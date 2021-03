Ruim 12 miljoen hectare aan bos verloren in 2020, stijging van 12 procent

Vorig jaar is wereldwijd voor 12,2 miljoen hectare aan bos verloren gegaan in de tropen. 4,2 miljoen hectare daarvan - een gebied ter grootte van Nederland - was tropisch oerbos. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Universiteit van Maryland, geanalyseerd door Global Forest Watch. Volgens de organisatie leidt het bosverlies tot een CO₂-uitstoot die te vergelijken is met die van 570 miljoen auto’s. In Brazilië sneuvelden de meeste bomen: in de Amazone ging 1,6 miljoen hectare bos verloren.

Het bosverlies lag vorig jaar 12 procent hoger dan het jaar ervoor. Het is het tweede jaar op rij dat de biodiversiteit in de tropen daardoor achteruit ging, terwijl 2020 een belangrijk jaar had moeten zijn in de strijd tegen ontbossing. Zo beloofde het Consumer Goods Forum (CGF) namens de levensmiddelenindustrie elf jaar geleden om de ontbossing voor producten als palmolie, soja en vlees voor dit jaar te stoppen - hetgeen niet gebeurd is.

Het verdwijnen van het bos is vooral te wijten aan bomenkap voor grondstoffen. Dat komt vooral in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië voor. In Afrika speelt landbouw een belangrijke rol bij het verlies van de bomen. Ook bosbranden en andere gevolgen van klimaatverandering zijn volgens Global Forest Watch van invloed op het bosverlies. Bossen zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO₂ uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.

Congo en Europa

Na Brazilië ging de meeste hectare aan tropisch regenwoud verloren in de Democratische Republiek Congo. In het Afrikaanse land ging vorig jaar 490.000 hectare aan bos verloren. De belangrijkste oorzaak daarvoor was verschuiving van landbouw richting tropische gebieden en de grote vraag naar grondstoffen zoals houtskool. Het Congolese bos is samen met de Zuid-Amerikaanse Amazone een belangrijk gebied voor de wereldwijde opname van CO₂.

Door toegenomen temperaturen en droogtes is de opslag van wereldwijde CO₂-uitstoot in de Amazone en het Congolese bos flink gedaald. Een recente studie voorspelt dat de Amazone in 2035 meer CO₂ uitstoot dan het opneemt, doordat oude bomen doodgaan en er door de droogte minder aanwas van nieuwe bomen komt.

Naast tropische gebieden in Azië, Zuid-Amerika en Afrika ging vorig jaar ook veel bos in Centraal-Europa verloren. De bastkever veroorzaakte de afgelopen jaren forse schade aan kwetsbare bomen in de fijnsparbossen van Duitsland en Tsjechië. Zo’n 33 procent van de Europese grond is bedekt met bos, vaak van de naaldboom.

Het thema is mede daarom ook op de politieke agenda beland. Als het aan de Europese Commissie ligt, komen er de komende tien jaar 3 miljard bomen bij in Europa. Dit jaar presenteert de Commissie een zogeheten „Europese Bossenstrategie”, waarin het zal uitleggen welke rol bossen moeten spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

