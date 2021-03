Voor het eerst in de Tweede Kamer, en dan?

Even schrikken, een zetel. Tijdens de verkiezingen roepen alle nieuwe partijen dat ze zeker kans maken om in de Tweede Kamer te komen, maar opeens gebeurt het ook echt. BIJ1, BBB, JA21 en Volt haalden de eindstreep als nieuwkomers, twintig andere partijen niet.

Woensdag worden de nieuwe Kamerleden beëdigd. De nieuwkomers moeten meteen voorbij de agenda van de Tweede Kamer kijken. Over een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, over twee jaar Provinciale Statenverkiezingen. En nog belangrijker, over vier jaar en mogelijk eerder worden de zetels voor de Tweede Kamer opnieuw verdeeld.

Partijen die hun tijd in de Kamer niet goed weten te benutten, kunnen er ook zo weer uit verdwijnen. Van de 28 nieuwe partijen die sinds de Tweede Wereldoorlog in de Tweede Kamer kwamen, verdwenen er zeven bij de eerstvolgende verkiezingen. „Het is vooral riskant om meteen mee te regeren”, zegt Paul Lucardie, politicoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Telefoontje van Arib

Twee weken geleden, op de laatste dag van de verkiezingen, begon het werk al voor de nieuwe parlementariërs. Alle partijen die op dat moment in de peilingen op een mogelijke zetel stonden, kregen een telefoontje van Kamervoorzitter Arib met de mededeling dat ze volgende middag al in Den Haag zouden moeten verschijnen, als ze ook volgens de prognose inderdaad een zetel zouden krijgen.

De aanstaande Kamerleden werden de dag na de verkiezingen op het Plein naast de Tweede Kamer opgewacht door een haag journalisten. Binnen stond voor elke partij een buddy klaar, een griffier die hen wegwijs maakt. Hoe werkt de garage, bijvoorbeeld, en welke procedures gelden er voor plenaire debatten? Ze kregen ook een lijstje met allerlei taakjes die ze moeten afhandelen. Foto laten maken, Rijkspas aanvragen, informatie over nevenactiviteiten opgeven, enzovoort. „Ik voelde me meteen thuis”, zegt Caroline van der Plas, die namens de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Kamer komt.

Maar na de beëdiging woensdag begint het Kamerwerk pas echt. Zeker voor de kleinere fracties wordt het druk, omdat een lid van een kleinere fractie over veel meer dossiers het woord moet voeren dan een lid van een veel grotere fractie.

Elke fractie krijgt per zetel een bijdrage van de overheid om ondersteunend personeel aan te nemen, maar daarvoor moeten ze wel een fractiestichting op touw zetten. Die stichting moet weer een bestuur hebben dat bestaat uit minstens drie fractieleden. BIJ1 en BBB hebben maar één fractielid, dus die moeten nog aan het Presidium, het dagelijkse bestuur van de Kamer, vragen of er ook andere mensen in het bestuur mogen. „We zijn dit nu in de hoogste versnelling aan het regelen”, zegt Van der Plas. „Ik kan niet al het Kamerwerk zelf doen.”

De partijen krijgen ook subsidies om hun organisatie buiten de Tweede Kamer uit te breiden. Elke partij met een zetel in een van de twee Kamers en meer dan duizend leden mag daar aanspraak op maken. De hoogte hangt af van het aantal zetels en leden, bij de nieuwe partijen gaat het om twee tot vier ton per jaar. De BBB heeft nog geen duizend leden, maar hoopt dat aantal voor het eind van het jaar te halen om vanaf volgend jaar subsidie te kunnen krijgen.

Politicoloog Lucardie verwacht dat een partij die zich ook buiten Den Haag goed weet te wortelen een grotere overlevingskans heeft. „Het helpt om veel leden te hebben, verspreid te zijn door het land en verbonden te zijn met andere maatschappelijke groepen.”

BIJ1 is er druk mee bezig, zegt bestuurslid Rebekka Timmer. „We zoeken iemand die onze lokale afdelingen kan gaan leiden, en we moeten nog iets met communicatie. Maar het precieze plan moeten we nog maken. We wilden dit eigenlijk al voor de verkiezingen voorbereiden, maar we hebben uiteindelijk de hele campagne geflyerd. Dus nu kunnen we ons er vol op richten.”

Wetenschappelijke bureaus

Er zijn ook aparte potjes voor jongerenorganisaties, wetenschappelijke bureaus en neveninstellingen voor buitenlandse activiteiten. Volt is bijvoorbeeld bezig om een wetenschappelijk bureau op te richten, waar de partij jaarlijks nog eens 170 duizend euro voor kan krijgen.

Een groot gevaar volgens Lucardie: conflicten binnen de partij. Om te voorkomen dat een partij uit elkaar valt, moet die volgens Lucardie van tevoren manieren bedenken om conflicten op te lossen. „Je moet niet naïef zijn en denken dat er nooit ruzie kan ontstaan.”

JA21 heeft de minst gunstige kaarten om een blijver te worden, denkt Lucardie. Die partij is nog jong en weinig verbonden aan andere organisaties. „Als ik hen was, zou ik zeker niet de regering in gaan. Dat is gevaarlijk in de beginfase, omdat het vaak zorgt voor interne conflicten en teleurgestelde kiezers. In de oppositie kan je nog even freewheelen.”