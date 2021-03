‘Yoga’ is niet synoniem met radicaal-rechtse denkbeelden

Het ‘yogajes’? Dat ben ik! Ik identificeer me als yogaleraar, vegetariër en ach ja, waarom ook niet, spiritueel.

Stond yoga ooit te boek als geitewollensokkenactiviteit, iets voor hippies en alternatievelingen in de jaren zeventig, dat imago werd in het afgelopen decennium rap afgeschud. Yoga werd een breed geaccepteerde en wijd beoefende manier bij onder meer concentratieproblemen, burn-out, depressie en fysieke klachten.

Stine Jensen is filosoof en yogaleraar. Ze is de auteur van Go East. Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit.

De afgelopen week kantelde dat positieve imago in Nederland vrij plots honderdtachtig graden. Schrijver Roxane van Iperen muntte op Instagram de term ‘wellness-rechts’, waaronder zij ‘yogi’s en ‘vrije’ types schaarde die op FVD, PVV en JA21 stemden. Het beeld dat ze schetste was niet gunstig: het ging om een „geprivilegieerde groep” vrouwen die „met zichzelf bezig (kunnen) zijn”, geen notie hebben van „macro-idealen of -kennis”. „Veel hoogopgeleide vrouwen die zich zo’n levensstijl kunnen permitteren door een man met goed inkomen”. „Don’t bash me, zoek zelf even de cijfers op”, voegde ze daaraan toe. Haar post kreeg een hoge vlucht. Hij werd opgepikt door onder meer Sander Schimmelpenninck die de „yogamuts” en Thierry-stemmer in een adem verbond, op Facebook zagen de termen „yoganazi”, „yogajes” en „yogafascist” het levenslicht en Sunny Bergman riep op Facebook alle yogi’s van Nederland, als ook yogascholen, op om door middel van publieke verklaringen afstand te doen van het „fascisme”.

Distantiëren

Floor Rusman constateerde in haar column Conspiritualiteit in NRC (24/3) op een meer onderzoekende toon dat er een opmerkelijke relatie is tussen spiritualiteit en complotdenken en beweerde: „Juist onder spirituele vrouwen werd dit keer veel op Forum voor Democratie gestemd.” Zij noemde niet yoga, maar sprak over „thuiszittende reikicoaches en shiatsutherapeuten” die kennelijk tijdens corona „volop de tijd” hadden „om complotfilmpjes te kijken”.

En zo kwam er afgelopen week ineens iets op het bordje van ‘de yogi’ terecht: je actief moeten distantiëren van fascisme, je politieke voor- en afkeuren bij de deur van je yogaschool kenbaar maken. Afstand moeten nemen van iets wat je misschien wel nooit was, maar waar je mee besmet bent geraakt.

Deze ontwikkeling is niet alleen zorgelijk, maar ook gevaarlijk. Ten eerste: de feitelijke onderbouwing dat veel yogi’s/spirituele vrouwen op FVD hebben gestemd ontbreekt. Hoeveel is ‘veel’? Wat valt onder ‘spiritueel’? Om welke specifieke subgroep(en) binnen de spiritualiteit gaat het? Wat heeft het vrouw-zijn er precies mee te maken? De seksistische stereotypen vliegen je daarbij om de oren: de yogi wordt weggezet als dom afhankelijk gansje die zelf maar de cijfertjes moet opzoeken. Maar voor zover ik weet wordt bij het stemhokje niet gevraagd naar yoga-beoefening of spiritualiteit. Het geslacht wordt wél gemeten: PVV en JA21, meer mannen; FVD, man-vrouw fifty-fifty.

Het cijfermateriaal waarover Van Iperen rept, blijkt bij navraag niet te ondersteunen wat ze beweert. Uit de door haar aangedragen cijfers over ondernemerschap en yoga blijkt dat het merendeel van de yogaleraren beneden modaal verdient. Hun geslacht, opleidingsniveau of relationele afhankelijkheidsstatus is niet bekend.

Twee kwesties

Er wordt van alles op een hoop gegooid in een wirwar van terminologie. Als het gaat om de groep loopt van alles door elkaar: hippies, spirituele vrouwen, de ‘yogi’, vrije types, wellness; idem voor ideologie: populistisch-rechts, extreem-rechts, fascisme, FVD, PVV, JA21, complotdenken.

Voor zover ik het overzie spelen er twee kwesties. Ten eerste een vermeende relatie tussen spirituele ‘influencers’ van diverse pluimage en FVD-stemmers. Rond de verkiezingen riep een aantal influencers op te stemmen voor je ‘vrijheid’ – en bij sommigen werd dat gekoppeld aan een directe oproep om je stem te geven aan FVD of PVV (JA21 heb ik niet gezien). Filmpjes van Wybren van Haga werden gedeeld.

Ten tweede speelt een verhaal over de opmars van QAnon en complotdenken, dat vanuit de VS ook in Nederland post heeft gevat in ‘spirituele’ kringen. Te denken valt aan Janet Ossebaard, al is het maar net wat je ‘spiritueel’ noemt. FVD tapt met zijn retoriek (nepnieuws, pedofilie, vrijheid) al langer uit hetzelfde vaatje. In de relatie tussen complotdenken en diverse vormen van spiritualiteit werden ook specifieke yogaleraren genoemd. Het resulteerde in de term ‘conspiracy wellness’ (daaraan ontleent Van Iperen vermoedelijk haar term ‘wellness-rechts’). Onder anderen schrijver, dichter en coach Marie Meeusen probeert op dit moment in opiniestukken nader grip te krijgen op hoe dit fenomeen zich nu ook in Nederland manifesteert aan de hand van casuïstiek en voorbeelden.

Meer onderzoek nodig

Er zijn dus meer dan genoeg goede redenen tot grondig en kritisch onderzoek. Wat de critici nu doen lijkt echter sprekend op het kwaad dat zij willen bestrijden: vanuit emotie – over een verkiezingsuitslag die ze niet bevalt – stellige meningen poneren op sociale media zonder enige feitelijke onderbouwing. Die meningen worden gepresenteerd als een feit. Nog voor er cijfers zijn, hebben yogi’s FVD aan de macht geholpen en stemmen „veel spirituele vrouwen op FVD”. En wie zich niet uitspreekt, is een collaborateur.

Ik zal duidelijk zijn: ik peins er niet over om bij mijn lessen bij de poort te selecteren op de ‘juiste’ politieke voorkeur van mijn leerlingen of mijzelf. Sterker nog: ook een PVV-, FVD- of JA21-stemmer is bij mij welkom op de yogamat.

Laten we onze pijlen gemeenschappelijk richten op waar ze op gericht moeten zijn, namelijk op het bestrijden van gevaarlijk complotdenken. Laten we de eventuele infiltratie van QAnon en de relatie van de FVD met Nederlands populistisch-rechts op internet binnen álle kringen, inclusief spirituele fora, grondig onderzoeken en het veld in kaart brengen. En laten we bovenal voorkomen dat een grote groep nuchtere, kritische, liefdevolle, met de medemens en de wereld begane yoga-leraren én -beoefenaars nog verder de dupe wordt van stigmatisering.