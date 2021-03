Rechtbank verplicht Belgische staat coronamaatregelen op te heffen

De Brusselse rechtbank heeft woensdag in een kort geding geoordeeld dat de Belgische overheid alle coronamaatregelen binnen de dertig dagen moet opheffen, of daar een wettelijke basis voor moet voorzien. Doet ze dat niet, dan staat daarop een boete van 5.000 euro per dag, zo melden Belgische media. De wettelijke basis waarop de maatregelen momenteel steunen, volstaat volgens de rechter niet.

De Belgische coronamaatregelen – waaronder een avondklok, de beperking van buitenlandse verplaatsingen, de sluiting van sectoren als de horeca, en op sommige plaatsen een mondmaskerplicht – zijn gebaseerd op de Wet op de civiele veiligheid uit 2007 en twee andere wetten die het mogelijk maken snel op te treden in het geval van rampen. Ze geven de verantwoordelijke minister de macht om snel verregaande beslissingen te nemen in een acute crisis.

‘Geen goede juridische basis’

Volgens de Vlaamse Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige zusterorganisatie, die de Belgische staat hadden gedagvaard, vormen deze wetten echter geen goede juridische basis voor de huidige maatregelen.

De Liga klaagde onder andere aan dat de wet bedoeld is voor „enkele uren of dagen”, aldus Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, eerder in De Standaard. „Nu worden ze al een jaar gebruikt om de meest fundamentele rechten die we hebben te beknotten.” Het feit dat de beslissingen al een jaar zonder parlementair debat vooraf en „achter gesloten deuren” genomen worden, stuitte de Liga tegen de borst.

De Brusselse rechtbank van eerste aanlef gaf de organisaties gelijk en oordeelde woensdag dat de gebruikte wetten niet kunnen dienen als basis voor de verstrekkende coronamaatregelen. De staat kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Pandemiewet

Eerder stapte in Nederland Viruswaarheid naar de rechter om tegen de avondklok te ageren. De Liga voor Mensenrechten benadrukte in De Standaard geen geestverwant te zijn: „Wij zijn ervan overtuigd dat corona een zeer gevaarlijke ziekte is waartegen de overheid maatregelen moet nemen om ons te beschermen. Wij zijn ook geen antivaxers of non-believers. Het enige wat we vragen is een degelijke juridische basis voor de beperkingen van onze meest fundamentele rechten.”

Hoewel in België sinds half oktober een avondklok geldt, bleef groot protest zoals in Nederland daarover, of over andere maatregelen, uit. Wel stapte een aantal Belgen naar de rechter tegen maatregelen. Maar de Raad van State oordeelde in oktober dat de avondklok toegestaan was, en in januari gaf een Brusselse rechter ruim 400 mensen en ondernemers die eisten dat de coronamaatregelen voor hen zouden worden opgeheven ongelijk.

Toch laaide het debat over met name de avondklok de laatste maanden op, gelijktijdig klonk de roep om de juridische basis onder de maatregelen te versterken steeds luider. Een politierechter in Charleroi noemde de avondklok ongrondwettelijk, en de rechts-conservatieve partij N-VA diende een wetsvoorstel in om die te beëindigen.

Een coronawet zoals in Nederland is er tot op heden niet. Wel is een pandemiewet in ontwikkeling, waarover woensdagmiddag in een Kamercommissie gedebatteerd wordt. Het is de vraag of die goedgekeurd zal zijn vóórdat de door de rechter opgelegde dertig dagen voorbij zijn: de wet moet nog langs het parlement en de Raad van State. Meerdere juridische experts zijn bovendien negatief over het wetsvoorstel, waarbij de regering nog altijd maatregelen kan nemen zonder dat het parlement vooraf toestemming moet geven.