Komkommersalade

De dadel komt vaker voor in Bijbels Culinair. Mocht u geen fan zijn, dan kunt u ook rozijnen gebruiken als alternatief. Spoelt u ze voor gebruik goed af.

Komkommers in de lengte in vieren snijden en zaad eruit snijden. De komkommer in mooie kleine stukjes snijden. De granaatappel snijdt u overdwars door. Let op het sap dat vrijkomt. Dat vangt u op in een kom. De rode pitten met het vruchtvlees voorzichtig losmaken uit de vliezen en de witte bittere schilletjes verwijderen. De pitten doet u in een kom. De dadels in kleine stukjes snijden. Snijd de rode ui in kwarten en vervolgens in dunne ringen. De munt wassen en drogen. Een paar blaadjes achterhouden voor de garnering. De blaadjes van de steeltjes plukken en fijnsnijden. Houd een eetlepel van de granaatappelpitten achter voor garnering. De blokjes komkommer met de granaatappelpitten, de dadelstukjes, rode ui, munt en het citroensap met wat zout en peper voorzichtig mengen. 1 uur laten marineren. Salade in een schaal scheppen. Yoghurt door elkaar kloppen en op de salade scheppen. Walnootstukjes erover verdelen. Achtergehouden granaatappelpitten en muntblaadjes eroverheen strooien. De salade smaakt heerlijk fris samen met de pittige kip.

VOOR 6 PERSONEN: 4-6 kleine Turkse komkommertjes of 1 grote biologische komkommer 1 flinke granaatappel 100 gr. ontpitte dadels 1 rode ui ½ bosje verse munt 2 el citroensap 50 gr. walnoten in stukjes 100 gr. Turkse of Griekse yoghurt (10% vet) zeezout en zwarte peper uit de molen Han Wilmink Bijbels Culinair KokBoekencentrum Uitgevers 256 blz. € 29,99