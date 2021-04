‘Je beseft dat je haar nu iets verplicht bent?’

Dit is het 26ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Jasper en Isaac lunchten, staand, in een van de straten die op zaterdagmiddagen werden omgetoverd tot openluchtcafé. Van tevoren had Isaac gevraagd of Jasper liever zelf eten en drinken meenam of dat ze het zouden oppikken bij de afhaalbalie van een restaurant. Het was in een zijstraat van de Overtoom, vlak bij Isaacs huis. Een Amsterdamse straat waar normaal nooit alle bankjes bezet waren. Nu wel.

Jasper keek naar Isaacs lange grijze gestileerde dreadlocks en zijn donkerblauwe pak, waarschijnlijk van Armani of Zegna, en maakte in zijn hoofd weer de rekensom: ik leerde deze man bijna dertig jaar geleden kennen, toen was hij in de veertig – hij ziet er niet zo uit, maar Isaac moet nu boven de zeventig zijn. Jasper vroeg of hij zijn vaccinatie al had gekregen.

„Wie zegt dat ik daar reeds recht op heb?”, vroeg Isaac. „Hoelang voorzie ik jou nu van goede raad? Je weet dat ik over twee zaken niet spreek: mijn leeftijd en mijn liefdesleven.”

Jasper wilde nog vragen hoe het ging met Isaacs activiteiten als mover and shaker. Zelf wilde Isaac nooit een naam geven aan wat hij precies deed. De enige omschrijving die hij wilde geven was: ik breng mensen met elkaar in contact. Jasper begreep nooit hoe het precies werkte en wat het verdienmodel was, hij wist alleen dat Isaac iedereen kende. En hij wist dat ze hier vandaag waren om iets anders te bespreken. Isaac had laten weten dat ze het moesten hebben over hoe het verder zou gaan met Samantha. Kon ze bij Jaspers theater komen werken?

Isaac vertelde nooit: ik weet wat er is gebeurd. Je moest er maar van uitgaan dat hij overal van op de hoogte was. In dit geval hoefde Jasper niet te twijfelen aan Isaacs kennis over zijn eenmalige verovering van Samantha. Of had Samantha hem veroverd? Soms leek het alsof Isaac alles wist voor het was gebeurd. Of dat hij het intinctief aanvoelde.

„Ben je nu boos op mij?”, vroeg Isaac. „Dat ik Samantha aan jou heb gepresenteerd?” Hij stopte voor een korte schaterlach. „Mijn bedoeling was dat jullie alleen zouden samenwerken.”

Even dacht Jasper: was dit opzet? Isaac regisseert alles. Heeft hij Samantha naar mijn theater gebracht zodat...

Isaac nam een hap van een van de empanada’s die ze net hadden opgehaald bij een restaurant. „Besef je welke ongelijke machtsverhoudingen in het spel waren tijdens jouw intieme contact met Samantha?” Met zijn vingers telde Isaac mee: „Jij bent twee keer zo oud. Jullie hebben al gesproken over de mogelijkheid van een dienstverband voor Samantha in jouw bedrijf. Jij bent de directeur, zij is net afgestudeerd. Zij is een vrouw van kleur. Jij bent getrouwd. Je beseft toch wel hoe dit overkomt als het naar buiten zou komen?”

Weer dacht Jasper: heeft Isaac dit van tevoren bedacht? Heb ik me laten bespelen, als een kleuter?

„Je beseft toch wel dat jij Samantha nu iets verplicht bent?” Isaac pauzeerde. Jasper wist dat dit een trucje was, om de impact van zijn woorden groter en zwaarder te maken. Hij had het Isaac vaak zien doen en toch trapte Jasper er nu in. Na een paar seconden praatte Isaac verder, op dezelfde dwingende toon: „Je beseft toch wel dat jij Samantha in dienst moet nemen? Een andere keuze heb je niet meer.”

Nu was Jasper stil. Het duurde even voor hij vroeg: „Bedoel je dat ze me anders gaat chanteren? Of jij?”

„Dat klinkt weer zo onsympathiek”, vond Isaac. „Dit hoeft niet slecht voor jou te zijn. Bedenk hoe goed het is voor de uitstraling van je theater: een vrouw van kleur als programmeur.”

„Dat rijmt”, zei Jasper. „Van kleur – waarom zegt iedereen dat ineens? Het klinkt als gebroken Nederlands, alsof je via Google Translate woorden uit het Engels letterlijk vertaalt.”

„Denk ook aan de subsidies.” Isaac praatte weer als Jaspers adviseur, met een extra serieuze stem, alsof hij het alleen maar goed voorhad met hem. „Die heb je nodig als theater. Zeker nu. De aanwezigheid van Samantha gaat je daarbij helpen.”

Jasper wist niet wat hij nu moest zeggen. Hij keek op zijn telefoon. Een bericht van Monique. Ze had nagedacht over hun laatste gesprek en was tot de conclusie gekomen dat ze met Jasper wilde zijn. Die eenmalige fout moesten ze maar vergeten en de vrouw met wie hij dat had gedaan was nu toch uit zijn leven verdwenen.