Legerleiding Brazilië stapt op na vervanging minister van Defensie

De top van het Braziliaanse leger heeft dinsdag (lokale tijd) bekendgemaakt op te stappen. Het ministerie van Defensie heeft in een verklaring aangekondigd dat de drie hoogstgeplaatste militairen - die leiding geven aan de landmacht, de luchtmacht en de marine - vertrekken. In het bericht wordt geen reden genoemd, maar opvallend is dat hun opstappen daags volgt op het vertrek van de minister van Defensie en enkele andere leden van het kabinet van president Jair Bolsonaro. Het is voor het eerst dat de Braziliaanse legertop opstapt sinds het einde van het militaire bewind in 1985.

Afgelopen maandag zijn zes Braziliaanse ministers vertrokken, na te zijn ontslagen of zelf hun ontslag in te dienen. Onder hen was de minister van Defensie, Fernando Azevedo e Silva. Hij besloot naar eigen zeggen zelf op te stappen en gaf daarvoor net als de legertop geen nadere uitleg.

Analisten vrezen volgens persbureau AP dat president Bolsonaro met de verschuivingen in zijn kabinet probeert steviger grip te krijgen op de strijdkrachten. De president is zelf voormalig legerkapitein en dichtte sinds zijn aantreden in 2019 meerdere voormalige militairen overheidsposities toe. Dit terwijl de voormalig minister van Defensie had laten weten er trots op te zijn het Braziliaanse leger „als staatsinstelling” te hebben behoed voor politieke inmenging. Meerdere leidinggevenden binnen het leger zouden zich zorgen maken over de bemoeienis van Bolsonaro.

Invloed op leger

De nieuwe Defensieminister Walter Souza Braga Netto had dinsdagochtend nog een ontmoeting met de leiding van de verschillende militaire takken. Bij zijn aantreden liet de nieuwe bewindsman volgens persbureau Reuters doorschemeren zich achter Bolsonaro’s opvattingen over de rol van het leger te scharen. President Bolsonaro en minister Netto hebben vooralsnog nog niet gereageerd op het vertrek van de top.

Binnen het leger zou ook onvrede zijn over Bolsonaro’s aanpak van de coronapandemie in Brazilië. Die kritiek wordt breder in de maatschappij en politiek gedeeld. De president werkt inmiddels met zijn vierde minister voor Volksgezondheid, anderen moesten het veld ruimen na tegenstand tegen zijn beleid. Bolsonaro wil niets weten van strikte lockdowns of andere maatregelen om het virus in te dammen, hoewel het aantal dagelijks gemelde besmettingen en doden als gevolg van de epidemie weer stijgt. Zo meldde het ministerie van Volksgezondheid dinsdag een nieuw ‘record’ van 3.780 doden als gevolg van Covid-19.