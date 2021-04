Afdekcultuur bestaat nog altijd bij politie en bestuur Rotterdam

Hebben de Rotterdamse politiechef en burgemeester vorige maand met schriftelijke berispingen voldoende opgetreden tegen vijf agenten die zich racistisch uitten in een besloten app-groep? Het is een van de vragen die bleven liggen nadat NRC ruchtbaarheid gaf aan de ‘Jan Smit-appgroep’ van agenten die in 2019 bestond.

Wat daar aan hatelijke teksten via de diensttelefoon werd gewisseld over burgers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond valt met geen pen te beschrijven. Boosaardig, venijnig, malicieus – de Beroepscode Politie die voorschrijft dat de agent „respect heeft voor de rechten, standpunten en identiteit van de ander” was totaal uit het zicht. Net als de instructie zich te onthouden van „elke vorm van pesten, intimidatie, seksueel getinte opmerkingen en discriminatie”.

De korpsleiding vond dat het bij de lichtste sanctie kon blijven gezien het tijdsverloop, het algemeen ‘goede functioneren’, de gevolgen van de publiciteit en de interne afdoening in 2019. Die kwam neer op aanspreken door de chef en het verplicht opheffen van de appgroep. Voor de berispingen kwam steun van de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren. Vaste adviseur wanneer voor een ambtenaar ontslag of disciplinaire straf dreigt. Deze AGFA beoordeelde de berispingen als juist, omdat de agenten immers niet konden voorzien dat hun wangedrag bekend zou worden. En dat juist door de publiciteit de aandacht van de politiek op hen werd gevestigd – en dát zou voor ernstige schade voor de politie hebben gezorgd. Anders gezegd: het was niet het hemeltergende racisme dat de reputatie bedierf, maar de publiciteit.

Een klassieke denkfout. De openbaarheid mocht hier als ontlastende omstandigheid dienen. Was dit allemaal onder de pet gebleven, dan had die berisping ook niet gehoeven, lijkt de boodschap. Eigenlijk is de politie hier zelf óók slachtoffer, van reputatieschade. Oorzaak en gevolg worden hier, vrij stuitend, door elkaar gehaald. Het waren uiteraard de racistische agenten die voor de schade zorgden. Niemand anders.

Dit toont nog maar eens aan dat de politie een stevig discriminatie- en racismeprobleem heeft. De incidenten stapelen zich op. Meer dan zes jaar geleden stelde toenmalig korpschef Gerard Bouman vast dat er ‘een gif onze organisatie binnensluipt’. Dat van ‘uitsluiting’ van gekleurde of moslimcollega’s. Vertrouwenspersonen hadden in 2015 „een dagtaak om uitwassen op te vangen”. Zijn doembeeld was toen een ‘witte politie’ die net als in de Amerikaanse stad Ferguson tegenover een zwarte bevolking zou komen te staan. Twee jaar later boden agenten het Zwartboek Discriminatie aan. Het publiek werd in 2018 bewust door de tv-documentaire Verdacht. Boumans opvolger Akerboom kreeg in 2019 een brandbrief van een topadviseur die constateerde dat de leiding niets deed tegen homo- en moslimhaat, discriminatie, intimidatie en ander wangedrag. Dat in de top een ‘afdekcultuur’ heerst en de werksfeer onveilig is. Zijn advies: zet per direct het gehele personeelsbeleid op z’n kop. Benoem zo snel mogelijk een nieuwe generatie ‘verbonden’ slimme mensen.

Voorlopig laat het Rotterdamse gezag zien dat het afdekinstinct nog bestaat. Er lijkt weinig ambitie om bij het Rotterdamse korps de basisfatsoensnormen aan te scherpen. Het roept ook de vraag op of burgemeester en korpschef racisme bij de politie wel een echt probleem vinden. En of ze zien welke kolossale vertrouwenscrisis tussen de (gekleurde) burger en agent zich hier aandient. Rotterdam mag geen Ferguson aan de Maas worden. Maar die kant gaat het zo wel op.