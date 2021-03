Mijn dochter was negen jaar oud en bekeek voor derde keer The Passion op tv. Aangezien wij niet gelovig zijn, vond ik het wel mooi dat ze op deze manier iets van het bijbelse verhaal meekreeg.

En dat bleek. Tijdens het kijken riep ze vol enthousiasme: „Papa, je moet nu snel komen kijken, nu wordt het leuk! Jezus wordt zo verraden!”

