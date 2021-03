Regering: militairen pleegden poging tot staatsgreep in Niger

Veiligheidstroepen in Niger zouden in de nacht van dinsdag op woensdag een militaire staatsgreep hebben verijdeld in de hoofdstad Niamey. Dat melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van de regering, die stelt dat er meerdere verdachten zijn aangehouden. Een exact aantal wordt niet genoemd. Wie verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep is nog niet bekend. Mogelijk houdt het verband met de beëdiging vrijdag van de nieuw gekozen president Mohamed Bazoum.

Bewoners uit een buurt vlakbij het presidentiële paleis verklaarden dat ze wakker werden van het geluid van schoten. Een Afrikaanse diplomatieke bron zegt tegen CNN dat een uur lang „zwaar is geschoten”. Regeringswoordvoerder Abdourahmane Zakaria heeft de „laffe” poging tot staatsgreep woensdag veroordeeld. Daarmee is volgens hem „geprobeerd de democratie en rechtsstaat in gevaar te brengen”, aldus AFP.

Buitenlandse vertegenwoordigers in Niger hebben naar aanleiding van de regeringsverklaring woensdag maatregelen getroffen. De Amerikaanse ambassade in Niamey heeft besloten de „consulaire diensten tot nader order” op te schorten en spoort personeel aan om thuis te blijven. Ook de Franse ambassade deed die oproep. Verder volgt de VN-secretaris-generaal António Guterres de situatie in Niger met „grote bezorgdheid”, zo zei zijn woordvoerder Stéphane Dujarric tegen AFP.