Alle smaken van de regenboog

Mmm, waarom is soms alleen al de gedáchte aan ansjovis met room, bijvoorbeeld over knolselderij in de oven, zo aanlokkelijk? Ik denk aan romig en hartig en vol, aan iets goudkleurig knapperigs. Maar het is ook een beetje een link gerecht. Want als je even niet oppast ontstaat dat goudkleurige gedeelte niet, maar drijven de plakken selderie in een grijzige saus. En grijs is, tja.

Lees meer in Het Blad van april 2021

In een stuk van Ethel Portnoy uit haar nog altijd verrukkelijke boekje Zielespijs, uit 2000, schreef ze over Nederlandse snacks zoals een antropoloog zou doen, uitsluitend door observatie, niet door te eten: „De kroket, een langwerpig rond kokertje met een dik pantser van gebakken broodkruimels, dat een slappe massa omsluit, een grijze brij met roze spikkeltjes die vlees moeten voorstellen (‘een vleeskroket’) of garnalen (‘een garnalenkroket’).” Let op de welgemikte aanhalingstekens. Mijn oog bleef hangen aan ‘grijze brij’.

De eerstvolgende keer dat ik een kroket at, zo’n heerlijke kroket van mijn favoriete cafetaria in Appingedam met veel draadjesvlees en niks geen roze spikkeltjes, keek ik eens beter naar het innerlijk van deze snack. En ja: grijs.

Nigella Lawson schreef onlangs een ‘loving defense of brown food’ en dat was al moedig.

Iedereen weet dat kleuren meedoen op je bord, heel Instagram is opgebouwd uit bonte, zonnige gerechten in elegante vormen. Iets zonder kleurige pitjes en blaadjes en groen zie je niet veel meer, het is overal veel fris groen wat de klok slaat tenzij we in de warmoranje-rode tinten zitten voor onze pompoen-tomaatkant. Met Kerstmis kunnen rode kool en cranberries en andere meer paarsrode tinten wel ter tafel verschijnen, maar bruin is echt uit. En grijs eten bestaat niet. Evenmin als blauw eten, maar dan heb je het ook echt over iets geks – alleen fondant kan blauw zijn.

Is een haring eigenlijk ook grijs? Van buiten wel, maar die noemen we ‘zilver’ om hem eetbaar te maken. Veel verder dan beigegrijs (brood) komen we meestal niet in dat kleurenspectrum.

Er bestaan kookboeken ingedeeld op kleur, nou ja, ik ken er eigenlijk maar één: Tessa Kiros’ Alle smaken van de regenboog. Geen blauw of grijs eten.

Wat zou dat ook moeten zijn? Ragout wordt makkelijk grijs dus, denk aan die kroket. En champignonsoep, als je hem niet volgiet met heel veel room. Octopus als-ie gestoofd wordt en hetzelfde geldt voor witlof.

Zouden we toch eens een liefdevolle verdediging van grijs eten op touw moeten zetten? Maar ik mag er eigenlijk niet aan denken. Stel je voor: een hele grijze maaltijd. Je wordt al druilerig bij de gedachte. De kroket heeft niet voor niets een goudbruin jasje, de haring kent zijn witte uitjes, de knolselderie met ansjovisroom moet gewoon wat krachtiger ingekookt en gegratineerd en dan is-ie weer aanlokkelijk. Zelfs een helemaal wítte maaltijd is al een waagstuk en dient eigenlijk ingeleid te worden. Of we verzachten die met toefjes groen en kijk: daar verandert het bord in een voorjaarsplaatje waar boter, raapsteeltjes, een stukje vis aantrekkelijke en levenslustige rolletjes vervullen. Dun geschaafde venkel en zachte buffelmozzarella, besprenkeld met venkelgroen en groene pistaches – alles roept van lente. Niks grijs. Grijs is voorbij.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven