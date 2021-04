19-jarige verdachte aangehouden voor bedreigen auteur Lale Gül

De politie heeft donderdag een 19-jarige man uit Brabant aangehouden voor het bedreigen van de Amsterdamse auteur Lale Gül. Dat bevestigt de schrijver donderdag aan de NOS. De verdachte zou Gül via accounts bedreigd hebben, maar hoeveel accounts hij bediende is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was de opgepakte verdachte niet de enige die Gül bedreigingen stuurde; een onderzoek naar andere bedreigers loopt nog.

Gül debuteerde anderhalve maand geleden met haar kritische roman Ik ga leven, over een meisje dat opgroeit in een streng-islamitisch gezin - haar eigen levensverhaal. Sinds publicatie van het boek krijgt ze ernstige bedreigingen, in sommige gevallen met de dood. „Ik krijg veel haatberichten. Vooral vanuit de islamitische gemeenschap”, zei Gül daar vorige maand over in een interview met NRC. „Ze zien me als nestbevuiler. Ik word ook uitgemaakt voor racist, weggezet als extreem-rechts.”

Naast de hatelijke reacties stelde ze ook steunbetuigingen te krijgen. „Van meisjes die in dezelfde positie zitten als ik zat. Ik ben een voorbeeld voor hen, schrijven ze”, zei Gül tegen NRC. Desalniettemin namen ook de bedreigingen toe, met name toen PVV-leider Geert Wilders haar een „heel dapper meisje” noemde. Sindsdien woont ze niet meer in haar ouderlijk huis, maar op een geheime locatie. Gül zei eerder dat een tweede boek bijna af is, maar dat ze in de toekomst niet meer over de islam zal schrijven.

