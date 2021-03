Luchtvaartondernemer Rosen Jacobson meldt zich weer bij Fokker

En weer duikt de naam van Jaap Rosen Jacobson op in de saga rond de erfenis van Fokker. Al sinds het faillissement van de Nederlandse luchtvaarttrots in 1996 ondernam deze inmiddels 70-jarige zakenman pogingen de vliegtuigfabrikant nieuw leven in te blazen. Gisteren werd bekend dat zijn holdingmaatschappij Panta Holdings uit Mijdrecht twee belangrijke dochters, Fokker Services en Fokker Techniek, overneemt van de huidige eigenaar GKN Aerospace.

Alleen produceren deze twee onderdelen van het oude Fokker geen vliegtuigen of onderdelen. Ze doen onderhoud en inrichting van vliegtuigen en leveren reserve-onderdelen, niet alleen aan oude Fokkers maar vooral aan toestellen van fabrikanten als Boeing en Airbus. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Vanaf 1 april is Rosen Jacobson eigenaar. Bij de bedrijven werken 650 man.

De droom van Rosen Jacobson was kort na het faillissement 25 jaar geleden om met zijn bedrijf Rekkof (Fokker achterstevoren) de productie van de regionale vliegtuigen Fokker 70 en Fokker 100 te hervatten. Die plannen bleven jarenlang opduiken en deden hoop herleven bij Fokkerliefhebbers. Rosen Jacobson kon op verschillende momenten schermen met orders van luchtvaartmaatschappijen, maar de productie kreeg Rekkof nooit van de grond.

Alleen een kantoor

Uit de boedel van het failliete Fokker verkreeg Rosen Jacobson destijds alleen een kantoor op Schiphol en enige machines en apparaten die bij de productie van vliegtuigen worden gebruikt. Ook intellectueel eigendom wist hij te verwerven. Industrieel concern Stork nam destijds grote dochterbedrijven van Fokker over, die sindsdien vliegtuigonderdelen produceerden voor andere vliegtuigfabrikanten of onderhoud deden aan toestellen. In 2008 verdween Stork van de beurs en werd het eigendom van de investeringsmaatschappijen Candover en later Arle. Dat laatste private equityfonds verkocht de luchtvaartdochters in 2015 voor 706 miljoen euro aan het Britse GKN Aerospace. Die behoudt nu zelf de productiebedrijven Fokker Aerostructures (dat grote vliegtuigcomponenten als vleugelonderdelen levert aan diverse fabrikanten van civiele en militaire toestellen), Fokker Landing Gear (landingsgestellen) en Fokker Elmo (bekabeling).

Rosen Jacobson verdiende zijn geld en reputatie voor het Rekkof-avontuur vooral als bedrijvendokter, die noodlijdende bedrijven opkocht, reorganiseerde en verkocht. Hij was succesvol met de luchtvaartmaatschappij VLM (die vloog met Fokkers), die hij in 2008 voor 178 miljoen euro aan KLM verkocht.

De Fokker 100 ontwikkelen

Hij is nu eigenaar van Postiljon Hotels, dat door de coronacrisis een flinke klap heeft opgelopen. Ook heeft hij een meerderheidsaandeel van 71,2 procent in het beursgenoteerde Canadese bedrijf Avcorp dat vliegtuigonderdelen produceert en repareert voor onder meer Boeing. Van zijn holding maakt ook nog steeds Netherlands Aircraft Company – de rechtsopvolger van Rekkof – deel uit, in de woorden van Panta zelf „een start-up met het doel een vliegtuig gebaseerd op de Fokker 100 te ontwikkelen”.

In een persbericht spreekt Panta Holdings uit dat het met Fokker Services en Fokker Techniek een leidende rol wil spelen in het onderhoud van vliegtuigen, met de vestigingen in Nederland (Woensdrecht en Hoofddorp), Singapore en de VS. De huidige directeuren Roland van Dijk en Menzo van der Beek blijven aan de leiding.