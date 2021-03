Politie New York pakt man op na racistische aanval op Aziatische vrouw

De Amerikaanse politie heeft woensdag een man opgepakt die wordt verdacht van het plegen van racistisch gemotiveerd geweld. Persbureau AP meldt dat de 38-jarige verdachte twintig jaar geleden werd veroordeeld voor het doodsteken van zijn moeder, toen hij negentien jaar was. Hij kwam in 2019 voorwaardelijk vrij.

Maandag werd in de New Yorkse wijk Manhattan een Aziatische vrouw van 65 jaar tegen de grond gewerkt. In Amerikaanse media circuleren beelden van het voorval waarbij de man, die een stuk groter is dan het slachtoffer, op haar af komt gestormd. Als ze valt, geeft hij haar nog een harde schop. Volgens de politie deed de aanvaller ook anti-Aziatische uitspraken. Zo zou hij haar hebben toegeschreeuwd dat ze „hier niet thuishoort”.

Op een andere video is te zien hoe twee anderen het incident vanuit een gebouw aanschouwen, maar niet ingrijpen. De beheerder van het flatgebouw laat in een verklaring weten dat de werknemer die weigerde in te grijpen is geschorst, terwijl het incident wordt onderzocht. Volgens AP is de vrouw met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio noemde de aanval „absoluut walgelijk en schandalig”. De Blasio vond het „absoluut onacceptabel” dat de twee getuigen niet ingrepen.

Eerder op de dag werd elders een Aziatische man bewusteloos aangetroffen in de metro. Ook hij zou zijn aangevallen. CBS News meldt dat de Aziatische gemeenschap in de Verenigde Staten tijdens de coronapandemie vaker het slachtoffer is van geweld. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn er meer dan 3.500 incidenten gemeld waarbij Aziaten het doelwit waren van geweld of racisme. Twee weken geleden kwamen bij een gewapende aanval op massagesalons in Atlanta acht mensen om het leven, onder wie zes vrouwen van Aziatische afkomst.