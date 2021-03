Vooral de vrouwenstellen hebben tegenwoordig zin om te trouwen

Vergelijkingen tussen het ‘homohuwelijk’ en ‘heterohuwelijk’ zijn altijd tricky. Het ‘homohuwelijk’ bestaat formeel niet. In het Burgerlijk Wetboek staat sinds 1 april 2001 simpelweg: „Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.” Kortom: er is maar één burgerlijk huwelijk.

En toch is er wel het een en ander over te zeggen, precies twintig jaar nadat toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen drie mannenstellen en één vrouwenstel als eerste homoparen ter wereld trouwden, voor de draaiende camera’s van de wereldpers.

Vijf bevindingen na twintig jaar ‘huwelijksgelijkheid’.

1 Vrouwen trouwen vaker dan mannen

Nederland mocht met de openstelling van het huwelijk bovenaan de emancipatielijstjes belanden, een groot deel van de homobeweging was lange tijd helemaal niet voor huwelijksrechten. Vooral vrouwen waren weinig happig. Na de verworvenheden van de feministische golven leek het huwelijk ineens een hopeloos achterhaald instituut.

Op een discussiedag van homobelangenorganisatie COC in 1990 werd het huwelijk, volgens een reportage van de Volkskrant, gepresenteerd als een „valkuil” voor vrouwen, die daarna vaak economisch afhankelijk werden van de man. Al wierp iemand uit het publiek wierp tegen: „Geef ons het recht te trouwen, dan kunnen we zelf bepalen of we erin willen trappen.”

Toch zijn het de vrouwen die tegenwoordig meer trouwzin hebben dan de mannen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot 2021 werden 13.231 huwelijkssluitingen voltrokken tussen twee mannen, 14.951 tussen twee vrouwen. Ook het aantal geregistreerd partnerschappen is hoger onder vrouwen. Zelfs in het pandemiejaar 2020 daalde het aantal huwelijken onder vrouwen maar weinig, terwijl het aantal mannen- en man-vrouwhuwelijken wel kelderde.

Naar het waarom is het grotendeels gissen. Zweeds onderzoek uit 2015 zag dat mannen- en vrouwenstellen andere redenen hebben om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, los van de liefde natuurlijk. Mannen zouden dat eerder doen uit economische overwegingen, vrouwen om een gezin goed te regelen. Relatietherapeuten zeggen dat vrouwenrelaties al snel heel diep kunnen gaan.

Ondanks de weerstand tegen de truttigheid ervan, is het lastig te zeggen of het huwelijk uiteindelijk minder populair is onder homoseksuele personen dan onder heteroseksuele personen. De laatste jaren zijn van alle huwelijken die in Nederland gesloten worden, 2,2 procent tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau gaat ervan uit dat iets meer dan 2 procent van de bevolking zich als homo of lesbisch identificeert, en nog zo’n zelfde percentage als biseksueel.

Ook het CBS wil zich op dit vlak niet aan conclusies wagen. „De schattingen van hoeveel mensen je nu tot deze [homo- en biseksuele] groep moet rekenen, lopen bijvoorbeeld best wel uiteen. Afhankelijk van hoe sterk iemand zich als homoseksueel identificeert, kan ook de kans dat hij of zij gaat trouwen anders zijn”, aldus een woordvoerder.

Opvallend is wel dat het trouwen onder heterostellen steeds minder populair wordt – van 88.000 heteroparen in 2000 naar 62.000 in 2019 – terwijl het trouw-enthousiasme onder homo’s hetzelfde blijft. Sinds 2003 trouwden tussen 1.100 tot 1.500 homostellen per jaar. Alleen de eerste twee jaar was sprake van een ‘inhaaleffect’ van zo’n 2.000 huwelijken.

Het zou kunnen dat een emancipatiebehoefte meespeelt. „Trouwen is vrijgevochten, dan is het ook mooi daar gebruik van te maken”, zegt Jip (27), die in 2018 trouwde met een vrouw, en niet met achternaam in de krant wil omdat het huwelijk niet gelukkig was. Die activistische trots werkte zelfs door in Jips kledingkeuze. „Ik heb nog wel een broekpak gepast, maar dat is alsof je een man aan het nadoen bent. Ik wilde nu in een jurk ook!”

2 Vrouwen scheiden ook weer vaker

Inmiddels is Jip weer gescheiden: „Netjes volgens de cijfertjes.” Van de vrouwenechtparen die in 2010 trouwden, was tien jaar later 26 procent weer uit elkaar, volgens het CBS. Bij de mannen- en man-vrouwechtparen was dat respectievelijk 14 en 16 procent.

Waarom vrouwen vaker uit elkaar gaan, daar is weinig over bekend. In The New York Times werd vorig jaar gespeculeerd dat, omdat vrouwen meer aandacht schenken aan de relatie, zij ook hogere eisen en verwachtingen hebben van elkaar. Dat herkent Sandra de Cocq, die als relatietherapeut in Leeuwarden zowel hetero- als lesbische stellen ziet. „Vrouwen zijn geneigd meer te investeren in een relatie. Ze zitten er bovenop: ze gaan vaker het gesprek aan en laten eerder hun emoties zien.” Bij de heterostellen ziet ze dat het initiatief tot een scheiding vaker van de vrouw komt. „Mannen kunnen langer toe met een ‘sudderende’ relatie.” Of het hoge scheidingspercentage onder vrouwen dus iets negatiefs of positiefs is, vindt ze lastig te zeggen.

Vrouwen zijn geneigd meer te investeren in een relatie. Ze zitten erbovenop Sandra de Cocq relatietherapeut

Wel merkt De Cocq dat vrouwen in haar praktijk vaker een hechtingsprobleem hebben vanwege een trauma, zoals seksueel misbruik of huiselijk geweld. „Dat nemen ze mee in de relatie.”

Relatietherapeut Jeremy Heshof, die ongeveer evenveel man-vrouw- als mannenkoppels behandelt, ziet dat mannen makkelijker omgaan met zaken als seks buiten de relatie. „Bij heterokoppels is dat bijna niet bespreekbaar, omdat over het algemeen de vrouw dat als heel persoonlijk ervaart. Homomannen zijn er beter in dat niet op zichzelf te betrekken.”

Lees ook: ‘Heterostellen kunnen nog iets van homostellen leren’

3 De man verlaagt het inkomen van de vrouw

Vrouwen verdienen minder dan mannen. Maar vrouwen verdienen ook minder als ze met een man dan met een vrouw zijn. Het CBS keek in 2019 naar de inkomens van mensen in een geregistreerd partnerschap of huwelijk en zag dat lesbische partners gemiddeld 49.000 euro bruto per jaar verdienden in 2017, terwijl heteroseksuele vrouwen 36.000 euro verdienden.

Het krijgen van kinderen heeft veel invloed op het inkomen van degene die het kind baart, maar minder bij vrouw-vrouwrelaties, berekende het Centraal Planbureau eind vorig jaar.

Homoseksuele mannen verdienden minder (58.000 euro) dan heteroseksuele mannen (64.000 euro) in een geregistreerde relatie, maar omdat ze met twee mannen zijn komt er bij homostellen uiteindelijk flink meer binnen dan bij andere relaties.

4 Hetero’s hebben evenveel behoefte aan geregistreerd partnerschap

Het kreeg wat minder aandacht, maar sinds 1998 kunnen homokoppels eigenlijk al zo goed als dezelfde rechten krijgen als heterostellen. Dat jaar werd het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Nederland had hierin niet de wereldprimeur: relaties konden toen al in Denemarken en Zweden geregistreerd worden.

De wens voor een kind is zo diepgeworteld

Het geregistreerd partnerschap was vooral bedoeld paren van gelijk geslacht de mogelijkheid te bieden hun relatie formeel vast te leggen. Met de openstelling van het huwelijk op komst adviseerde een commissie in 1999 tot afschaffing ervan.

Maar inmiddels hadden ook honderden heterostellen hun relatie laten registreren, vooral vanwege „een afkeer van het huwelijk als traditioneel instituut”, schreef toenmalig staatssecretaris van Justitie Job Cohen. Reden dus om het partnerschap te behouden.

Die populariteit is alleen maar gegroeid, en met name onder heterostellen: was in 2001 nog maar een paar procent van hun verbintenissen een partnerschap, in 2020 groeide dat tot boven de 30 procent. Zij hebben daarmee bijna de mannen- en vrouwenstellen bijgehaald.

5 Toch nog steeds niet helemaal gelijk

Helemaal gelijk aan een ‘heterohuwelijk’ was een ‘homohuwelijk’ vanaf het begin niet. Zo mochten paren van hetzelfde geslacht wettelijk geen kinderen adopteren uit het buitenland. De overheid wilde andere landen niet voor het hoofd stoten. Nadat presentator Paul de Leeuw niet veel later toch een Amerikaans jongetje adopteerde, werd dat gauw uit de wet gehaald.

Een getrouwde vrouw werd bovendien niet automatisch juridisch moeder als haar vrouw een kind baarde. „Daarmee wordt de werkelijkheid geweld aangedaan” stond nog in de oorspronkelijke toelichting van de regering op de Wet openstelling huwelijk uit 1999. Maar die werkelijkheid bleek flexibeler bij heterohuwelijken: daarin werd de vader wel automatisch vader, ook al was het kind niet van hem. Om juridisch moeder te worden moest de ‘duomoeder’ het kind van haar vrouw adopteren.

Sinds de Wet lesbisch ouderschap (2014) kan zij het kind gewoon erkennen. Als ze getrouwd of geregistreerd partner is, wordt de duomoeder automatisch juridisch moeder, mits de donorvader onbekend is, en ze daarvan een verklaring meeneemt bij de aangifte. Bij een heterohuwelijk hoeft dit nooit.

In de praktijk adopteren nog steeds veel duomoeders het kind van hun vrouw, zegt advocaat en mediator Kim Smienk, die veel ervaring heeft met lesbische relaties. Dat is in het buitenland vaak duidelijker. „Niet alle landen zijn even gay-vriendelijk.”

Smienk ziet nog wel ruimte voor juridische verbetering. Voor twee wensvaders is het namelijk lastig allebei juridisch ouder te worden. De draagmoeder is immers automatisch juridisch ouder. Net als haar (mannelijke) echtgenoot of geregistreerd partner, óók als de wensvader de biologische vader is. Een rechter moet daar na de geboorte een einde aan maken. „Dat kan voor veel onzekerheid zorgen bij de wensouders”, zegt Smienk. „Het is beter als dat juridische proces zich voor de zwangerschap heeft afgespeeld.”

Meerouderschap, de mogelijkheid tot meer dan twee juridische ouders, waar al lang over wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer, zou een oplossing kunnen bieden voor bijvoorbeeld een vrouwenstel dat met een of twee vaders een kind wil. Maar vooral christelijke partijen willen daar nog niet aan.

Ook staat nog meer dan negentig keer ‘moeder’ en vijftig keer ‘vader’ in het Burgerlijk Wetboek. „Het zou een goed idee zijn als de wet gewoon van ‘ouder’ spreekt”, vindt Smienk. De groep die zich niet (helemaal) als man of vrouw identificeert lijkt even groot als de homo- en biseksuele groep. Zoals Jip. Na haar huwelijk kwam die erachter dat die non-binair is. „Waarom staat in de wet niet gewoon ‘huwelijk tussen twee mensen’?”, vraagt die zich af. „Waarom is het geslacht interessant?”