Amerikaanse rechter: Charlottesville mag omstreden standbeelden verwijderen

Het bestuur van de Amerikaanse stad Charlottesville in de staat Virginia mag de standbeelden van twee generaals uit de Amerikaanse Burgeroorlog verwijderen. Dat heeft de hoogste rechtbank van de staat donderdag bepaald, melden internationale persbureaus. De kwestie over verbeeldingen van de omstreden generaals sleept al jaren. Bij voor- en tegendemonstraties in 2017 kwam een demonstrant die zich uitsprak tegen een van de beelden om het leven door een doelgerichte aanval van de andere kant.

Met de uitspraak vernietigt het Hooggerechtshof van Virginia een oordeel van een lagere rechtbank, die stelde dat de beelden niet neergehaald mogen worden. Die zaak was aangespannen door voorstanders van de standbeelden, nadat de gemeenteraad van Charlottesville voor het verwijderen van de monumenten had gestemd. Volgens de rechter bestaat er geen wet die reeds geplaatste standbeelden beschermt tegen verwijdering.

Het gaat om de standbeelden van generaals Robert E. Lee en Thomas J. ‘Stonewall’ Jackson. Zij vochten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) voor de zuidelijke Amerikaanse staten, die zich verenigden in de Confederatie. Zij streden er onder meer voor om de slavernij te behouden en stonden tegenover troepen van de noordelijke staten. Volgens critici zijn de standbeelden van deze generaals een racistisch eerbetoon.

Charlottesville was in 2017 het toneel van grootschalige demonstraties voor en tegen het standbeeld van generaal Robert E. Lee. Nationalisten, neonazi’s en leden van de alt-righbeweging demonstreerden, in sommige gevallen tot de tanden gewapend, tegen het verwijderen van de standbeelden. De extreem-rechtse James Field reed tijdens tijdens de protesten in op een menigte tegendemonstranten, met de dood van een vrouwelijke demonstrant tot gevolg. Field kreeg daarvoor in 2019 levenslang.