coronasteunplan moet het infrastructurele plan de Amerikaanse economie helpen aanzwengelen na de coronacrisis. Volgens economen kan de groei in de VS dit jaar oplopen tot meer dan 6 procent. Volgens het Witte Huis zal het de VS helpen om China voor te blijven als grootste economie van de wereld. Het moet Amerika in staat stellen „de toekomst te winnen”, aldus Biden.

Om voor het plan te helpen betalen wil Biden de vennootschapsbelasting in de VS verhogen van 21 naar 28 procent. Volgens de president betalen 91 van de 500 bedrijven van de Fortune 500, waaronder internetgigant Amazon, „geen cent aan inkomstenbelasting”. Republikeinen zijn echter fel tegen dat idee. Volgens Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, zou belastingverhoging „banen vernietigen en inkomensgroei vertragen, terwijl werknemers een spoedig herstel nodig hebben.”

Verhoging van belastingen voor ondernemingen stuit ook op verzet van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Volgens Neil Bradley van de Amerikaanse Kamer van Koophandel zal het plan het economische herstel belemmeren en de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven verslechteren.