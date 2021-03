Bij Op1 zat zondagavond Andries Knevel. Niet als presentator, maar als de ideale duider – want én erkend kerkganger én journalist – van het nieuws dat zowel bij Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel als bij de Sionkerk in Urk verslaggevers waren mishandeld door kerkgangers.

Andries zat er geslagen bij. Naast hem de verslaggever van Radio Rijnmond die in Krimpen was getrapt. De discussie deed denken aan de discussies over voetbalvandalisme. De goedbedoelende meerderheid had volgens Andries flink te lijden onder de slechteriken, want de overgrote meerderheid van de kerken hield zich wel aan de coronaregels. De verslaggever van Radio Rijnmond memoreerde nog maar eens dat hij voor deze klus speciaal zijn zondagse kleding had aangetrokken.

Dat kon van Mark Baanders van PowNed niet gezegd worden.

Hij stond in Urk onverschrokken als zichzelf naar wat kerkbezoekers te roepen.

Veel verslaggever, weinig nieuws.

De hengel met de markante roze plopkap werd steeds meer een echte hengel. Het was een kwestie van rustig wachten tot iemand in het aas zou bijten en de verslaggever zelf het nieuws zou worden. Als de bestuurder van de zilvergrijze auto die op hem inreed nog iets meer gas had gegeven zelfs groot nieuws. Even vonden de strijdende partijen elkaar. Baanders riep tot twee keer toe Jezus aan toen hij werd aangereden.

Daarna werd hij ook nog een paar keer getrapt.

Ik weet niet wat hier werd aangetoond, maar het was een van zijn betere reportages. Jammer dat hij de volgende dag voor Krimpen aan den IJssel koos, waar ze een vuurwerkbom van de kerkdeur hadden gepulkt. Het resultaat daar viel tegen. De roze plopkap werd er maar één keer van zijn microfoon geslagen, door een man die vond dat ze Mark Baanders in Urk veel harder in elkaar hadden moeten trappen. Hij dreigde nog even om een stenen bord en daarna een emmer water over de verslaggever heen te gooien.

Het gebeurde niet.

Teleurstellende journalistiek.

Hij had beter naar Urk kunnen gaan, waar het kerkbestuur van de Sionkerk inmiddels excuses had gemaakt voor de opmerking dat journalisten erger zijn dan SS’ers en terroristen.

Gelukkig is het snel Pasen.

Namens de collega’s van de andere media hoop ik dat Mark Baanders van Powned dan weer van de partij is om als rode lap te fungeren, zodat de rest ongestoord verslag kan doen van het straatgevecht tussen de persvrijheid en de vrijheid van godsdienst.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.