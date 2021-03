Verhalen van Britse scholieren leggen 'verkrachtingscultuur' bloot

Toen de Londense Soma Sara (22) in gesprekken met vriendinnen ontdekte dat ze op school allemaal vergelijkbare ervaringen met seksueel wangedrag hadden gehad, daagde er iets. Vrijwel iedereen had ervaringen met ongewenste aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen en klasgenoten die naaktfoto’s van hun vriendinnetjes lieten rondgaan. „Het werd me al snel duidelijk dat het niet om incidenten ging, dat deze ‘verkrachtingscultuur’ overal heerst en normaal wordt gevonden”, vertelt ze via Zoom.

Sara is de oprichter van de website Everyone’s Invited, waarop deze maand eerst honderden, maar al snel duizenden anonieme getuigenissen van leerlingen en oud-leerlingen van Britse scholen verschenen over seksuele intimidatie of geweld.

Sara’s eerste indruk werd bevestigd toen ze in juni een bericht op Instagram plaatste over haar eigen ervaringen. „Dat bericht ging viral. Het bereikte bijna tienduizend mensen en binnen een week kreeg ik meer dan driehonderd reacties van jonge vrouwen met vergelijkbare verhalen.”

Maar de campagne nam pas echt een vlucht na de dood van Sarah Everard – een 33-jarige vrouw die begin maart op weg naar haar huis in Londen verdween en later vermoord werd teruggevonden. Britse vrouwen deelden naar aanleiding van die zaak hun verhalen over aanranding en seksueel geweld via sociale media, en op de website die Sara naar aanleiding van de respons op haar Instagramberichten aanvankelijk vooral had opgezet om informatie te verspreiden, stroomden de reacties na een oproep binnen. Woensdag waren er meer dan elfduizend verhalen te lezen, van seksistische opmerkingen tot verspreiding van naaktfoto’s en verkrachting. Zonder daders te noemen, want Sara wil wegblijven van „naming and shaming”.

Soma Sara (22), oprichter van de website Everyone’s Invited. Foto Dylan Martinez/Reuters

Privéscholen

In de Britse pers trokken eerst vooral verhalen over dure privéscholen als Eton, St. Paul’s en Latymer Upper School de aandacht. De prestigieuze Highgate School in het noorden van Londen, die werd opgericht in 1565 en vele vooraanstaande figuren uit kunst, wetenschap, politiek en bedrijfsleven afleverde, kondigde een onafhankelijk onderzoek aan nadat leerlingen en oud-leerlingen meer dan 240 getuigenissen publiceerden, variërend van seksistische opmerkingen tot verkrachting, zowel door klasgenoten als door leerkrachten. De school trad daar volgens de klagers nauwelijks tegen op. Vorige week verlieten leerlingen uit protest de klaslokalen.

Volgens Sara speelt het probleem zeker niet alleen op scholen als Highgate. Die waren volgens haar eerst sterk vertegenwoordigd in de klachten door haar eigen achtergrond: ze zat op de privéschool Wycombe Abbey, studeerde Letteren aan University College London, en bereikte in het begin vooral mensen uit eigen kring.

Verkrachtingscultuur

Volgens Sara leggen de reacties een ‘verkrachtingscultuur’ op scholen bloot. „Ik realiseer me dat ‘verkrachting’ een beladen term is, maar uiteindelijk is dat wel een gevolg. Als seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen op een feestje, alledaags seksisme en misogynie normaal worden gevonden, schept dat een klimaat waarin seksueel geweld wordt genormaliseerd.” Daarbij horen ook de reacties: „Dingen als victim blaming, het wegwuiven of ter discussie stellen van verhalen van slachtoffers: ‘Wat had je aan? Weet je zeker dat het zo is gebeurd? Het is zo’n aardige jongen.’”

Die cultuur is niet uniek voor het onderwijs of voor het Verenigd Koninkrijk. En, getuige de berichten van vrouwen van in de 80 die ze heeft ontvangen, evenmin voor deze generatie, zegt Sara. Maar het probleem is de laatste jaren wel versterkt door technologische ontwikkelingen. „Het mes snijdt aan twee kanten: zonder sociale media zou ik dit niet aan de kaak kunnen stellen, maar tegelijk hebben ze het probleem verergerd: de potloodventer van vroeger stuurt nu een ongevraagde ‘dick pic’ en opmerkingen die je in de klas of in de kroeg hoorde, krijg je nu ook via Twitter en Facebook naar je hoofd geslingerd.”

De kwestie heeft inmiddels ook de politiek bereikt. Minister van Onderwijs Gavin Williamson toonde zich „geschokt” door de „weerzinwekkende” berichten en in het Lagerhuis riep onder anderen de Conservatieve voorzitter van de onderwijscommissie Robert Halfon, zelf oud-leerling van Highgate, op tot een onderzoek.

Toch ziet Sara de oplossing vooral in het debat dat nu op gang is gekomen. „Praat met je familie en je vrienden. Dat is hoe je opvattingen verandert. Als je gaat begrijpen wat verkrachtingscultuur is, kun je ook je eigen gedrag tegen het licht houden.”

De aanpak van seksueel wangedrag moet zich volgens haar bovendien meer richten op de slachtoffers. „De nadruk ligt nu vaak te veel op de dader en op straf. Luister naar de slachtoffers, steun ze, en help ze de draad weer op te pakken. Zij weten als geen ander wat de impact van dit probleem is.”