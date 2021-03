Stabiliteit in Somalië is ook in het belang van Nederland

De voor februari geplande presidentsverkiezing in Somalië ging niet door omdat de zittend president die opzettelijk in het honderd heeft laten lopen. In Nederland horen wij hier niet veel over. Maar meer aandacht voor de politieke crisis waar Somalië nu in zit is nodig. Als het misgaat zal dit niet alleen schadelijk zijn voor de Somalische samenleving maar ook voor Nederlandse handelsbelangen.

Amina Hassan Sheikh Ali is microbioloog, politicoloog en actief als bestuurder bij Stichting SomAstel.

De geringe aandacht is verbazingwekkend. Vorige week hebben onder andere de Europese Unie, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zich uitgesproken over wat in Somalië gebeurt. Hoe komt het dat Nederland, met voor de economie belangrijke handelsbelangen in de regio hier nauwelijks op reageert? Nederland is voor eenderde van zijn welvaart afhankelijk van de export; ruim twee miljoen mensen werken in die sector. De export maakt gebruik van een van de drukste handelsroutes ter wereld; die loopt langs Somalië en dreigt door de toegenomen onrust in het land weer onveilig te worden.

We hebben afgelopen week gezien wat de huidige blokkade in het Suezkanaal voor effect had. Het verlengde van het Suezkanaal, de Golf van Aden, loopt langs Somalië. Deze handelsroute is zo belangrijk dat Europa er een anti-piraterij missie heen heeft gestuurd, Nederland doet hier sinds 2009 aan mee.

Verstikken

Maar, wat gebeurt er in Somalië? De presidentsverkiezingen van vorige maand zouden het sluitstuk zijn van algemene verkiezingen voor het federale parlement. De president, Mohamed Abdullahi Mohamed (beter bekend onder zijn bijnaam ‘Farmajo’, afgeleid van formaggio het Italiaanse woord voor kaas) ging zo lang door met het verstikken van onderhandelingen over de organisatie van de verkiezingen dat belangrijke federale deelstaten en oppositiekandidaten het overleg opzegden. Eerst moest Farmajo weg.

Abdullahi Mohamed is in 2017 via een indirect verkiezingssysteem verkozen. Een ander systeem dan wat wij in Nederland hebben, gebaseerd op de stammen die het land rijk is. Traditionele clanleiders wijzen afgevaardigden aan, die de parlementsleden kiezen, die vervolgens weer de president aanwijzen.

Die verkiezing liep niet eerlijk. Landen als Turkije, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten mengden zich in de strijd. Hierdoor hoopten deze landen bijvoorbeeld goede zakelijke deals te kunnen sluiten.

Meer dan drie jaar geleden heeft Farmajo beloofd het verkiezingssysteem te veranderen. Elke Somalische burger zou een eigen stem krijgen, het one-man one-vote systeem. De verandering bleek misschien te snel voor een land dat nog herstellende is van een burgeroorlog, te maken heeft met de fundamentalistische moslimbeweging Al-Shabaab, waar hongersnood heerst en dat ook met piraterij te maken heeft.

Zijn al deze redenen een goed excuus om geen verkiezingen te houden? Naar mijn mening niet. Besluiten geen verkiezingen te houden en zeggen dat je langer aan de macht blijft, is niet de manier om het land te herstellen.

Weggefloten

Op 17 september 2020 zijn de Somalische deelstaten en leiders akkoord gegaan met een indirect verkiezingssysteem. Maar in februari kondigde de president in plaats van verkiezingen aan dat hij langer zou aanblijven. Hij werd letterlijk met zelf meegenomen fluitjes weggefloten door een deel van het parlement.

Wat nu? Steeds meer landen, zoals de Verenigde Staten, en multilaterale organisaties, zoals de Verenigde Naties, vinden dat er verkiezingen moeten komen. Over hoe deze verkiezingen gehouden moeten worden verwijzen ze alle naar het indirecte verkiezingssysteem dat op 17 september 2020 is vastgelegd.

Voor Somalië en voor de wereldhandel is het cruciaal dat de Somalische president zich houdt aan dit verkiezingssysteem. Gebeurt dit niet, dan kan er opnieuw een burgeroorlog uitbreken en dat kan deze wereldhandelsroute treffen. Meer buitenlandse bemoeienis is niet de oplossing, maar wel internationale aandacht en druk zodat de president alsnog besluit de beloofde verkiezingen te houden.