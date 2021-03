‘Tata Steel Nederland loosde illegaal kwik in riool’

Tata Steel Nederland heeft zonder vergunning kwik geloosd in het openbare rioolstelsel. Dat schrijft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in een brief aan de staalfabrikant, meldt persbureau ANP. De dienst, die zich toeziet op de leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, zegt dat Tata Steel geen vergunning heeft en direct maatregelen moet nemen om nieuwe kwiklozingen te voorkomen.

De brief van de dienst werd verstuurd als reactie op een rapport dat Tata Steel had aangeleverd. In dat rapport stond informatie over de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die blijvende schade kunnen aanrichten aan mens en milieu, waaronder kwik. In de brief stelde de omgevingsdienst dat het rapport van Tata onvolledig was. Het kwik zou via een riool naar de waterzuiveringsinstallatie in de gemeente Velsen zijn afgevoerd, waardoor er een hogere concentratie kwik in het oppervlaktewater kwam dan wettelijk toegestaan. IJmuiden, de vestigingsplaats van Tata Steel Nederland, maakt deel uit van Velsen. De precieze gevolgen van de lozing worden nog onderzocht door de omgevingsdienst.

Tata Steel zegt in een reactie volgens ANP wel een vergunning te hebben. In 2001 zou de indirecte lozing van kwik genoemd zijn bij een vergunningsaanvraag en daarnaast zou er via berekeningen zijn gekeken hoeveel kwik er in het rioolwater terechtkwam.

Uit het aan de omgevingsdienst geleverde rapport blijkt ook dat Tata Steel Nederland te weinig doet om de uitstoot van andere zeer zorgwekkende stoffen tegen te gaan. Bij slechts zeventien van de 213 uitstootpunten zouden maatregelen zijn genomen om deze uitstoot tegen te gaan. Bewoners van IJmuiden begonnen in februari een rechtszaak tegen Tata Steel Nederland wegens „de gezondheidsschade die het bedrijf aan mens en dier veroorzaakt”.