Anekdotes over intimidatie in een mierzoet decor

Zondag hoorde ik schrijver Stephan Sanders bij OVT op de radio vertellen dat hij het twintig jaar geleden helemaal niets vond, het homohuwelijk. Krankzinnig was het en nergens goed voor: „Waarom zou je dat in godsnaam willen?” Die zinloze verburgerlijking kwam bovendien uit de hoek van VVD’er Henk Krol en zijn Telegraaf-achtige Gaykrant. Sanders draaide overigens snel bij, geraakt door de beelden van de bruiloften.

Er had een mooie aflevering van Andere tijden in deze gayse twisten gezeten, maar het geschiedenisprogramma stortte zich woensdagavond op een andere liefde. Het ging over de aanhankelijkheid van ex-medewerkers voor de door de vervuilingsschuwe tijdgeest ingehaalde Hoogovens. Er waren machtige beelden van rokende schoorstenen en weemoedige liedjes over pakjes brood en pa in de ochtenddienst. Mooi, maar het voelde toch als een gemiste kans, op dag af twintig jaar nadat Job Cohen in Amsterdam voor het eerst partners van hetzelfde geslacht in de echt verbond.

Wereldgeschiedenis

Elders werd wel teruggeblikt op deze Nederlandse bijdrage aan de wereldgeschiedenis. Bij Beau benadrukte Henk Krol dat het niet om het ‘homohuwelijk’ ging, maar om de openstelling van het reguliere burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Krol kwam ook aan het woord in Let love rule, een KRO-NCRV-themaprogramma waarin onder meer twee van de vier (destijds door Krol geselecteerde, vertelde hij) pionierskoppels herinneringen ophaalden aan hun grote dag. „Het gaf ons het idee dat we ineens volledig meetelden”, vertelde Hélène Faasen, een van de bruiden. (Overigens werd ik wel benieuwd hoe het met de andere twee stellen is afgelopen.)

Dat de destijds door Stephan Sanders gevreesde verburgerlijking flink terrein had gewonnen, werd snel duidelijk. De keuveldichtheid was hoog en tussen de interviews met uiteenlopende koppels door werden Roy en Febion gevolgd bij het kiezen van een bruidsauto, het voorproeven van de taart en hun eerste gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand – op de achtergrond klonken mierzoete melodieën.

Gezeten op een veelkleurige bank haalden gasten de ene zachte anekdote na de andere op. Tot een jong paar de vraag kreeg voorgelegd of als ze zouden trouwen, hun ouders ook op de bruiloft zouden komen. „De mijne wel”, zei de een snel. Dat gold niet voor die van haar vriendin Selma. Zij was opgegroeid als moslim en toen zij haar vader over haar geaardheid (en gebrek aan geloof) vertelde, trad er „kortsluiting in zijn hoofd” op. Ze hadden elkaar niet meer gesproken.

Zuurstokkerige decor

Daarna volgden, nog steeds in het zuurstokkerige decor, de nare anekdotes elkaar snel op, over intimidatie op straat en erger. Youtuber Thomas van Grinsven vertelde hoe, nadat zijn online datingprofiel op school was uitgelekt, er zich een grote groep onder zijn raam verzamelde om „Thomas homo” te scanderen. Van Grinsven is van 1994, de generatie die is opgegroeid met homohuwelijk.

Het akeligste verhaal kwam van het naar Nederland gevluchte Russische stel Pavel en Evgenii. Zij waren er aanvankelijk in geslaagd om hun in Denemarken gesloten huwelijk in Moskou erkend te krijgen, maar toen ze dat op tv vertelden werden ze door Poetin vakkundig hun land uit getreiterd.

Nu zaten Pavel en Evgenii naast elkaar op de Let Love Rule-bank en kregen, nel als de andere koppels, de vraag of ze elkaar wilden kussen. Hoewel ze zich inmiddels op duizenden kilometers afstand van de Russische grens bevonden, aarzelden ze. In de vliegensvlugge kus die volgde, balde zich samen hoe lang de weg naar volledige verburgerlijking nog is.