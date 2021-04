Ajacied Daley Blind mist waarschijnlijk rest seizoen, mogelijk ook EK

Ajacied en international Daley Blind vreest dat hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. In het uitduel tussen het Nederlands elftal en Gibraltar viel hij dinsdag uit met een enkelblessure. „Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is”, aldus Blind donderdag op de website van Ajax. „Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen.”

In de met 0-7 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd scheurde Blind de voorste enkelband van zijn linkerenkel. Hij wordt daar komende week aan geopereerd. „Natuurlijk ben ik vreselijk teleurgesteld”, aldus Blind. „Je speelt voetbal om trofeeën te winnen en die trofeeën zullen de komende maanden gewonnen worden.”

Ajax is nog in de race om drie prijzen en de Eredivisie-koploper lijkt met een voorsprong van 11 punten op PSV op weg naar zijn 35e landstitel. Het elftal van trainer Erik ten Hag speelt op 18 april de bekerfinale tegen Vitesse en komende donderdag staat het eerste duel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League op het programma.

Het Nederlands elftal opent het EK op 13 juni met een groepswedstrijd tegen Oekraïne. Later volgen Oostenrijk en Noord-Macedonië. Bondscoach Frank de Boer benadrukte dinsdag na het duel met Gibraltar nog hoe belangrijk Blind voor het Nederlands elftal is. Eerder was al duidelijk geworden dat topverdediger en aanvoerder Virgil van Dijk het EK hoogstwaarschijnlijk ook niet haalt. De Liverpool-speler herstelt van een zware knieblessure.