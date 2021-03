Nu nog eens even over de Nobelprijs

Vorige week werd de vijftigste sterfdag herdacht van de schrijver Simon Vestdijk, met als bijvangst een lichtelijk explosief stuk in de Vestdijkkroniek, het tijdschrift van de Vestdijkkring. Het gaat over de Nobelprijs voor literatuur. Die kreeg Vestdijk niet, al waren er redenen genoeg. Zijn oeuvre is omvangrijk, veelzijdig en indrukwekkend, zijn romans zijn inhoudelijk universeel, en stilistisch razend interessant. Bovendien was er sprake van allerlei positieve acties en reacties, ook in kringen van de Zweedse Academie. Het was hoopgevend maar het leidde allemaal tot niets.

En nu legt de Vestdijkkroniek het „geheime” leesverslag op tafel dat Amy van Marken, lector Scandinavische talen, in 1962 schreef voor de Academie in Stockholm. (Waarom zij? Omdat ze het Zweeds beheerste? Ook toen waren er vertalers-Zweeds). Ze produceerde een verraderlijk document. Oppervlakkig gezien positief maar vol steken onder water, zoals: „Nogal vaak loopt de lezer het risico de weg kwijt te raken in hoe Vestdijk speels omgaat met illusie en realiteit.” Dat mocht ze vinden, uiteraard. Maar waarom zo’n toon aanslaan in wat een rapport van aanbeveling zou zijn? Van Marken had ook bij gebrek aan affiniteit de opdracht kunnen weigeren en aan een ander overlaten. Vreemd.

Maar wacht eens even, hoe zit het eigenlijk met die andere twee gedoodverfde Nederlandse Nobelprijskandidaten? Harry Mulisch en Cees Nooteboom. Altijd genoemd, elke keer spannend, nooit bekroond. Zijn er ook zulke geheime leesrapporten over hen geschreven? Door wie dan? En waren ook die rapportages misschien van het soort met-zulke-vrienden-heb-je-geen-vijanden-nodig?

De Nobelprijs voor literatuur is oud, maar het is geen achterhaald instituut. Zelfs dat hij in 2019 werd besmeurd door een schril schandaal van #metoo en corruptie, kreeg ’m niet klein.

Check die Nobelprijs nou eens niet op controverses (Dario Fo, Bob Dylan) maar op al die illustere auteurs die hem kregen. Bedenk dat de poëzie van Wislawa Szymborska door de Nobelprijs voor de wereld ontsloten werd. Dan zwijg je in bewondering. En vervolgens schreeuw je in frustratie: Nederland hoort daarbij!

Het wordt tijd voor hernieuwde inspanning ten gunste van een onvolprezen Nederlandse schrijver. We hebben ze zat, we moeten alleen even strategisch uitpuzzelen wie er kansrijk is. Zo moeilijk is dat niet. Ik zeg: Manon Uphoff. Modern auteur van een weergaloos oeuvre dat zich steeds verder vertakt, met Vallen is als vliegen als voorlopig hoogtepunt.

Tijd voor een geheim rapport.