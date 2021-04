Soei Kim Ngo, pianolerares (1926-2021): wie niet had geoefend, stuurde ze weer naar huis

Februari 1948. De 22-jarige Soei Kim Ngo komt aan in de haven van Rotterdam. Drie weken eerder is ze in Medan, Sumatra, aan boord gegaan van de Willem Ruys, het grote passagiersschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de rederij waar haar vader werkt als klerk. Ze is net geslaagd voor haar eindexamen, na enkele jaren vertraging vanwege de Japanse bezetting, en gaat piano studeren aan het Amsterdams Conservatorium. Ze kijkt uit naar haar nieuwe leven.

De oorlog zijn ze relatief goed doorgekomen, zijzelf, haar ouders – derde generatie Chinezen – twee jongere zussen en een broer. Ze wonen in een groot huis met een tuin en een apart paviljoen voor de bedienden. Toen vader tijdelijk geen salaris ontving, wist moeder met handeldrijven toch wat geld te verdienen. En ze verbouwden van alles in hun tuin, vruchten vooral.

De Japanse officieren die in het huis naast hen zaten ingekwartierd, moesten haar hebben horen pianospelen. Op een dag in 1942 stonden ze voor de deur met de vraag of ze misschien een privéconcert konden krijgen. Vader schrok zich lam, vertelt haar broer Soei Tjoan Ngo, hij vertrouwde de Japanners voor geen cent en hij sloot Kim en de andere kinderen op in een kamer. Maar het ijs brak, ze kregen thee en Kim speelde alsnog haar Chopin en Mozart. „De officieren kwamen sindsdien twee, drie keer in de week langs voor de muziek. Soms moest één van hen huilen. Als ze weggingen, lieten ze hun pakjes sigaretten achter op tafel, als dank.” Een kolonel vroeg Kim of ze zijn kinderen les wilde geven. Ze had er plezier in en besloot dat ze pianolerares wilde worden.

Op de kade in Rotterdam wacht Loekie Kroon-Remmert, ‘tante Loek’. Van haar schoonzus heeft Kim in Medan al die jaren pianoles gehad. Bij de familie Kroon zal ze de komende tijd wonen, in de Jekerstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Speciaal voor haar is een grote vleugel geïnstalleerd in de studeerkamer. Ondanks de aanvankelijke bezwaren van de vader, die het maar niets vond, ‘een Chinees’ in huis, wordt Kim als een volwaardig gezinslid opgenomen.

Jokie Andriesse-Kroon, 10 jaar bij Kims aankomst, beschouwde haar als een pleegzus. Ze herinnert zich nog Kims geworstel met sjaal, muts en handschoenen die eerste – bitterkoude – winter. Maar ze past zich razendsnel aan. „Ze nam vaak vrienden mee naar huis. Medeleerlingen van het conservatorium, studenten uit Delft en Leiden met een Chinees-Indische achtergrond, maar ook Nederlandse ex-militairen die in Medan gestationeerd waren geweest. In de weekends was het soms net Klein-Medan bij ons thuis, inclusief de heerlijke kruidige etensgeuren.”

Eén voor één maken Kims broer en zussen ook de oversteek. Zus Liam keert later terug naar Indonesië, Tjoan kiest voor Zweden, maar Kim en haar vier jaar jongere zus Soan settelen zich in Amstelveen. Soan werkt als lerares Engels, Kim geeft muziekles in het middelbaar onderwijs en pianoles aan de muziekschool. Ze wonen op een paar straten afstand van elkaar en onderhouden een innige band. Ze zijn elkaars tegenpolen: Kim direct, soms stekelig, Soan zacht en altijd tactvol. Ze zijn onafscheidelijk en zullen beiden hun leven lang ongehuwd blijven. Samen bezoeken ze concerten en musea en maken ze grote buitenlandse reizen, onder meer naar China, het land van hun voorouders.

Soei Kim Ngo in haar huis in Amstelveen, begin deze eeuw. Foto privécollectie

Hoewel Kim zich thuisvoelt in Nederland, blijft ze zich altijd Chinese voelen. Zo heeft ze nooit aan het Hollandse eten kunnen wennen. Haar beste vriendin, Claire Caprino, heeft ze eind jaren vijftig leren kennen in sanatorium Hoog-Laren, waar ze beiden vanwege tuberculose moesten kuren en maandenlang een kamer deelden. Claire kwam uit Suriname, die gezamenlijke migratieachtergrond schiep een band, denkt haar zoon Jim. „Ze zijn hun leven lang bevriend gebleven, tot mijn moeders dood in 2017. Úren konden ze praten aan de telefoon.”

Haar werk als pianolerares is haar levensvervulling, ze zal doorgaan tot na haar tachtigste. Ze is streng, maar zeer betrokken. Oud-leerling en vriend Jan Zwemmer: „Ik was al een veertiger toen ik midden jaren negentig bij haar aanklopte voor les, maar dat was geen probleem. Ze had het liefst beginnelingen, die hoefde ze geen verkeerde gewoontes af te leren. Wie niet gestudeerd had, stuurde ze naar huis.”

Voor Zwemmer, die van huis uit minder culturele bagage heeft meegekregen dan hij gewild had, is ‘Mevrouw Ngo’ een gids in de wereld van de muziek. Ze gaan samen naar het Concertgebouw en bellen elkaar iedere zondag om de uitzending van Podium Witteman te bespreken. Met de kunstzinnige vorming van Claires kinderen bemoeit ze zich ook. Jim Emanuels: „Tante Kim vertelde je welke boeken je moest lezen, welke films je moest zien en welke tentoonstellingen de moeite waard waren.”

Na de dood van Soan in 2011 wordt het leven moeilijker voor Kim. Haar gezondheid gaat achteruit en haar wereld krimpt. Ze verhuist naar het Rosa Spier Huis in Laren. Daar is ze, zo constateert ze, „de enige Chinees”. Op 22 februari, vlak voor haar 95ste verjaardag, overlijdt ze in haar slaap.