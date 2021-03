Italië zet Russische spion uit na ontmaskering bij deal met marineofficier

De Italiaanse politie heeft dinsdagavond in Rome twee spionnen ontmaskerd toen ze geld en informatie met elkaar uitwisselden. Het gaat om een Italiaanse marineofficier en een Russische diplomaat. De Italiaanse minister Luigi Di Maio laat weten de diplomaat en zijn leidinggevende op de ambassade onmiddellijk het land uit zijn gezet. Volgens Di Maio was de leidinggevende ook betrokken „bij deze ernstige zaak”. De marineofficier is gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis vast.

Justitie in het land verdenkt de betrapte marineofficier en diplomaat ervan de binnenlandse veiligheid in gevaar te hebben gebracht door spionagepraktijken. De Italiaanse marechaussee zegt in een verklaring dat de twee spionnen op heterdaad zijn betrapt tijdens hun clandestiene ontmoeting. „We grepen in op een geheime afspraak tussen de twee, direct nadat de Italiaanse marineofficier documenten had geruild voor geld.” Er liep al een langer onderzoek naar het duo.

Lokale media schrijven dat de officier Italiaanse documentatie en mogelijke geheime informatie over de NAVO heeft overhandigd aan de diplomaat. Daarmee zou hij niet alleen de Italiaanse veiligheid in gevaar kunnen brengen, maar ook die van andere landen in de alliantie. In ruil voor de informatie kreeg de officier 5.000 euro contant uitbetaald. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep de Russische ambassadeur direct na de arrestatie op het matje. Rusland zei te hopen dat de aanhouding de betrekkingen met Italië niet in gevaar brengt.