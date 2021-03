Obama’s Library wordt radicaal gastvrij

Amerikaanse presidenten zijn gefascineerd door geschiedenis en vooral door hoe hun eigen handelen hierin een plaats krijgt. De langste campagne is dan ook niet om verkozen te worden, maar om je nalatenschap te borgen. Een beproefd middel daarbij is de stichting van een zogenaamde Presidential Library. Van deze presidential libraries, die het midden houden tussen een museum, archief en herinneringscentrum, verrezen er verspreid door de VS inmiddels dertien en is nu de veertiende in aantocht: het Obama Presidential Center.

Liet Obama aanvankelijk in het midden waar zijn toekomstige Presidential Center zou komen, de keus viel op Chicago, waar later dit jaar de eerste schep de grond ingaat voor het ingehouden ontwerp van architectenechtpaar Tod Williams en Billie Tsien (TWBTA). In Jackson Park, gelegen in de South Side, een stadsdeel buiten het centrum. Bekend als ‘probleemcumulatiegebied’, een uitdaging voor optimisten. Wie een museum bouwt moet sowieso optimist zijn en bovendien over een lange adem beschikken. En naast eindeloos geduld en incasseringsvermogen beschikken over voldoende middelen, een goed plan en een locatie. Dat geldt ook voor de libraries gewijd aan en opgericht door voormalige Amerikaanse presidenten.

Het was president Franklin D. Roosevelt zelf die in 1937 met een aandoenlijke potloodschets de contouren van de eerste presidential library vormgaf. Roosevelt, zelf een verwoed amateurhistoricus, droomde ervan zijn persoonlijke nalatenschap, memorabilia, aantekeningen en correspondentie beschikbaar te stellen aan toekomstige generaties. Roosevelt huurde weliswaar een architect in, Louis Simon, maar bemoeide zich tot in detail met de bouw. Zijn schepping in Upstate New York vormt een eerbetoon aan de Dutch Colonial Style van zijn Zeeuwse voorvaderen. Het ingetogen gebouw doet met een traditioneel puntdak en stenen rustica plint historiserend aan. De Nederlandse familiebijbel uit 1686 waarop Roosevelt alle vier keren zijn inaugurale eed aflegde, vormt een van de hoogtepunten van de collectie. Roosevelt zette hiermee de toon. Alle presidenten na hem stichtten vroeger of later hun eigen library, vaak in hun geboortestad of streek.

Financiële voorwaarden

Presidential libraries zijn onderdeel van de National Archives, waarvan het beheer in handen is van de staat. De financiële voorwaarden voor het stichten van toekomstige libraries zijn om die reden wettelijk vastgelegd. Kortgezegd komt het erop neer dat 60 procent van de financiering van de exploitatie door de betreffende president zelf moet worden geborgd bij de overdracht. Deze financiering staat los van de stichtingskosten en de bouw zelf. Voor de meest recente presidential library, gewijd aan George W. Bush, moest de naamgever 500 miljoen dollar bijeenbrengen, wat kort voor de opening in 2013 lukte. Bush was op dat moment al vier jaar geen president meer, wat de fondsenwerving voor hem in die laatste periode lastig maakte. Het werven van fondsen voor zittende presidenten biedt logischerwijs veel meer mogelijkheden maar staat sinds het presidentschap van Bill Clinton onder scherp toezicht. Hij was de laatste president die nog niet tot openbaarmaking verplicht was zodat pas na diens aftreden in 2001 een lijst met 150 grote geldschieters bekend werd met daarop de regeringen van Dubai, Koeweit en Qatar. Clinton zou uiteindelijk 165 miljoen dollar bij elkaar krijgen voor de Clinton Presidential Library & Museum in Little Rock in zijn geboortestaat Arkansas.

Opvolger George W. Bush liet vervolgens weten geen giften van buitenlandse geldschieters te accepteren voor de bouw van zijn library. En toen Obama de plannen voor zijn Presidential Center in 2014 bekendmaakte, kondigde hij direct aan om ieder kwartaal alle giften boven de 200 dollar te openbaren. Verder zou de Barack H. Obama Foundation alleen geld willen ontvangen van Amerikaanse instanties met een zogenaamde 501(c) (3) status, vergelijkbaar met de Nederlandse ANBI-status. Het is dezelfde fiscale status die Europese kunstinstellingen (waaronder het Louvre en het Rijksmuseum) gebruiken om Amerikaanse schenkingen te accommoderen. Bij het begin van zijn tweede termijn had Obama toegezegd geen fondsen te willen werven zolang hij president was. Dus geen lucratieve lunches of diners met hem of de First Lady zoals sommige van zijn voorgangers nog wel deden. Toen Obama tijdens een diner in New York om fondsen te werven voor zijn tweede termijn zijn gehoor voorhield hierna nooit meer om geld te vragen ontstond dan ook enige hilariteit en kreeg een gefortuneerde Wall Street-veteraan de lachers op zijn hand met de vraag: „So you’re not going to call us for the library?”

Natuurlijk, ook Obama moet er hard aan trekken om de benodigde gelden bijeen te brengen. Het was niet de president zelf maar de Obama Foundation die in 2014 tijdens zijn presidentschap van start ging en in het eerste jaar een bescheiden 5 miljoen dollar ophaalde, de eerste 1 procent van de beoogde 500 miljoen. Pas na zijn aftreden kon Obama zich persoonlijk richten op de fondsenwerving, in de wetenschap dat fondsenwerven lastiger wordt naarmate een president langer uit functie is. En dus was er na de machtswissel met president Trump in 2017 geen tijd te verliezen. Daarvoor was het noodzakelijk om eerst een vestigingsstad en locatie veilig te stellen waarbij Honolulu, Obama’s geboortestad, hoge ogen gooide. Uiteindelijk viel de keuze op zijn ‘adopted hometown’ Chicago, waar hij Michelle had leren kennen, waar hij zijn eerste campagnes voerde en waar hun kinderen opgroeiden.

Belangengroepen

Eigenlijk zou dit jaar de opening van het Obama Presidential Center hebben plaatsgevonden, maar zoals vaker bleek de praktijk weerbarstig. Zelfs in Chicago, de verkozen stad van ‘the most beloved son’, ondervond dit prestigeproject weerstand van plaatselijke belangengroepen. Obama had zich lange tijd niet uitgesproken over de invulling van zijn library. Beducht dat het geen monument van persoonsverheerlijking zou worden. Tegelijk voelde de president zich verplicht recht te doen aan zijn principe van ‘open government’ waar juist hij voortdurend zo op had gehamerd. Lange tijd leek het erop dat Obama erg in zijn maag zat met een gepaste invulling van deze post-presidential traditie die overigens geen verplichting is.

Het is met de recente presidentswissel nog vers in het geheugen overigens nog de grote vraag of en zo ja hoe president Donald Trump vorm gaat geven aan zijn presidentiële nalatenschap.

Kennedy

De enige library die ik zelf ooit bezocht is de John F. Kennedy Presidential Library and Museum in Boston. De imposante architectuur is van I.M. Pei, vooral bekend van de Louvre Pyramide en destijds door Jacqueline Kennedy persoonlijk gekozen kort na de politieke moord op haar echtgenoot. De talentvolle Pei was op dat moment nog een onbekende maar de jonge weduwe koos juist hem omdat, zoals ze zelf verklaarde, „hij zijn beste werk nog moest maken”. En zo kreeg de president die Amerika zijn jeugd teruggaf naast een library vooral een groots eerbetoon dat een land op zijn best laat zien. Hier spreekt hoop en geloof in de toekomst en krijgt de bezoeker onbeschaamd en overtuigend de Kennedy-mythe in full colour in al zijn dimensies. Van vulpen tot zeilboot, van zijn uitgeschreven speeches tot de maansteen die de Apollo 15 meebracht.

„Bring to life the President self”, was de opdracht aan de architect. Dat is gelukt. Jaarlijks maken ruim 200.000 bezoekers de tocht, voor velen een pelgrimage, naar de JFK Library. Opvallend genoeg trekken de libraries van Ronald Reagan en George W. Bush ruim twee keer zoveel bezoekers als die van hun voorganger in Boston. Het Obama Center gaat uit van 750.000 bezoekers, wat mij geen onrealistisch aantal lijkt.

Hoe groot de verschillen ook zijn, één onderdeel in de presidential libraries is overal hetzelfde: een kopie van de Oval Office, het symbool van de Amerikaanse president en door iedere bewoner telkens naar eigen smaak ingericht met een replica Resolute Desk als terugkerend element. Hier kunnen bezoekers plaatsnemen voor een selfie. Het toekomstige Obama Center ontkomt evenmin aan een nagebouwde Oval Office, met ook hier een replica Resolute Desk.

Portret van de voormalige First Lady, Michelle Obama door Amy Sherald, tentoongesteld in Smithsonian’s National Portrait Gallery in Washington. Foto EPA/Shawn Thew

Wat straks in Chicago ook niet ontbreekt, zijn de jurken van de First Lady, eveneens een terugkerend en geliefd onderdeel van veel presidential libraries. Michelles jurken waren zo al lang voorbestemd. Evenals de moestuin die zij oorspronkelijk als onderdeel van haar gezondheidscampagne naast het Witte Huis aanlegde en die straks terugkeert in Chicago. De Obama’s trekken bij de invulling van hun toekomstige centrum gezamenlijk op. Dat is inhoudelijk en in financieel opzicht een ijzersterke formule.

Zo leverden de uitgeefrechten van hun beider boeken minstens 60 miljoen dollar op. Van Michelles autobiografische Becoming (2018) werden inmiddels 15 miljoen exemplaren verkocht in 24 talen. Het boek van haar echtgenoot, A Promised Land, kwam vorig jaar eveneens in 24 talen uit en zal naar verwachting een nog hogere verkoop halen. Higher Ground Productions, het mediabedrijf van de Obama’s, bedient met veelbekeken producties op Netflix en podcasts op Spotify wereldwijd een miljoenenpubliek. Natuurlijk, er is veel geld nodig maar het gaat niet in de eerste plaats om de financiële aspecten. Alles staat in het teken van the power of storytelling. En daarin loopt een historische lijn van Roosevelt, via Kennedy naar Obama. Presidenten die alle drie uitblonken in sterke speeches, leiders die de kracht kenden van het woord. Die met hun politieke boodschap in sterke statements tot de verbeelding spreken. Met dictie, duiding en drama geloofwaardig en overtuigend voor een breed publiek.

De voormalige president Barack Obama, geschilderd door Kehinde Wiley. Olieverf op doek, 2018. Foto Mark Gulezian / National Portrait Gallery

Zo is Obama’s historisch bewustzijn gestoeld op Roosevelts aanpak van de Great Depression, de vernieuwende televisieoptredens van Kennedy, uitmondend in de succesvolle digitale campagne van zijn eigen presidentschap.

Meer nog dan terugkijken op zijn bewindsperiode wil Obama met zijn Presidential Center vooral vooruitkijken. Op de toekomstige campus, gelegen in Jackson Park, komt naast museum, bibliotheek en forum een open plaza te midden van een aantrekkelijk nieuw park, aan te leggen door landschapsarchitect Michael van Valkenburgh, dezelfde die het toekomstige park in de Rotterdamse Rijnhaven ontwerpt. Net als Roosevelt is Obama overal persoonlijk nauw bij betrokken. Zijn Presidential Center presenteert geen top-down bepaalde boodschap maar wordt een „grass root collecting institution”. Zo is er een oproep gedaan aan iedereen die relevante objecten heeft zich te melden. Deze Tussen-Kunst-en-Kitsch-achtige wijze van crowd sourcing bleek eerder succesvol bij de totstandkoming van de collectie van het National Museum For African American Art History and Culture, onderdeel van de Smithsonian Institution op The Mall in Washington. Deze vernieuwende manier van collectievorming is de ultieme vorm van betrokken publieksparticipatie. Een ander uitgangspunt dat ik op alle bijeenkomsten die ik meemaakte keer op keer hoorde is radical hospitality. Sinds de eerste presentaties ontwikkelt het Presidential Center met telkens nieuwe aanpassingen en verfijningen.

Zo werd tijdens een Zoomsessie met onder anderen kunstenaar Theaster Gates het begrip ‘Black institutional space’ verder ingevuld. Prominent op de top van het hoofdgebouw prijken straks trots de woorden uit de speech die Obama hield op de vijftigste herdenking van Bloody Sunday, 7 maart 1965. Bij deze mars over de brug in Selma, Alabama werd de basis gelegd voor de Voting Rights Act waarmee discriminerende beperkingen voor kiesrecht van zwarte Amerikanen eindelijk werden opgeheven. Zijn monumentaal vormgegeven woorden stralen straks letterlijk over de South Side. Als geen ander kent Obama de verbindende kracht van het woord: „Because the single most powerful word in our democracy is the word ‘We’. We The People. We Shall Overcome. Yes We Can.”

Met een groots gevoel voor historisch besef verbindt hij de openingswoorden van de Amerikaanse Grondwet, de oproep van Martin Luther King en zijn eigen campagneslogan. Op 7 maart jongstleden werd de tekst in een webinar bekendgemaakt. Zo zal zijn Center een baken van hoop worden waarin een hoofdrol is weggelegd voor de jeugd. Tegelijk een baken voor de wereld en katalysator voor de South Side van Chicago.

Het ontwerp is nu zo goed als definitief en dit jaar start de bouw. Maar een museum is nooit af en Obama lijkt zich de boodschap die Goethe al in 1805 schreef goed te realiseren dat een museum „ein Unendliches in Bewegung sei”. Gelukkig wil hij zich voortdurend laten inspireren over de verdere invulling. Na een onderhoud dat ik met de president mocht hebben, valt mij op hoe begaan hij is met de receptie van ‘zijn’ gebouw en wil leren over toekomstige bezoekers, vooral de jongere. Want de toekomst ligt in de handen van de jeugd: „Progress is made by young people”, aldus Obama.

Wim Pijbes is directeur van de filantropische stichting Droom en Daad en oud-directeur van het Rijksmuseum.