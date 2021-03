Kansspelautoriteit opent aanmeldingen voor vergunning online gokken

Bedrijven die online gokken willen aanbieden in Nederland, kunnen vanaf donderdag 1 april een aanvraag daarvoor indienen bij de Kansspelautoriteit. De toezichthouder zet dan een digitaal portaal open voor aanmeldingen, heeft de instantie woensdag laten weten in een persbericht. Dit in voorbereiding op de legalisering van online kansspelen en gokken, die later dit jaar ingaat. „De bedrijven die zich tot half april aanmelden, behandelen we als eerste. We verwachten dat dat er zo’n veertig zullen zijn”, aldus een woordvoerder.

De toezichthouder trekt voor de beoordeling van de aanvragen zes maanden de tijd uit. De eerste bedrijven kunnen naar verwachting dus per 1 oktober hun diensten online aanbieden. Dan is ook de nieuwe Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) van kracht, die online gokken mogelijk maakt.

Verslavingspreventie

„De Nederlandse wet is streng. De bedrijven die een vergunning willen, moeten veel informatie verstrekken. Wij willen vervolgens zorgvuldig toetsen of de bedrijven inderdaad overal aan voldoen”, stelt de woordvoerder. Volgens hem valt te verwachten dat een aantal aanmeldingen in april de toets dan ook niet zal doorstaan, maar kan nog geen voorspelling worden gedaan over het aantal afwijzingen. Er wordt onder meer gekeken of de bedrijven voldoen aan de eisen voor verslavingspreventie en de opgestelde richtlijnen voor werving en het maken van reclame. Mede door deze voorwaarden voor de online gokbedrijven, omschreef verslavingszorg Jellinek de nieuwe wet als de beste optie tussen twee kwaden, waarbij de bedrijven in ieder geval gereguleerd worden.

Met de Wet Koa is Nederland het laatste land in de Europese Unie dat officieel de markt openstelt voor online gokken en kansspelen. Naar verwachting hebben ook buitenlandse bedrijven interesse in een vergunning. Hoewel online gokken tot nu toe verboden was in Nederland, wisten jaarlijks ruim 1,5 miljoen mensen de weg te vinden naar goksites. Tussenhandelaren werven daarvoor actief gokkers in Nederland, die vervolgens via reclames naar de websites van in het buitenland geregistreerde gokbedrijven worden geloodst. De goksites die op deze manier Nederlandse gebruikers wisten te bereiken, hadden geen Nederlandse vergunning en betaalden geen belasting in Nederland.

Enkele grote internationale bedrijven die zich eerder specifiek op Nederlandse gokkers richtten, mogen overigens niet direct een vergunning aanvragen. In 2019 nam de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Wet Koa een motie aan om die bedrijven nog wat langer te laten wachten op toetreding tot de Nederlandse markt. Volgens NOS zullen door die voorwaarde bedrijven als Unibet, Pokerstars en Bwin ook na 1 oktober voorlopig niet actief mogen zijn in Nederland.

