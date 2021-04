Twintig jaar openstelling huwelijk: de strijd voor homorechten in beeld

Twintig jaar geleden, op 1 april 2001, stelde Nederland als eerste land ter wereld het huwelijk open voor homoseksuele stellen. Om middernacht trouwde toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen drie mannenstellen en één vrouwenstel. Sindsdien zijn ongeveer twintigduizend huwelijken voltrokken. Ruim 2,5 duizend echtparen trouwden in 2001 en vieren daarmee, mits nog samen, dit jaar het twintigste jubileum.

Stichting Vrienden van de Gay Krant voerde sinds 1988 campagne voor de openstelling van het huwelijk. In 1998 werd het geregistreerd partnerschap geïntroduceerd, waarmee homoseksuele stellen hun relatie formeel konden vaststellen. Officieel is overigens geen sprake van een ‘homohuwelijk’, maar een burgerlijk huwelijk dat open is voor een man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen.

Nederland had dan wel de wereldprimeur met de legalisering van het huwelijk voor homoseksuele stellen, van gelijkheid was nog geen sprake. Adoptie uit het buitenland mocht in eerste instantie niet – pas na ophef daarover werd het legaal. Ook moest een vrouw het kind adopteren dat haar echtgenote baarde, om zelf wettelijk moeder van het kind te zijn. In heterohuwelijken is erkenning van de man genoeg om als vader beschouwd te worden, ook als het niet zijn biologische kind was. Dit werd in 2014 gelijkgetrokken.

Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering: als twee mannen een kind krijgen, worden de draagmoeder en haar echtgenoot juridisch de moeder en vader. Pas na de geboorte kan de rechter dat veranderen. Bovendien is het meerouderschap nog verboden, terwijl dat uitkomst kan bieden voor een vrouwenstel dat met een of twee mannen een kind wil of een mannenstel dat dat met een of twee vrouwen wil.