Raffinaderijen betwisten hogere uitstoot

De Nederlandse raffinaderijen verwerpen de recente conclusie van de Nederlandse Emissieautoriteit dat zij gezamenlijk 2,5 miljoen ton (megaton) meer uitstoten dan de schoonste concurrenten elders in Europa. Volgens brancheorganisatie VNPI maakt de Emissieautoriteit (NEa) een onjuiste vergelijking. De extra uitstoot, die vermijdbaar is, zou volgens de eigen berekening van VNPI op 1,2 megaton uitkomen, dus de helft minder.

De uitkomsten zijn zo verschillend omdat de NEa uitgaat van een zogeheten benchmark, met daarin de 10 procent best presterende bedrijven. Die Europese benchmark geldt voor de periode 2021-2025 en die is aangescherpt door verwachte efficiencyverbetering. Zo wordt volgens de NEa het verschil duidelijk tussen de meeste actuele cijfers, uit 2018, en de benchmarks zoals die de komende jaren gelden. De overheidsinstelling zegt daarmee het Klimaatakkoord te volgen, waarin is afgesproken dat de Nederlandse industrie bij de meest CO 2 -efficiënte van Europa wil horen.

De VNPI vindt de benadering van de NEa onjuist. Volgens de organisatie worden zo gegevens uit het verleden vergeleken „met verwachte prestaties” van de 10 procent meest efficiënte bedrijven in de komende jaren. De VNPI heeft in de eigen berekening de uitstoot afgezet tegen de beste Europese prestaties in dezelfde periode en roept de NEa op dat voor alle sectoren te doen.

De NEa bevestigt dat bij die berekening de vermijdbare uitstoot in het geval van de raffinaderijen lager ligt, zonder de uitkomst van 1,2 megaton te bevestigen. De instelling zegt voor de bewuste benchmark te hebben gekozen omdat die „een gewogen en stabiel beeld geeft van wat de top in Europa is”. Die emissierechten worden verstrekt in het kader van het Europese handelssysteem ETS, waarvan in Nederland bijna driehonderd bedrijven deel uitmaken. Die ondernemingen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. Bedrijven die onvoldoende innoveren, moeten binnen het ETS emissierechten bijkopen voor hun uitstoot.

Vorige week constateerde de NEa dat niet alleen de raffinaderijen voor vermijdbare uitstoot zorgen. Met uitzondering van de papierindustrie geldt dit voor de hele Nederlandse industrie, zoals bijvoorbeeld de chemie en glas- en asfaltproducenten. Daarbij zou het om een totaal van 7 megaton gaan. Volgens NEa zal ook met de andere berekening – als de uitstoot wordt afgezet tegen de schoonste bedrijven in hetzelfde jaar – de genoemde 7 megaton „zeker niet kleiner” zijn. Volgens het Klimaatakkoord moet de industrie in 2030 14 megaton minder uitstoten. Volgens de NEa gaat het dus voor de helft om vermijdbare uitstoot.