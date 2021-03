Sjorders in de haven van Rotterdam dreigen met actie

Het wordt druk aan de Rotterdamse kade. „De haven zal piepen en kraken”, zegt Niek Stam van vakbond FNV Havens. Bijna zestig containerschepen die de afgelopen week vertraging opliepen in het Suezkanaal zijn nu onderweg naar Rotterdam. Daar zorgen zij de komende weken voor veel extra werk.

En juist nu dreigen acties in een belangrijke menselijke schakel in het containervervoer. De sjorders, de mensen die in weer en wind de containers losmaken en vastzetten op de schepen, overwegen te gaan staken. Vakbond FNV Havens wil een betere cao en meer financiële zekerheid voor mensen die vaak na een levenlang zwaar werk drie jaar eerder met pensioen gaan.

Het gaat om 650 sjorders bij twee bedrijven, Matrans Marine Services en International Lashing Services (ILS). Deze bedrijven leveren hun diensten aan de containerafhandelingsbedrijven in de Rotterdamse haven.

„Een cadeautje”, noemt Niek Stam (FNV) de aanzwellende vloed van containerschepen. Maandag werd het vierhonderd meter lange containerschip Ever Given vlotgetrokken, dat het Suezkanaal bijna een week blokkeerde.

Naar schatting 56 containervervoerders en enkele andere schepen varen nu naar Rotterdam en komen daar vanaf volgende week aan. „Normaal moeten we drie dagen continu actie voeren voor aandacht”, zegt Stam. „Nu kunnen we eerst nog drie dagen doorwerken en dan pas actie voeren.”

Vakbond FNV wil met de twee sjorbedrijven afspreken dat werknemers op hun 65ste met vervroegd pensioen kunnen. Daar hebben zij recht op, aldus Stam, want sjorder is een zwaar beroep. „Het is heel fysiek, je werkt vaak in ploegendiensten, veel ’s nachts. De sjorder is het eerst aan dek en gaat er weer het laatst af. Bij min 20 graden in de kou en bij plus 30 graden in de hete zon.”

Giganten

Bovendien hebben de steeds grotere containerschepen het werk de afgelopen jaren steeds zwaarder gemaakt. Voorheen stonden containers veelal in 18 rijen aan boord, nu is dat bij giganten als de Ever Given in pakweg 23 of 24 rijen. Dat betekent harder werken met hetzelfde aantal sjorders en minder pauzes.

De containers staan soms tot twaalf lagen hoog aan boord. De bovenste zitten niet vast met de kruislingse stalen kabels die de sjorders met de hand aanspannen. Zij hebben alleen zogeheten twistlocks aan de onderkant van de containers. „Die zitten dus minder vast en daardoor vallen er ook zoveel vanaf”, zegt Stam. Volgens de FNV’er is het werk onveiliger geworden. Reden te meer, vindt hij, om te zorgen dat sjorders met vroegpensioen kunnen.

Beide werkgevers, Matrans en ILS, zijn het hier over eens met de vakbond. „Maar er moet wel een aantal zaken fiscaal worden geregeld zodat mensen eerder kunnen stoppen met werken”, zegt Nees Maas van ILS, mede namens zijn collega Erik Bouwens van Matrans. „Daarover zijn we in onderhandeling met de bonden. Maar staken? Dat vinden wij geen goede oplossing. Zo tref je een onevenredig groot aantal mensen, zoals het wegvervoer en de binnenvaart.”

Sinds begin dit jaar kunnen werkgevers – door afspraken uit het pensioenakkoord van 2019 – werknemers maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd met vroegpensioen sturen. Vervroegd uittreden werd de afgelopen jaren ontmoedigd: de angst bestond dat te veel werknemers voor wie het niet strikt nodig zou zijn om eerder te pensioneren, gebruik zouden maken van zo’n regeling.

Werkgevers moeten een boeteheffing betalen over het bedrag dat zij een vroeg pensionerende werknemer bij zijn vertrek meegeven. Sinds dit jaar mogen werkgevers, onder een aantal voorwaarden, een bedrag meegeven ter hoogte van de AOW-uitkering. Maar FNV Havens wil nu dat gedurende drie jaar óók de premie voor het aanvullend pensioen van de sjorders wordt doorbetaald. Over dat bedrag zouden werkgevers dan nog wel de heffing moeten betalen.

Niek Stam van FNV Havens vreest nu dat een akkoord met de sjorbedrijven mislukt als de boeteheffing werkgevers op hoge kosten jaagt. Hij wil dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) de regels voor vervroegd pensioen aanpast. „Maar we hebben nog helemaal niets gehoord uit Den Haag. Dus zijn acties mogelijk om de druk op te voeren. Dan gaan we ’s nachts niet aan het werk, maar gewoon lekker naar ons bed.” Bonden en sjorbedrijven praten op 6 en 8 april verder. Dan liggen mogelijk de eerste containerschepen vanuit het Suezkanaal al aan de kade in Rotterdam.