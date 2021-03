Misbruik van godsdienstvrijheid is geen aanleiding voor inperking grondrechten

‘Protestanten worden graag met rust gelaten”, schreef de Britse historicus Alec Ryrie in zijn magistrale boek Protestants (2018). Leden van twee protestantse splintergroeperingen onderstreepten dit afgelopen zondag wel heel krachtdadig. Hun demonstratieve ongehoorzaamheid en eigenwijsheid wekken terecht irritatie, zeker in combinatie met hun halfslachtige excuses en vertoon van slachtofferschap.

Stefan Paas is hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit

In een seculariserend Nederland, waar minder mensen dan vroeger iets weten over religie, leidt zo’n incident ook al snel tot onbezonnen generalisaties. Voor het overgrote deel van de christenen dat al een jaar de samenkomsten thuis via een scherm bijwoont, is dat vervelend.

Velen lijken te denken dat christenen allemaal deel uitmaken van één groot bedrijf, maar zo is het niet. In Nederland gingen volgens CBS-cijfers voor de lockdown ruim anderhalf miljoen mensen minstens eenmaal per maand naar de kerk. Driekwart daarvan zijn protestanten en ongeveer de helft daarvan hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De rest verdeelt zich over tientallen kleinere kerkgenootschappen.

Illiberale reflex

Op Twitter las ik een oproep dat de PKN afstand moet nemen van het gedrag van de Sionkerk op Urk. Dat is net zoiets als de NOS oproepen om afstand te nemen van de uitspraken van Arnold Karskens. Het gaat hier om enkele honderden kerkgangers die behoren tot kerkverbanden die samen ongeveer 120.000 Nederlanders vertegenwoordigen. De Sionkerk negeerde daarbij nadrukkelijk de oproep van het eigen kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, om zich aan de regels te blijven houden. Ook van medegelovigen trekken deze groepen zich weinig aan.

Intussen biedt zo’n incident wel aanleiding voor bezinning op grondrechten. Naar mijn gevoel kunnen we er twee kanten mee op. Misbruik van grondwettelijke vrijheden, zoals hier, kan leiden tot verdere inperking van grondrechten. Dat lijkt mij een heilloze weg. Het is nu juist inherent aan burgerlijke vrijheden dat er misbruik van gemaakt kan worden. Beter is het om het gevoel van ongelijkheid (waarom kerken wel en concerten niet?) aan te grijpen om te pleiten voor uitbreiding van vrijheden.

De illiberale reflex is vooralsnog sterker. Predikant Joost Röselaers, actief bij D66, vond op Twitter dat een komend kabinet „de wetten rond godsdienstvrijheid” maar eens „kritisch onder de loep” moest nemen. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans sprak in de Volkskrant zelfs van een „maas in de [corona]wet” die we moeten „repareren”. En ook het commentaar van NRC mijmerde over een „wetswijziging”.

Lees ook dit interview: ‘Kerkgangers op Urk en in Krimpen stellen God voorop, niet de overheid’

Meer vrijheden

Dit soort geluiden klinken nooit bij misbruik van andere vrijheden. Na de socialemediacampagne #ikdoenietmeermee van bekende Nederlanders die het coronabeleid ondermijnden, kwamen er geen pleidooien om de vrijheid van meningsuiting maar eens kritisch onder de loep te nemen. Ook bij alle andere gevaarlijke uitspraken van opinieleiders blijft de vrijheid van meningsuiting onaangetast. Wie weet hoeveel mensen op de IC terecht zijn gekomen, omdat ze Lange Frans geloofwaardiger vonden dan Jaap van Dissel.

Hetzelfde geldt voor demonstraties tegen het coronabeleid, waar mensen zich doorgaans slecht aan de regels houden en waar ook weleens klappen vallen. Of bij de verkiezingskaravaan van FVD’ers Baudet en Van Haga, die zich al handenschuddend door menigten begaven. Het leidde niet tot zorgelijke uitspraken dat we de mazen in de wet maar eens moesten repareren die mogelijk worden gemaakt door de vrijheid van vergaderen en betogen.

Liberaler lijkt het me om juist te zoeken naar meer vrijheden. De coronawet maakt op basis van de grondwet uitzonderingen voor wat betreft het maximum aantal deelnemers bij religieuze en levensbeschouwelijke samenkomsten, demonstraties en betogingen en bij politieke vergaderingen. Dus ook vrijmetselaars, Willem Engel en politieke partijen kunnen hun vergaderingen houden en betogingen organiseren. De uitzonderingen die juist voor deze activiteiten worden gemaakt zijn er omdat hier het geweten van burgers wordt gevormd.

Gewetensvrijheid is de wortel van de burgerlijke vrijheden. Dictators overal ter wereld hebben weinig moeite met sport of kroegbezoek, integendeel zelfs. Maar zij beseffen het subversieve potentieel van levensbeschouwelijke samenkomsten, demonstraties en politieke vergaderingen. Daarom krijgen zulke activiteiten in een rechtsstaat bijzondere bescherming. Wat mij betreft geldt dit subversieve karakter ook voor theaters en concerten; dat heeft de geschiedenis voldoende bewezen.

In plaats van incidenten aan te grijpen om te pleiten voor verdere inperking van burgerlijke vrijheden, lijkt het me daarom beter om met elkaar te spreken over mogelijke uitbreiding van die vrijheden naar de cultuursector. Zo kunnen we van de nood een deugd maken.