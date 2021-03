Russische oppositieleider Navalny kondigt hongerstaking in strafkamp aan

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft woensdag aangekondigd in hongerstaking te gaan in het strafkamp waar hij zit opgesloten, in een poging medische hulp af te dwingen. Dat heeft zijn team via een door de Kremlincriticus handgeschreven brief op sociale media bekendgemaakt. Navalny’s advocaat meldde vorige week dat de gezondheid van de politicus met de dag verslechterde, terwijl medische zorg uitbleef. Navalny schrijft in de brief, gericht aan de directeur van het kamp, dat hij „dringend” een arts nodig heeft. „Zolang dat niet gebeurt, ga ik in hongerstaking.”

Navalny’s advocaat stelde vorige week dat de politicus het gevoel in zijn rechterbeen was kwijtgeraakt en niet meer kon staan. De oppositieleider schrijft nu dat hij ook last heeft van zijn linkerbeen. „Dat rechterbeen is niet zo belangrijk, met eentje kom ik er ook wel. Maar zonder benen wil ik niet”, aldus Navalny. De oppositieleider schrijft meermaals en zonder succes om medische hulp te hebben gevraagd. „Mijn verzoeken zijn urgent en duidelijk, het recht op medische hulp door gespecialiseerde artsen is vastgelegd in de wet. Maar het lijkt erop dat de wet voor mij niet geldt.”

De Kremlincriticus schrijft ook dat hij wordt gemarteld door middel van slaapdeprivatie. Hoewel er boven zijn bed een camera hangt, wordt hij ‘s nachts om het uur ‘ter controle’ wakkergemaakt. Zijn advocaat meldde vorige week ook dat Navalny op deze manier wordt gemarteld.

Navalny werd afgelopen zomer vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, hoogstwaarschijnlijk door de Russische inlichtingendienst FSB. Nadat hij in Duitsland was hersteld van de vergiftiging, stapte hij op het vliegtuig naar Rusland. Daar werd hij vlak na aankomst in de boeien geslagen en later tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld. Hij zit momenteel vast in het beruchte strafkamp IK-2 in Pokrov nabij Moskou.