Twintig jaar celstraf voor wurgmoord in vakantiehuisje Mierlo

Een 39-jarige man is woensdag veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het wurgen van een vrouw in een vakantiehuisje in Mierlo. De rechtbank Oost-Brabant acht bewezen dat de man het slachtoffer met voorbedachten rade heeft omgebracht. De verdachte nam geen verantwoordelijkheid voor zijn daden hebben genomen en claimde dat de vrouw zelfmoord had gepleegd.

De beheerder van het vakantiepark in Mierlo trof het levenloze lichaam van het slachtoffer begin vorig jaar aan. Ze had een sjaal om haar nek en een vuilniszak over haar hoofd. Dna-sporen op de nek van het slachtoffer kwamen overeen met die van de veroordeelde man. Op de bewuste avond zou de man op Google gezocht hebben op „hoe maak je iemand dood” en „wegkomen met moord”. Uit de verhoren bleek bovendien dat de man al jarenlange necrofiele fantasieën zou hebben.

De rechtbank rekent het de man aan de moord nooit bekend te hebben. Hij had op de bewuste avond foto’s van familieleden van het slachtoffer bij haar lichaam hebben gelegd om haar dood op zelfmoord te laten lijken. Naast de jarenlange celstraf moet de man zo’n 55.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.