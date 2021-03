Volkswagen zet kort voor 1 april nepnieuws in als pr-stunt

De Amerikaanse tak van het Volkswagenconcern heeft maandag niet alleen opzettelijk een misleidend persbericht uitgegeven over een vermeende naamsverandering. Ook heeft een Volkswagen-woordvoerder journalisten die navraag deden over het persbericht op de mouw gespeld dat het nieuws echt klopte.

Voortaan zou Volkswagen in de VS Voltswagen gaan heten, om te benadrukken dat elektrisch rijden een prioriteit is voor de autobouwer en dat er steeds meer elektrische modellen op de markt komen.

In werkelijkheid was het een publiciteitsstunt in de aanloop naar 1 april, erkende het hoofdkantoor in Duitsland dinsdagavond. Maar tegen die tijd hadden verschillende media, waaronder persbureau AP en de krant USA Today, op gezag van het persbericht en de woordvoerder de nieuwe naam al als feit gemeld.

Volkswagen veranderde ook de bedrijfsnaam op Twitter in Voltswagen.

Topman bevestigde de leugen

Het bedrijf had niet alleen een persbericht op zijn website geplaatst, maar journalisten bovendien een email verstuurd, waarin topman Scott Keogh de naamsverandering bevestigde. Ook het officiële twitteraccount van het bedrijf had het nepnieuws verspreid, met een verwijzing naar de nieuwe elektrische SUV ID.4 én naar de oprichting van Volkswagen of America in 1956: „We weten dat 66 een ongebruikelijke leeftijd is om je naam te veranderen, maar we hebben altijd een jong hart gehad.”

Een woordvoerder zei dinsdagavond dat Volkswagen alleen ,,iets leuks’’ met de naam had willen doen – en aandacht had willen vragen voor de ID.4. Op de Amerikaanse markt voor elektrische auto’s heeft Volkswagen een grote achterstand in te lopen op marktleider Tesla.

De reputatie van Volkswagen raakte in 2015 ernstig aangetast, door de onwaarheden die het bedrijf naar buiten gebracht bleek te hebben over de uitstoot van zijn dieselauto’s. Het schandaal heeft Volkswagen 30 miljard euro aan boetes en schikkingen gekost, en miljoenen auto’s moesten worden teruggeroepen.