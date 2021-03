Ze benadrukt dat zijzelf en Annemarie Jorritsma (VVD) hier vandaag zijn als „oud-verkenners” en dat zij in die hoedanigheid niet gaan over de vraag of stukken al dan niet openbaar kunnen worden gemaakt. Daar gaan de nieuwe verkenners over. „Wij hebben niet meer”, zegt Ollongren.

Joost Eerdmans van de nieuwe partij JA21 plaats nog wel wat kanttekeningen. Hij had indertijd begrepen dat er géén gespreksverslagen zouden worden gemaakt. Als dat wel het geval blijkt te zijn geweest, zegt hij, wil hij die nog wel even inzien.

Ook D66-lijsttrekker en minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag is vóór openbaarmaking van haar eigen gespreksverslag. En, zegt ze ook: „Ik hoop dat andere lijsttrekkers dat ook doen.” Even later volgt ook VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte met steun.

„We worden met een kluitje in het riet gestuurd”, zegt PVV-leiders Geert Wilders. Hij wil ook al het e-mailverkeer en alle ambtelijke stukken die betrekking hebben op de verkenning. „Anders krijgen we die onderste steen niet boven.”

Wilders wil ook e-mail- en appverkeer en gespreksverslagen. ‘Alles moeten we hebben, anders krijgen we de onderste steen niet boven.’ Arib begreep van de verkenners dat dit alles is wat ze hebben.

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) eist opheldering over de gelekte notitie van de verkenners. In die notitie stond over hem „functie elders”. Volgens Omtzigt gaan verkenners, fractievoorzitters of ambtenaren daar helemaal niet over, maar de kiezers. „Ik had verwacht dat binnen 24 uur opgehelderd zou zijn wie dat gedaan had. Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn, betekent dat er iets wordt verborgen”, zei Omtzigt. Hij noemde de inhoud van de notities een „belediging voor de Nederlandse kiezer”.

Kamerdebat over verkenningdebacle begint om 16.00.uur

Om 16.00 uur begint in de Tweede Kamer het debat over de mislukte eerste verkenning van de kabinetsformatie en de uitgelekte notities van de inmiddels afgetreden verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD). Nadat woensdagmiddag de nieuwe Tweede Kamerleden beëdigd waren, werd besloten over te gaan op een Kamerdebat en moesten alle stukken van de verkenners worden aangeleverd. NRC volgt het debat in dit liveblog.

De verkenning liep vorige week donderdag in de soep nadat Ollongren te horen had gekregen dat ze positief getest was op het coronavirus en in alle haast het Binnenhof verliet. Onder haar arm waren notities van de verkenning zichtbaar en die werden gefotografeerd. Die notities waren meteen controversieel. Er stond onder andere “functie elders” bij Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), een aantekening over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra en dat linkse partijen elkaar “niet echt vasthouden”.

Ollongren en Jorritsma stapte daarna op, maar de notities riepen te veel vragen op. De oud-verkenners probeerden die maandag in een brief weg te nemen door te zeggen dat zij verantwoordelijk waren voor de notities, niet de fractievoorzitters met wie zij gesproken hadden. Maar uit de brief bleek niet wie de notities dan wel gemaakt hebben, waardoor er nog steeds veel onduidelijkheid heerst.

Vorige week zei demissionair premier Mark Rutte (VVD) dat “niemand uitleg” ging geven over de het verkennersdebacle, maar de politieke druk werd te groot waardoor ook de VVD overstag ging. Ook Sigrid Kaag (D66) wilde aanvankelijk geen debat. Zowel Rutte als Kaag hebben wat uit te leggen in het debat, want de verkenners waren hun partijgenoten en de gelekte notities waren bedoeld voor gesprekken met Rutte en Kaag. Beiden zullen als Kamerlid het woord voeren in het debat.

Eerder op woensdag werd bekend dat Ollongren negatief getest is op het coronavirus en kan deelnemen aan het debat. Zij liet weten graag de vragen van de Kamer te beantwoorden.

